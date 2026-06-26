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Mondial 2026 : domination sénégalaise face à l’Irak avec un 5-0 net et sans appel

Le Sénégal a écrasé l’Irak 5-0 le 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. S’appuyant sur une supériorité numérique obtenue dès la 13e minute après l’expulsion de Rebin Sulaka, les Lions de la Teranga ont pris le large grâce à une maîtrise offensive maîtrisée et une efficacité remarquable. Ce succès est crucial pour relancer ses chances de qualification dans un groupe I dominé pour l’instant par la France et la Norvège.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
187vues
Mondial 2026 : domination sénégalaise face à l’Irak avec un 5-0 net et sans appel
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Sommaire

Avant ce choc, les deux équipes occupaient les dernières places du groupe avec deux défaites chacune. Le Sénégal, battu 2-3 par la Norvège, et l’Irak, défait 0-1 par la France, devaient impérativement s’imposer pour garder espoir d’accéder aux huitièmes de finale. Cette rencontre a donc tenu toutes ses promesses dans l’engagement et la nette différence de niveau affichée.

Le match a basculé très vite avec l’ouverture du score de Habib Diarra dès la 4e minute, sur une passe précise de Abdoulaye Seck. Peu après, l’Irak a été réduit à dix suite au carton rouge direct infligé à Sulaka à la 13e minute, compliquant grandement ses plans tactiques pour son sélectionneur Graham Arnold. Le Sénégal a su exploiter ce avantage pour multiplier les actions offensives.

Avec une possession de balle à 69% et 27 tirs, dont 11 cadrés, les Sénégalais ont imposé leur rythme face à une équipe irakienne largement dominée et limitée à un seul tir cadré en première période. La forte présence au milieu de terrain portée notamment par Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara et Habib Diarra a permis un contrôle du jeu efficace, tandis que dans le secteur offensif Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Ibrahim Mbaye ont fait la différence.

Après la pause, les entrées de Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson ont accentué la supériorité sénégalaise. Pape Gueye a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, tandis qu’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont également participé au festival offensif avec un but chacun. La cohésion collective et la fluidité du jeu ont permis un dédale d’occasions conclues par une défense irakienne dépassée.

Une maîtrise collective des Lions de la Teranga en 4-3-3

Sous la direction de l’entraîneur Bouna Thiaw Pape, le Sénégal a aligné une formation en 4-3-3 efficace et équilibrée. Le gardien Mory Diaw a eu peu à faire, protégé par une défense solide composée de Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs. Au milieu, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara ont dicté le tempo, combinant qualité technique et intensité physique.

En attaque, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye ont profité des espaces créés par leur domination au milieu. Le banc est venu renforcer ce dispositif avec des joueurs d’impact comme Pape Gueye, auteur de deux buts et une assistance en une trentaine de minutes, et Iliman Ndiaye, impliqué sur un but. Cette profondeur de banc a étouffé toute tentative de retour adverse.

L’Irak en difficulté face à l’agressivité sénégalaise en 4-2-3-1

Le sélectionneur irakien Graham Arnold a tenté d’organiser son équipe en 4-2-3-1, avec Ahmed Basil dans les cages, et une ligne défensive comprenant Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem et Merchas Doski. Cependant, l’expulsion de Sulaka a réduit ses options défensives dès le premier quart d’heure.

Au milieu, Zidane Iqbal et Amir Al-Ammari n’ont pas réussi à contenir la puissance physique et la créativité sénégalaise. Devant, Ali Al-Hamadi s’est trouvé isolé, avec un unique tir cadré sur l’ensemble du match. Malgré plusieurs changements à la pause, notamment l’entrée de Ahmed Qasem et Ali Jasim, l’Irak n’a pas pu renverser la tendance et a concédé une lourde défaite qui complique sérieusement ses chances.

Sénégal
Termine BMO Field
Irak
26/06/2026 20:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'But - H. Diarra (passe A. Seck)Sénégal, 4e
  2. 13'Carton rouge - R. Sulaka1-0Irak
  3. 16'Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis)Irak, 16e
  4. 18'Carton jaune - A. SeckSénégal, 18e
  5. 46'Remplacement - A. Basil (remplace J. Hassan)Irak, 46e
  6. 56'But - I. Sarr (passe L. Camara)Sénégal, 56e
  7. 57'Remplacement - H. Diarra (remplace P. Gueye)Sénégal, 57e
  8. 57'Remplacement - I. Mbaye (remplace I. Ndiaye)Sénégal, 57e
  9. 57'Remplacement - L. Camara (remplace N. Jackson)Sénégal, 57e
  10. 58'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Al Reeshawee)Irak, 58e
  11. 58'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace A. Yousif)Irak, 58e
  12. 58'Remplacement - A. Seck (remplace P. Ciss)Sénégal, 58e
  13. 59'But - P. Gueye (passe I. Sarr)Sénégal, 59e
  14. 67'Remplacement - Z. Iqbal (remplace K. Yakob)Irak, 67e
  15. 71'But - P. Gueye (passe I. Ndiaye)Sénégal, 71e
  16. 75'Carton jaune - A. Al AmmariIrak, 75e
  17. 81'Remplacement - I. Sarr (remplace A. Diao)Sénégal, 81e
  18. 81'Carton jaune - P. GueyeSénégal, 81e
  19. 82'But - I. Ndiaye (passe P. Gueye)Sénégal, 82e
  20. 90'Carton jaune - M. DoskiIrak, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Sénégal 11 / Irak 1
  • Tirs : Sénégal 27 / Irak 6
  • Possession : Sénégal 69% / Irak 31%
  • Corners : Sénégal 12 / Irak 3
  • Fautes : Sénégal 10 / Irak 10
  • Cartons jaunes : Sénégal 2 / Irak 2
  • Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1
  • Passes : Sénégal 553 / Irak 258
  • Precision des passes : Sénégal 88% / Irak 71%
  • xG : Sénégal 3.01 / Irak 0.18
Joueurs clés
  • Pape Gueye (Sénégal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Iliman Ndiaye (Sénégal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Lamine Camara (Sénégal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Habib Diarra (Sénégal) : note 7.2, 1 but(s)
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
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Irak
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Norvège
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Sénégal
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Groupe I
Norvège
Termine Gillette Stadium
France
Avant-matchCompositions
Groupe I
Sénégal
Termine BMO Field
Irak
Resume final
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 3 3 0 0 8 2 6 9
Norvège 3 2 0 1 8 7 1 6
Sénégal 3 1 0 2 8 6 2 3
Irak 3 0 0 3 1 10 -9 0

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