Mondial 2026 : la France vise la tête du groupe face à l’Irak à Philadelphie
La France affronte l’Irak le lundi 22 juin 2026 à 22h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie lors de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Ce duel se présente comme une étape déterminante pour les Bleus qui, après leur victoire 3-1 contre le Sénégal lors de la première journée, souhaitent consolider leur position en quête de la première place du groupe.
L’Irak, de son côté, demeure en quête de revanche après sa lourde défaite 4-1 face à la Norvège lors de l’ouverture. Cette rencontre représente une occasion cruciale pour les sélectionnés de Graham Arnold, qui disputent leur premier Mondial depuis 40 ans, de lancer leur campagne et d’espérer renverser une équipe française solide.
Les enjeux sont clairs – la France, dirigée par Didier Deschamps, vise un succès convaincant pour creuser l’écart au classement et se rapprocher des qualifications pour les phases à élimination directe. L’Irak veut quant à lui marquer des points importants pour rester dans la course et porter haut son honneur.
Le groupe I est composé de la France, l’Irak, le Sénégal et la Norvège. Après deux journées, ni la France ni l’Irak n’ont encore assuré leur qualification, mais le contraste entre leur début de tournoi est notable, avec 3 points pour les Bleus et aucun pour les Irakiens.
Le stade de Philadelphie, d’une capacité impressionnante, offre un cadre idéal pour cette confrontation où l’expérience française sera opposée à la fougue et à la détermination irakiennes.
Zoom sur la France
L’équipe de France évoluera dans un schéma en 4-2-3-1 sous la direction de Didier Deschamps. Cette formation associe une défense à quatre solide emmenée par Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne, à un double pivot au milieu constitué de Manu Koné et Adrien Rabiot.
Devant, le trio offensif Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutiendra l’unique pointe Kylian Mbappé, véritable leader technique et arme offensive majeure des Bleus. Le gardien Mike Maignan gardera les buts, garant de sécurité derrière cette structure.
Les Français misent sur un équilibre entre rigueur défensive et rapidité offensive. Mbappé, avec son expérience et son explosivité, sera l’élément clé pour déstabiliser une défense irakienne qu’il faudra surpasser dès l’entame.
Zoom sur l’Irak
L’Irak adopte également un 4-2-3-1, piloté par le sélectionneur australien Graham Arnold. La défense s’appuie sur Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Le milieu de terrain combine travail défensif et créativité avec Amir Al-Ammari et Zaid Ismail.
En attaque, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh et Ahmed Qasem évolueront derrière le buteur Aymen Hussein, qui a inscrit neuf buts lors des phases de qualification et reste le principal danger offensif pour les adversaires. Le gardien Ahmed Basil compétera sur son expérience pour préserver ses filets.
L’Irak cherchera à imposer son rythme et à profiter des espaces laissés par la France, avec une volonté d’offensivité marquée malgré le défi que représente cette confrontation.
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