Mondial 2026 : Espagne et Belgique alignent un 4-2-3-1 au SoFi Stadium
Ce vendredi 10 juillet 2026 à 20h00 GMT+1 au SoFi Stadium, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 opposeront l’Espagne à la Belgique. Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions pour ce match à enjeu majeur. Les sélections misent sur un système tactique identique en 4-2-3-1, promettant un duel d’équilibres et de créativité au milieu de terrain.
L’Espagne, entraînée par Luis de la Fuente, cherche à consolider sa progression dans le tournoi en s’appuyant sur un collectif jeune et dynamique. La Belgique, sous la direction de Rudi Garcia, espère renverser la tendance et capitaliser sur ses individualités expérimentées pour atteindre les demi-finales.
Les choix forts des deux staffs sont visibles dans les onze de départ, avec notamment la présence au coup d’envoi de joueurs clés susceptibles d’impacter le cours de la rencontre. L’importance de la gestion tactique sera d’autant plus grande que les deux équipes présentent une structure similaire, favorisant l’intensité et la maîtrise du milieu.
Les remplaçants et quelques absences notables complètent ces sélections, mais les onze titulaires, tous issus des données officielles, promettent un affrontement équilibré et technique.
Lecture du onze de Espagne
L’Espagne opte pour un 4-2-3-1 articulé autour d’une défense à quatre où Unai Simón gardera les buts. La ligne défensive inclut Pedro Porro et Marc Cucurella sur les flancs, encadrant Pau Cubarsí et Aymeric Laporte au centre. Au milieu, Rodri et Fabián Ruiz occupent le double pivot, assurant la récupération et l’organisation de jeu.
Le trio offensif derrière l’unique attaquant Mikel Oyarzabal est formé de Lamine Yamal à gauche, Dani Olmo en meneur offensif et Alex Baena à droite. Ce schéma permet à l’Espagne de combiner créativité et rigueur défensive, avec des joueurs capables d’évoluer à haute intensité sur les côtés et dans l’entrejeu.
Le sélectionneur Luis de la Fuente mise sur la jeunesse et la technique, avec des profils polyvalents comme Baena et Yamal qui peuvent apporter du dynamisme mais aussi des solutions dans la maîtrise du ballon.
Lecture du onze de Belgique
La Belgique aligne également un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les cages. La défense comprend Timothy Castagne et Maxim De Cuyper comme latéraux, épaulant Brandon Mechele et Nathan Ngoy en défense centrale. Au milieu, le double pivot est occupé par Youri Tielemans et Nicolas Raskin, combinant expérience et énergie.
Le trio offensif comporte Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, offrant créativité et percussion. Charles De Ketelaere est positionné en pointe d’attaque. Ce dispositif permet à la Belgique de s’appuyer sur la qualité technique et la vision de jeu de ses milieux pour développer son attaque.
Le sélectionneur Rudi Garcia fait confiance à un groupe relativement équilibré, avec quelques absences dont André Onana, victime d’une rupture des ligaments croisés, ce qui n’affecte pas directement la composition de départ mais modifie les options dans les cages.
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