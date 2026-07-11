Mondial 2026 : Haaland et la Norvège affrontent l’Angleterre de Kane au Hard Rock Stadium

Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent le 11 juillet avec la confrontation entre la Norvège et l’Angleterre au Hard Rock Stadium de Miami à 22h00 GMT+1. Ce duel décisif met aux prises deux équipes ambitieuses, dont la victoire ouvrira la porte aux demi-finales du tournoi.

· Mis à jour le 11 juil. 2026

Publié le 11 juil. 2026 à 21:01

Publié le 11 juil. 2026 à 21:01 · Mis à jour le 11 juil. 2026

Norvège et Angleterre se présentent après des parcours solides. Les Norvégiens ont ébranlé le Brésil en huitièmes de finale avec un doublé d’Erling Haaland qui totalise désormais sept buts dans la compétition. L’Angleterre a obtenu sa qualification en battant le Mexique 3-2, malgré une expulsion qui prive Jarell Quansah de cette rencontre. Les deux sélectionneurs, Ståle Solbakken pour la Norvège et Thomas Tuchel pour l’Angleterre, misent sur leurs forces offensives pour prendre l’ascendant.

Le match s’annonce serré avec d’un côté la puissance et le sens du but de Haaland et, de l’autre, la technique et l’efficacité d’Harry Kane, auteur de six réalisations en cinq rencontres. Le contexte tactique diffère – la Norvège jouera en 4-3-3 avec un trio offensif solide, tandis que l’Angleterre évoluerait en 4-2-3-1 pour équilibrer maîtrise du ballon et transitions rapides.

Ce quart de finale représente un tournant dans la course au titre mondial et un test majeur pour les deux sélections, chacune visant une première demi-finale depuis plusieurs éditions.

Zoom sur Norvège

La Norvège aligne son traditionnel 4-3-3 sous la direction de Ståle Solbakken. En défense, Ørjan Nyland gardera les cages derrière une ligne composée de Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Le milieu s’appuiera sur Martin Ødegaard, Sander Berge et Patrick Berg pour orchestrer le jeu et contrôler le tempo. En attaque, Alexander Sørloth et Andreas Schjelderup accompagneront Erling Haaland, véritable menace constante grâce à sa puissance et son efficacité dans la surface.

Solbakken cherche à combiner la solidité défensive à une pression offensive intense portée par Haaland et Ødegaard, pivot de la créativité norvégienne. La rapidité dans les transitions et la capacité à exploiter les espaces derrière la défense anglaise seront clés.

Zoom sur Angleterre

Thomas Tuchel propose un système en 4-2-3-1, avec Jordan Pickford comme dernier rempart. Sa défense se compose d’Evri Konsa, John Stones, Marc Guéhi et Nico O’Reilly, chargés de contenir les assauts norvégiens. Au milieu, Declan Rice assure le travail de récupération aux côtés d’Elliot Anderson pour stabiliser le jeu.

Plus haut, Jude Bellingham, Noni Madueke et Anthony Gordon alimentent Harry Kane, attaquant central et capitaine dans cette configuration offensive. Kane incarne la cohésion entre technique et sens du but, pivot autour duquel se construisent les phases décisives.

Privée de Jordan Henderson suspendu, l’Angleterre comptera sur sa discipline tactique et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant. La maîtrise technique combinée à une rigueur défensive sera essentielle face au pressing norvégien.

Norvège 1re periode 45' 1-1 Hard Rock Stadium Angleterre Angleterre

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