Mondial 2026 : Norvège en 4-3-3 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au Hard Rock Stadium

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre se jouera le 11 juillet 2026 au Hard Rock Stadium de Miami, coup d’envoi à 22h00 heure locale (GMT+1). Ce duel oppose le 4-3-3 norvégien au 4-2-3-1 des Anglais, avec des joueurs clés dans chaque équipe appelés à faire la différence dans cette rencontre cruciale.

Publié le 11 juil. 2026 à 21:32

Publié le 11 juil. 2026 à 21:32

Les deux sélections ont opté pour des formations clairement définies, qui reflètent leur philosophie de jeu. La Norvège s’appuie sur un milieu en triplette pour soutenir l’attaque emmenée par Erling Haaland, tandis que l’Angleterre privilégie une double sentinelle pour solidifier le milieu avec Declan Rice et Elliot Anderson, associés à une ligne offensive menée par Harry Kane.

Les compositions officielles confirment les présences de nombreux cadres – côté norvégien, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth sont alignés aux côtés de Haaland dans un système offensif; côté anglais, Jude Bellingham prend place devant la défense avec Jordan Pickford dans les buts, tandis que Nico O’Reilly complète la défense à quatre.

Sur le banc, la Norvège pourra compter sur plusieurs remplaçants pour ajuster son dispositif, même si Marcus Pedersen est absent pour un motif de santé. L’Angleterre doit composer sans Jordan Henderson et l’ailier suspendu J. Quansah, ce qui impacte ses options au milieu et en attaque.

Lecture du onze de Norvège

La Norvège évoluera en 4-3-3 sous la direction de Stale Solbakken. Le gardien Ørjan Nyland est titulaire. La défense est composée de Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Le milieu à trois intègre Sander Berge, Patrick Berg et Martin Ødegaard, ce dernier avec un profil créatif clé pour alimenter le trio offensif.

En attaque, Alexander Sørloth et Andreas Schjelderup soutiennent l’attaquant de pointe Erling Haaland. Cette structure privilégie la largeur et l’intensité en possession, avec un appui conséquent des milieux pour compenser en phase défensive. Les remplaçants comprennent notamment Leo Østigård et Kristian Thorstvedt, offrant une marge de manœuvre tactique.

Lecture du onze de Angleterre

Thomas Tuchel a choisi un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. La défense est alignée avec Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi et Nico O’Reilly. Au milieu, Declan Rice est associé à Elliot Anderson pour stabiliser la base, pendant que Jude Bellingham occupe un rôle plus avancé dans le secteur central.

Le trio offensif qui soutient Harry Kane regroupe Anthony Gordon et Noni Madueke sur les ailes. Cette disposition offre équilibre entre protection défensive et prises d’initiatives offensives rapides. Les absences de Jordan Henderson et J. Quansah limitent la profondeur, mais des joueurs expérimentés comme Reece James restent sur le banc.

Les onze de départ

Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 6 Patrick Berg Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 21 Andreas Schjelderup Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

25 Henrik Sælebakke Falchener

16 Marcus Pedersen

2 Morten Thorsby

14 Fredrik Aursnes

18 Kristian Thorstvedt

19 Thelo Aasgaard

22 Oscar Bobb

23 Jens Petter Hauge

11 Jørgen Strand Larsen

20 Antonio Nusa Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

12 Trevoh Chalobah

15 Dan Burn

24 Reece James

25 Djed Spence

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

21 Eberechi Eze

7 Bukayo Saka

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins

22 Ivan Toney

Norvège 1re periode 45' 1-1 Hard Rock Stadium Angleterre Angleterre Fil du match 36' ⚽ But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard) 45+2' ⚽ But - J. Bellingham (passe A. Gordon)