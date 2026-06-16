Mondial 2026 : la France bat le Sénégal 3-1 avec un doublé de Mbappé
La France a réussi son entrée dans le Groupe I du Mondial 2026 en battant le Sénégal 3-1, mardi 16 juin au MetLife Stadium, à East Rutherford. Longtemps tenue en échec, l’équipe de Didier Deschamps a fait la différence en seconde période grâce à Kylian Mbappé et Bradley Barcola, avant un dernier but français dans le temps additionnel.
Le match était encore bloqué à la pause, sur un score de 0-0. La France a ensuite trouvé l’ouverture à la 66e minute par Mbappé, servi par Michael Olise, puis Barcola a porté le score à 2-0 à la 82e minute sur une passe d’Adrien Rabiot. Le Sénégal a réduit l’écart par Ibrahim Mbaye à la 90+5e minute, avant que Mbappé ne scelle le succès français une minute plus tard.
Ce résultat donne trois points à la France pour lancer sa phase de groupes, avant ses rencontres contre l’Irak et la Norvège. Pour le Sénégal, la défaite complique l’entrée dans la compétition, malgré une réaction tardive qui a maintenu un court suspense jusqu’à l’ultime action française.
Alignée en 4-2-3-1, la France s’est appuyée sur Mike Maignan dans le but, une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Theo Hernández, puis un double pivot Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Devant eux, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué soutenaient Kylian Mbappé.
Le Sénégal de Bouna Thiaw Pape a évolué dans le même système. Édouard Mendy gardait le but, derrière Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf. Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye occupaient l’axe, avec Ismaïla Sarr, Lamine Camara et Sadio Mané derrière Nicolas Jackson.
Mbappé débloque puis ferme le match
La France a longtemps buté sur une équipe sénégalaise organisée. Édouard Mendy a pesé dans la résistance des Lions, avec cinq arrêts recensés, tandis que Nicolas Jackson a eu une situation notable en première période avec une frappe sur le poteau selon le dossier de match.
Le tournant est venu après l’heure de jeu. Olise a trouvé Mbappé pour l’ouverture du score à la 66e minute, libérant une équipe de France jusque-là contenue. Le joueur offensif français a aussi signé une prestation influente, avec deux tirs cadrés et quatre passes clés dans les données du match.
Barcola a ensuite donné de l’air aux Bleus à la 82e minute, convertissant une passe de Rabiot. Le milieu français a été impliqué dans la maîtrise du second acte, alors que les Bleus ont terminé avec 54 pour cent de possession et sept tirs cadrés contre deux pour le Sénégal.
Le Sénégal réagit trop tard
Le Sénégal a modifié son animation dans le dernier quart d’heure, avec les entrées d’Ismaïla Sarr, Lamine Camara, Pape Gueye, Nicolas Jackson puis Idrissa Gana Gueye selon les événements saisis. Les Lions ont fini par marquer à la 90+5e minute, Ibrahim Mbaye reprenant une passe d’Iliman Ndiaye.
Cette réduction de l’écart n’a pas suffi. Mbappé a répondu dès la 90+6e minute pour fixer le score à 3-1 et empêcher le Sénégal de transformer sa fin de match en retour. La France a ainsi validé un succès construit après la pause, avec une efficacité offensive décisive dans les vingt-cinq dernières minutes.
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