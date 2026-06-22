Mondial 2026 : La Norvège cherche à confirmer face au Sénégal son renouveau offensif
La Norvège et le Sénégal s’affrontent ce mardi 23 juin 2026 au MetLife Stadium de New York à 1h00 GMT+1 pour un match décisif du Groupe I de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette rencontre mettra aux prises une Norvège en pleine renaissance après une victoire 4-1 contre l’Irak et un Sénégal ayant concédé une défaite 1-3 face à la France. Ce duel est crucial pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour les huitièmes de finale.
Le Groupe I compte également la France et l’Irak, et après les premières journées, la Norvège mène la poule avec 3 points et une différence de buts de +3 tandis que le Sénégal reste à 0 point. Une victoire serait un pas important pour chacun vers la qualification et maintiendrait la pression sur les autres prétendants du groupe.
La Norvège, absente des phases finales depuis 1998, s’est brillamment qualifiée en remportant l’intégralité de ses huit matches de qualification, avec une attaque prolifique portée par Erling Haaland et une défense solide. De son côté, le Sénégal participe à sa troisième Coupe consécutive, fort de son parcours historique jusqu’en quarts de finale en 2002, mais doit impérativement réagir après sa défaite face à la France.
Le match au MetLife Stadium sera aussi une confrontation de styles. La Norvège, dirigée par Ståle Solbakken, mise sur un jeu offensif dynamique et rapide soutenu par la créativité de Martin Ødegaard. Le Sénégal, entraîné par Pape Thiaw, privilégie une organisation défensive rigoureuse et exploite sa puissance physique et technique sur les contres-attaques.
Cette opposition stratégique pourrait être déterminante pour la suite de la compétition dans un groupe où tout reste à jouer entre ces quatre équipes.
Zoom sur Norvège
La Norvège aborde ce match fort de sa campagne de qualification parfaite, marquée par une série de victoires convaincantes dont une double victoire contre l’Italie. Le sélectionneur Ståle Solbakken a su bâtir autour d’Erling Haaland, auteur de 16 buts qualificatifs, une équipe capable de produire un football offensif fluide. Avec le milieu de terrain créatif Martin Ødegaard et des cadres expérimentés, la Norvège se présente comme un prétendant sérieux dans ce groupe.
Les Scandinaves misent sur un schéma tactique équilibré, avec un bloc compact et des transitions rapides vers l’attaque. Leur efficacité devant le but et leur cohésion collective font d’eux un adversaire redoutable à ce stade de la compétition.
Zoom sur Sénégal
Le Sénégal reste sur une défaite face à la France qui a souligné la nécessité d’ajustements tactiques avant ce match décisif. Sous la direction de Pape Thiaw, le groupe s’appuie sur un noyau de joueurs expérimentés reconnus pour leur solidité défensive et leur capacité à contrer avec puissance et précision. La question de la disponibilité de Sadio Mané demeure importante, même si aucun absence majeure n’a été officiellement confirmée.
Le Sénégal cherche à capitaliser sur sa discipline défensive et son agressivité, avec une formation capable de passages rapides vers l’avant pour surprendre les défenses adverses. Ce style pourrait mettre à mal la défense norvégienne si les joueurs réussissent à imposer leur rythme.
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