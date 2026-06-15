Mondial 2026 : l’Irak défie la Norvège, forte d’une campagne parfaite

L’Irak affronte la Norvège mardi 16 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au Gillette Stadium, pour son entrée dans le Groupe I de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce premier match place une sélection irakienne passée par un barrage intercontinental face à une équipe norvégienne arrivée avec le poids d’une qualification maîtrisée.

La Norvège aborde ce rendez-vous avec une dynamique forte. L’équipe dirigée par Ståle Solbakken a remporté ses huit matchs de qualification en zone UEFA et inscrit 37 buts, avec notamment un succès 4-1 contre l’Italie. Ce parcours a ramené la sélection scandinave en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998.

L’Irak a obtenu son billet par un chemin plus long. Les Lions de Mésopotamie ont validé leur présence au tournoi après une victoire 2-1 contre la Bolivie en barrage intercontinental à Monterrey. Ce retour au plus haut niveau mondial donne un relief particulier à ce duel contre une adversaire européenne plus installée.

L’enjeu immédiat est clair pour les deux équipes. La Norvège veut confirmer son statut de favorite dans ce groupe et traduire sa puissance offensive sur la scène mondiale. L’Irak cherche à exister d’entrée, à limiter les espaces et à transformer ce premier match en point d’appui dans une poule où chaque résultat pèsera lourd.

La rencontre offrira aussi un contraste de profils. La Norvège s’appuie sur Erling Haaland, auteur de 16 buts durant les qualifications, et sur la créativité de Martin Ødegaard. L’Irak compte notamment sur Aymen Hussein, buteur décisif lors du barrage, pour donner du poids à son secteur offensif.

Zoom sur l’Irak

L’Irak arrive au Mondial 2026 avec une qualification construite dans la difficulté. Le barrage remporté contre la Bolivie a confirmé la capacité de cette sélection à rester compétitive dans un match à haute tension. Sous la conduite de Graham Arnold, nommé en 2025, l’équipe cherche à s’appuyer sur une organisation stable et une discipline collective.

Le plan irakien repose d’abord sur la solidité défensive. Face à une Norvège très productive, la gestion de la profondeur et des duels sera centrale. L’Irak devra aussi trouver des sorties propres pour éviter de subir de longues séquences près de sa surface.

Aymen Hussein occupe une place importante dans cette approche. Son but contre la Bolivie a pesé directement dans la qualification et son profil donne à l’Irak une solution de fixation dans les phases de transition. Dans un match où les occasions pourraient être limitées, son efficacité dans la surface sera l’un des leviers irakiens.

La sélection irakienne jouera aussi une partie de son match sur sa capacité à résister au rythme imposé par la Norvège. Un résultat positif contre un adversaire de ce calibre donnerait une valeur immédiate à son parcours et renforcerait ses ambitions dans le Groupe I.

Zoom sur la Norvège

La Norvège se présente avec l’élan d’une campagne de qualification rare par son ampleur. Huit victoires en huit rencontres et 37 buts inscrits ont installé l’équipe de Ståle Solbakken parmi les formations à suivre dès le premier tour. Le retour au Mondial après vingt-huit ans d’absence renforce encore l’importance de cette entrée en matière.

Erling Haaland reste le point de fixation majeur. L’attaquant de Manchester City a porté l’attaque norvégienne pendant les qualifications, avec 16 buts. Sa présence oblige les défenses adverses à défendre bas ou à prendre le risque de laisser des espaces dans leur dos.

Autour de lui, Martin Ødegaard apporte la qualité de passe et la lecture du jeu qui structurent les offensives norvégiennes. La Norvège a bâti sa qualification sur cette complémentarité entre puissance, projection et créativité. Contre l’Irak, elle cherchera à imposer rapidement son rythme pour éviter un match fermé.

Le défi norvégien sera de confirmer en phase finale ce que les éliminatoires ont montré. Une victoire face à l’Irak lancerait idéalement son tournoi et installerait d’entrée la sélection scandinave dans une position favorable dans le Groupe I.

Irak A venir 23:00 Gillette Stadium Norvège Norvège

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 20:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 20:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Avant-match Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 23:00 A venir Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak A venir 23:00 Gillette Stadium Norvège Norvège Avant-match Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 22:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 22:00 Lincoln Financial Field Irak Irak Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak