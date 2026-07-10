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Mondial 2026 : Espagne et Belgique alignent un 4-2-3-1 au SoFi Stadium

Ce vendredi 10 juillet 2026 à 20h00 GMT+1 au SoFi Stadium, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 opposeront l’Espagne à la Belgique. Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions pour ce match à enjeu majeur. Les sélections misent sur un système tactique identique en 4-2-3-1, promettant un duel d’équilibres et de créativité au milieu de terrain.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Mondial 2026 : Espagne et Belgique alignent un 4-2-3-1 au SoFi Stadium
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Sommaire

L’Espagne, entraînée par Luis de la Fuente, cherche à consolider sa progression dans le tournoi en s’appuyant sur un collectif jeune et dynamique. La Belgique, sous la direction de Rudi Garcia, espère renverser la tendance et capitaliser sur ses individualités expérimentées pour atteindre les demi-finales.

Les choix forts des deux staffs sont visibles dans les onze de départ, avec notamment la présence au coup d’envoi de joueurs clés susceptibles d’impacter le cours de la rencontre. L’importance de la gestion tactique sera d’autant plus grande que les deux équipes présentent une structure similaire, favorisant l’intensité et la maîtrise du milieu.

Les remplaçants et quelques absences notables complètent ces sélections, mais les onze titulaires, tous issus des données officielles, promettent un affrontement équilibré et technique.

Lecture du onze de Espagne

L’Espagne opte pour un 4-2-3-1 articulé autour d’une défense à quatre où Unai Simón gardera les buts. La ligne défensive inclut Pedro Porro et Marc Cucurella sur les flancs, encadrant Pau Cubarsí et Aymeric Laporte au centre. Au milieu, Rodri et Fabián Ruiz occupent le double pivot, assurant la récupération et l’organisation de jeu.

Le trio offensif derrière l’unique attaquant Mikel Oyarzabal est formé de Lamine Yamal à gauche, Dani Olmo en meneur offensif et Alex Baena à droite. Ce schéma permet à l’Espagne de combiner créativité et rigueur défensive, avec des joueurs capables d’évoluer à haute intensité sur les côtés et dans l’entrejeu.

Le sélectionneur Luis de la Fuente mise sur la jeunesse et la technique, avec des profils polyvalents comme Baena et Yamal qui peuvent apporter du dynamisme mais aussi des solutions dans la maîtrise du ballon.

Lecture du onze de Belgique

La Belgique aligne également un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les cages. La défense comprend Timothy Castagne et Maxim De Cuyper comme latéraux, épaulant Brandon Mechele et Nathan Ngoy en défense centrale. Au milieu, le double pivot est occupé par Youri Tielemans et Nicolas Raskin, combinant expérience et énergie.

Le trio offensif comporte Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, offrant créativité et percussion. Charles De Ketelaere est positionné en pointe d’attaque. Ce dispositif permet à la Belgique de s’appuyer sur la qualité technique et la vision de jeu de ses milieux pour développer son attaque.

Le sélectionneur Rudi Garcia fait confiance à un groupe relativement équilibré, avec quelques absences dont André Onana, victime d’une rupture des ligaments croisés, ce qui n’affecte pas directement la composition de départ mais modifie les options dans les cages.

Les onze de départ

Espagne
Système4-2-3-1SélectionneurLuis de la Fuente
Titulaires11
  1. 23 Unai Simón Gardien
  2. 12 Pedro Porro Défenseur
  3. 22 Pau Cubarsí Défenseur
  4. 14 Aymeric Laporte Défenseur
  5. 24 Marc Cucurella Défenseur
  6. 16 Rodri Milieu
  7. 8 Fabián Ruiz Milieu
  8. 19 Lamine Yamal Milieu
  9. 10 Dani Olmo Milieu
  10. 15 Alex Baena Milieu
  11. 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
Remplaçants15
  • 1 David Raya
  • 13 Joan García
  • 2 Marc Pubill
  • 4 Eric García
  • 5 Marcos Llorente
  • 3 Alejandro Grimaldo
  • 6 Mikel Merino
  • 9 Pablo Gavi
  • 18 Martín Zubimendi
  • 20 Pedri
  • 17 Nico Williams
  • 7 Ferran Torres
  • 11 Yéremy Pino
  • 25 Víctor Muñoz
  • 26 Borja Iglesias
Belgique
Système4-2-3-1SélectionneurRudi Garcia
Titulaires11
  1. 1 Thibaut Courtois Gardien
  2. 21 Timothy Castagne Défenseur
  3. 25 Nathan Ngoy Défenseur
  4. 4 Brandon Mechele Défenseur
  5. 5 Maxim De Cuyper Défenseur
  6. 8 Youri Tielemans Milieu
  7. 23 Nicolas Raskin Milieu
  8. 10 Leandro Trossard Milieu
  9. 7 Kevin De Bruyne Milieu
  10. 11 Jérémy Doku Milieu
  11. 17 Charles De Ketelaere Attaquant
Remplaçants13
  • 12 Senne Lammens
  • 13 Mike Penders
  • 3 Arthur Theate
  • 15 Thomas Meunier
  • 16 Koni De Winter
  • 18 Joaquin Seys
  • 19 Diego Moreira
  • 20 Hans Vanaken
  • 22 Alexis Saelemaekers
  • 14 Dodi Lukebakio
  • 6 Axel Witsel
  • 9 Romelu Lukaku
  • 26 Matías Fernández-Pardo
Espagne
A venir SoFi Stadium
Belgique
10/07/2026 20:00 Quarts de finale
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