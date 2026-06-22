Mondial 2026 : La Norvège cherche à confirmer face au Sénégal son renouveau offensif

La Norvège et le Sénégal s’affrontent ce mardi 23 juin 2026 au MetLife Stadium de New York à 1h00 GMT+1 pour un match décisif du Groupe I de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette rencontre mettra aux prises une Norvège en pleine renaissance après une victoire 4-1 contre l’Irak et un Sénégal ayant concédé une défaite 1-3 face à la France. Ce duel est crucial pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour les huitièmes de finale.

· Mis à jour le 23 juin 2026

Publié le 23 juin 2026 à 00:10

Publié le 23 juin 2026 à 00:10 · Mis à jour le 23 juin 2026

Le Groupe I compte également la France et l’Irak, et après les premières journées, la Norvège mène la poule avec 3 points et une différence de buts de +3 tandis que le Sénégal reste à 0 point. Une victoire serait un pas important pour chacun vers la qualification et maintiendrait la pression sur les autres prétendants du groupe.

La Norvège, absente des phases finales depuis 1998, s’est brillamment qualifiée en remportant l’intégralité de ses huit matches de qualification, avec une attaque prolifique portée par Erling Haaland et une défense solide. De son côté, le Sénégal participe à sa troisième Coupe consécutive, fort de son parcours historique jusqu’en quarts de finale en 2002, mais doit impérativement réagir après sa défaite face à la France.

Le match au MetLife Stadium sera aussi une confrontation de styles. La Norvège, dirigée par Ståle Solbakken, mise sur un jeu offensif dynamique et rapide soutenu par la créativité de Martin Ødegaard. Le Sénégal, entraîné par Pape Thiaw, privilégie une organisation défensive rigoureuse et exploite sa puissance physique et technique sur les contres-attaques.

Cette opposition stratégique pourrait être déterminante pour la suite de la compétition dans un groupe où tout reste à jouer entre ces quatre équipes.

Zoom sur Norvège

La Norvège aborde ce match fort de sa campagne de qualification parfaite, marquée par une série de victoires convaincantes dont une double victoire contre l’Italie. Le sélectionneur Ståle Solbakken a su bâtir autour d’Erling Haaland, auteur de 16 buts qualificatifs, une équipe capable de produire un football offensif fluide. Avec le milieu de terrain créatif Martin Ødegaard et des cadres expérimentés, la Norvège se présente comme un prétendant sérieux dans ce groupe.

Les Scandinaves misent sur un schéma tactique équilibré, avec un bloc compact et des transitions rapides vers l’attaque. Leur efficacité devant le but et leur cohésion collective font d’eux un adversaire redoutable à ce stade de la compétition.

Zoom sur Sénégal

Le Sénégal reste sur une défaite face à la France qui a souligné la nécessité d’ajustements tactiques avant ce match décisif. Sous la direction de Pape Thiaw, le groupe s’appuie sur un noyau de joueurs expérimentés reconnus pour leur solidité défensive et leur capacité à contrer avec puissance et précision. La question de la disponibilité de Sadio Mané demeure importante, même si aucun absence majeure n’a été officiellement confirmée.

Le Sénégal cherche à capitaliser sur sa discipline défensive et son agressivité, avec une formation capable de passages rapides vers l’avant pour surprendre les défenses adverses. Ce style pourrait mettre à mal la défense norvégienne si les joueurs réussissent à imposer leur rythme.

Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal

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Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 1-4 1-4 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-4-2 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 20 Antonio Nusa Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

(Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9

(Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Resume final Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 1-0 En direct · 1-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

24 Rayan Cherki

22 Jean-Philippe Mateta

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué Irak Système 4-1-4-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 16 Amir Al-Ammari Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 14 Zidane Iqbal Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant Remplaçants 15 9 Ali Al-Hamadi

1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

6 Munaf Younus

15 Ahmed Hasan Maknazi

26 Frans Putros

25 Mustafa Saadoon

2 Rebin Sulaka

17 Ali Jasim

20 Aimar Sher

19 Kevin Yakob

21 Marko Farji

7 Youssef Amyn

13 Ali Yousif

10 Mohanad Ali Les chiffres du match Tirs cadres : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2

: France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42%

: France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1

: France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2

: France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1

: France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213

: France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80%

: France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)

(France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2

(France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2

(Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Irak) : note 7

(Irak) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9

(France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France En direct 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Résumé à la pause Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Avant-match Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak