BENIN WEB TV

Mondial 2026 : Norvège en 4-3-3 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au Hard Rock Stadium

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre se jouera le 11 juillet 2026 au Hard Rock Stadium de Miami, coup d’envoi à 22h00 heure locale (GMT+1). Ce duel oppose le 4-3-3 norvégien au 4-2-3-1 des Anglais, avec des joueurs clés dans chaque équipe appelés à faire la différence dans cette rencontre cruciale.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
121vues
Mondial 2026 : Norvège en 4-3-3 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au Hard Rock Stadium
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Les deux sélections ont opté pour des formations clairement définies, qui reflètent leur philosophie de jeu. La Norvège s’appuie sur un milieu en triplette pour soutenir l’attaque emmenée par Erling Haaland, tandis que l’Angleterre privilégie une double sentinelle pour solidifier le milieu avec Declan Rice et Elliot Anderson, associés à une ligne offensive menée par Harry Kane.

Les compositions officielles confirment les présences de nombreux cadres – côté norvégien, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth sont alignés aux côtés de Haaland dans un système offensif; côté anglais, Jude Bellingham prend place devant la défense avec Jordan Pickford dans les buts, tandis que Nico O’Reilly complète la défense à quatre.

Sur le banc, la Norvège pourra compter sur plusieurs remplaçants pour ajuster son dispositif, même si Marcus Pedersen est absent pour un motif de santé. L’Angleterre doit composer sans Jordan Henderson et l’ailier suspendu J. Quansah, ce qui impacte ses options au milieu et en attaque.

Lecture du onze de Norvège

La Norvège évoluera en 4-3-3 sous la direction de Stale Solbakken. Le gardien Ørjan Nyland est titulaire. La défense est composée de Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Le milieu à trois intègre Sander Berge, Patrick Berg et Martin Ødegaard, ce dernier avec un profil créatif clé pour alimenter le trio offensif.

En attaque, Alexander Sørloth et Andreas Schjelderup soutiennent l’attaquant de pointe Erling Haaland. Cette structure privilégie la largeur et l’intensité en possession, avec un appui conséquent des milieux pour compenser en phase défensive. Les remplaçants comprennent notamment Leo Østigård et Kristian Thorstvedt, offrant une marge de manœuvre tactique.

Lecture du onze de Angleterre

Thomas Tuchel a choisi un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. La défense est alignée avec Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi et Nico O’Reilly. Au milieu, Declan Rice est associé à Elliot Anderson pour stabiliser la base, pendant que Jude Bellingham occupe un rôle plus avancé dans le secteur central.

Le trio offensif qui soutient Harry Kane regroupe Anthony Gordon et Noni Madueke sur les ailes. Cette disposition offre équilibre entre protection défensive et prises d’initiatives offensives rapides. Les absences de Jordan Henderson et J. Quansah limitent la profondeur, mais des joueurs expérimentés comme Reece James restent sur le banc.

Les onze de départ

Norvège
Système4-3-3SélectionneurStale Solbakken
Titulaires11
  1. 1 Ørjan Nyland Gardien
  2. 26 Julian Ryerson Défenseur
  3. 3 Kristoffer Ajer Défenseur
  4. 17 Torbjørn Heggem Défenseur
  5. 5 David Møller Wolfe Défenseur
  6. 10 Martin Ødegaard Milieu
  7. 8 Sander Berge Milieu
  8. 6 Patrick Berg Milieu
  9. 7 Alexander Sørloth Attaquant
  10. 9 Erling Haaland Attaquant
  11. 21 Andreas Schjelderup Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Sander Tangvik
  • 13 Egil Selvik
  • 4 Leo Østigård
  • 15 Fredrik André Bjørkan
  • 24 Sondre Langås
  • 25 Henrik Sælebakke Falchener
  • 16 Marcus Pedersen
  • 2 Morten Thorsby
  • 14 Fredrik Aursnes
  • 18 Kristian Thorstvedt
  • 19 Thelo Aasgaard
  • 22 Oscar Bobb
  • 23 Jens Petter Hauge
  • 11 Jørgen Strand Larsen
  • 20 Antonio Nusa
Angleterre
Système4-2-3-1SélectionneurThomas Tuchel
Titulaires11
  1. 1 Jordan Pickford Gardien
  2. 2 Ezri Konsa Défenseur
  3. 5 John Stones Défenseur
  4. 6 Marc Guéhi Défenseur
  5. 3 Nico O'Reilly Défenseur
  6. 8 Elliot Anderson Milieu
  7. 4 Declan Rice Milieu
  8. 20 Noni Madueke Milieu
  9. 10 Jude Bellingham Milieu
  10. 18 Anthony Gordon Milieu
  11. 9 Harry Kane Attaquant
Remplaçants14
  • 13 Dean Henderson
  • 23 James Trafford
  • 12 Trevoh Chalobah
  • 15 Dan Burn
  • 24 Reece James
  • 25 Djed Spence
  • 14 Jordan Henderson
  • 16 Kobbie Mainoo
  • 17 Morgan Rogers
  • 21 Eberechi Eze
  • 7 Bukayo Saka
  • 11 Marcus Rashford
  • 19 Ollie Watkins
  • 22 Ivan Toney
Norvège
1re periode 45' Hard Rock Stadium
Angleterre
11/07/2026 22:00 Quarts de finale
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 36'But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard)Norvège, 36e
  2. 45+2'But - J. Bellingham (passe A. Gordon)Angleterre, 45+2e
Calendrier Quarts de finale
Voir le Calendrier Complet
Quarts de finale
France
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Quarts de finale
Espagne
Termine SoFi Stadium
Belgique
Resume final
Quarts de finale
Norvège
1re periode 45' Hard Rock Stadium
Angleterre
Compositions
Quarts de finale
Argentine
A venir Arrowhead Stadium
Suisse

Articles liés

Mondial 2026 : Haaland et la Norvège affrontent l’Angleterre de Kane au Hard Rock StadiumMondial 2026 : Haaland et la Norvège affrontent l’Angleterre de Kane au Hard Rock StadiumMondial 2026 : pari gratuit Argentine – Suisse, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Argentine – Suisse, faites votre pronosticCoupe du monde 2026: John Obi Mikel voit l’Espagne renverser la FranceCoupe du monde 2026: John Obi Mikel voit l’Espagne renverser la France«2-1 après prolongation», Frank Leboeuf voit la Suisse créer la surprise face à l’Argentine«2-1 après prolongation», Frank Leboeuf voit la Suisse créer la surprise face à l’Argentine

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV