BENIN WEB TV

Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et de la Suisse

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 opposera l’Argentine à la Suisse le 12 juillet à 02h00 heure locale GMT+1 au Arrowhead Stadium. Lionel Scaloni, sélectionneur argentin, a opté pour un dispositif en 4-1-3-2, combinant stabilité défensive et dynamique offensive avec Lionel Messi et Julián Alvarez en attaque.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
154vues
Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et de la Suisse
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

En face, la Suisse de Murat Yakin présente un schéma tactique en 4-2-3-1, avec Breel Embolo seul en pointe soutenu par un milieu à trois joueurs axiaux, dont Fabian Rieder et Dan Ndoye, témoignant d’une volonté de contrôle du milieu et de transition rapide. Ce duel tactique entre deux formations bien structurées est un moment clé de cette phase de quarts de finale.

La composition de l’Argentine comprend des cadres défensifs tels qu’Emiliano Martínez dans les buts, épaulé par une ligne à quatre défenses composée de Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Le milieu voit la présence de Leandro Paredes en sentinelle devant la défense, accompagnée de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister et Enzo Fernández, formant un bloc capable de distribuer le jeu vers l’avant.

Chez les remplaçants argentins figurent notamment Juan Musso, Gerónimo Rulli et Lautaro Martínez, apportant de la profondeur et une option offensive supplémentaire. Chez la Suisse, Gregor Kobel gardera les cages, tandis que la défense alignera Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler joueront un rôle pivot devant la défense, avec Fabian Rieder, Djibril Sow et Dan Ndoye occupant les zones plus avancées pour alimenter l’attaque.

Le choix de Murat Yakin de positionner Breel Embolo en attaquant référent prouve la volonté suisse de prendre des initiatives offensives tout en conservant une organisation compacte. Quelques absences sont à noter côté suisse, avec Luca Jaquez et Michel Aebischer forfaits pour cause de contusions musculaires.

Lecture du onze de Argentine

L’Argentine présente une formation en 4-1-3-2, favorisant la solidité défensive au milieu avec Leandro Paredes, pivot devant la défense, et une créativité offensive partagée entre Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Rodrigo De Paul. La défense est portée par le duo central composé de Cristian Romero et Lisandro Martínez, tous deux reconnus pour leur agressivité et leur anticipation.

Offensivement, Lionel Messi reste le maître à jouer, accompagné en pointe par Julián Alvarez, qui apporte technique et mobilité. Les latéraux Nahuel Molina et Nicolás Tagliafico auront un rôle important dans l’animation des couloirs. Le sélectionneur Lionel Scaloni semble privilégier un équilibre entre expérience et jeunesse dans ce onze.

Lecture du onze de Suisse

La Suisse s’aligne en 4-2-3-1, un système classique qui assure une bonne couverture défensive équilibrée par une présence renforcée au milieu de terrain. Granit Xhaka et Remo Freuler assureront la récupération tandis que Fabian Rieder, Djibril Sow et Dan Ndoye seront chargés d’alimenter Breel Embolo, seul en pointe.

La défense suisse repose sur la complémentarité de Nico Elvedi et Manuel Akanji dans l’axe, avec Ricardo Rodríguez et Denis Zakaria sur les côtés. Malgré l’absence de Luca Jaquez, le groupe conserve une assise solide. Murat Yakin mise sur une structure claire qui combine défense rigoureuse et contre-attaques rapides via ses ailiers.

Le départ de ce quart de finale promet un affrontement tactique rigoureux, où chaque sélection misera sur ses forces pour franchir une étape cruciale du Mondial 2026.

Les onze de départ

Argentine
Système4-1-3-2SélectionneurLionel Scaloni
Titulaires11
  1. 23 Emiliano Martínez Gardien
  2. 26 Nahuel Molina Défenseur
  3. 13 Cristian Romero Défenseur
  4. 6 Lisandro Martínez Défenseur
  5. 3 Nicolás Tagliafico Défenseur
  6. 5 Leandro Paredes Milieu
  7. 7 Rodrigo De Paul Milieu
  8. 20 Alexis Mac Allister Milieu
  9. 24 Enzo Fernández Milieu
  10. 10 Lionel Messi Attaquant
  11. 9 Julián Alvarez Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Juan Musso
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 2 Marcos Senesi
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 19 Nicolás Otamendi
  • 25 Facundo Medina
  • 8 Valentín Barco
  • 11 Giovani Lo Celso
  • 14 Exequiel Palacios
  • 15 Nicolás González
  • 16 Thiago Almada
  • 17 Giuliano Simeone
  • 18 Nico Paz
  • 21 José Manuel López
  • 22 Lautaro Martínez
Suisse
Système4-2-3-1SélectionneurMurat Yakin
Titulaires11
  1. 1 Gregor Kobel Gardien
  2. 6 Denis Zakaria Défenseur
  3. 4 Nico Elvedi Défenseur
  4. 5 Manuel Akanji Défenseur
  5. 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
  6. 8 Remo Freuler Milieu
  7. 10 Granit Xhaka Milieu
  8. 22 Fabian Rieder Milieu
  9. 15 Djibril Sow Milieu
  10. 11 Dan Ndoye Milieu
  11. 7 Breel Embolo Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Yvon Mvogo
  • 21 Marvin Keller
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 25 Luca Jaquez
  • 2 Miro Muheim
  • 3 Silvan Widmer
  • 14 Ardon Jashari
  • 20 Michel Aebischer
  • 16 Christian Fassnacht
  • 17 Rubén Vargas
  • 19 Noah Okafor
  • 23 Zeki Amdouni
  • 26 Cédric Itten
Argentine
1re periode 26' Arrowhead Stadium
Suisse
12/07/2026 02:00 Quarts de finale
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - A. Mac Allister (passe L. Messi)Argentine, 10e
Calendrier Quarts de finale
Voir le Calendrier Complet
Quarts de finale
France
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Quarts de finale
Espagne
Termine SoFi Stadium
Belgique
Resume final
Quarts de finale
Norvège
Termine apres prolongation Hard Rock Stadium
Angleterre
Resume final
Quarts de finale
Argentine
1re periode 26' Arrowhead Stadium
Suisse
Compositions

Articles liés

Mondial 2026 : l’Argentine de Messi affronte la Suisse au Arrowhead Stadium en quarts de finaleMondial 2026 : l’Argentine de Messi affronte la Suisse au Arrowhead Stadium en quarts de finaleMondial 2026 : l’Angleterre élimine la Norvège après prolongation en quart de finaleMondial 2026 : l’Angleterre élimine la Norvège après prolongation en quart de finaleMondial 2026 : la Norvège et l’Angleterre dos à dos à la pause (1-1)Mondial 2026 : la Norvège et l’Angleterre dos à dos à la pause (1-1)Mondial 2026 : Norvège en 4-3-3 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au Hard Rock StadiumMondial 2026 : Norvège en 4-3-3 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au Hard Rock Stadium

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV