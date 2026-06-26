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Mondial 2026 : le Sénégal mène face à l’Irak à la pause (1-0)

À la mi-temps du match entre le Sénégal et l’Irak au BMO Field de Toronto, le Sénégal mène 1-0 grâce à un but de Habib Diarra dès la 4e minute. Cette ouverture rapide du score a placé les Lions de la Teranga en position favorable dans cette rencontre cruciale du Groupe I de la phase de groupes du Mondial 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : le Sénégal mène face à l’Irak à la pause (1-0)
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Cette première période a également été marquée par l’expulsion de Rebin Sulaka côté irakien à la 13e minute, compliquant considérablement la tâche des visiteurs. Quelques instants plus tard, l’Irak a effectué un remplacement offensif, Ahmed Qasem entrant en jeu à la place de Munaf Younus. Le Sénégal a toutefois reçu un avertissement avec le carton jaune adressé à Abdoulaye Seck à la 18e minute.

Du point de vue des statistiques, le Sénégal domine la possession de balle avec 56 % et a cadré deux tirs sur neuf tentatives, contre aucune pour l’Irak sur quatre tirs au total, dont quatre bloqués. Les Lions de la Teranga ont également obtenu cinq corners et commis un peu plus de fautes (cinq contre quatre).

En défense, Mory Diaw est resté vigilant, tandis que du côté irakien, Ahmed Basil a réussi un arrêt important. Le système 4-3-3 du Sénégal, piloté par l’entraîneur Bouna Thiaw Pape, semble poser des difficultés aux visiteurs alignés en 4-2-3-1 sous la direction de Graham Arnold.

La pression sénégalaise et le fait d’évoluer à onze contre dix ont donné un avantage net aux locaux, qui devront néanmoins confirmer cette domination pour prendre des points importants dans ce groupe où la France et la Norvège sont également engagées.

Sénégal
2e periode 71' BMO Field
Irak
26/06/2026 20:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'But - H. Diarra (passe A. Seck)Sénégal, 4e
  2. 13'Carton rouge - R. Sulaka1-0Irak
  3. 16'Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis)Irak, 16e
  4. 18'Carton jaune - A. SeckSénégal, 18e
  5. 46'Remplacement - A. Basil (remplace J. Hassan)Irak, 46e
  6. 56'But - I. Sarr (passe L. Camara)Sénégal, 56e
  7. 57'Remplacement - H. Diarra (remplace P. Gueye)Sénégal, 57e
  8. 57'Remplacement - I. Mbaye (remplace I. Ndiaye)Sénégal, 57e
  9. 57'Remplacement - L. Camara (remplace N. Jackson)Sénégal, 57e
  10. 58'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Al Reeshawee)Irak, 58e
  11. 58'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace A. Yousif)Irak, 58e
  12. 58'Remplacement - A. Seck (remplace P. Ciss)Sénégal, 58e
  13. 59'But - P. Gueye (passe I. Sarr)Sénégal, 59e
  14. 67'Remplacement - Z. Iqbal (remplace K. Yakob)Irak, 67e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Sénégal 2 / Irak 0
  • Tirs : Sénégal 9 / Irak 4
  • Possession : Sénégal 56% / Irak 44%
  • Corners : Sénégal 5 / Irak 3
  • Fautes : Sénégal 5 / Irak 4
  • Cartons jaunes : Sénégal 1 / Irak 0
  • Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1
  • Passes : Sénégal 188 / Irak 154
  • Precision des passes : Sénégal 81% / Irak 76%
  • xG : Sénégal 1.07 / Irak 0.12
Calendrier Groupe I
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Sénégal
2e periode 71' BMO Field
Irak
Résumé à la pause
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Norvège 2 2 0 0 7 3 4 6
France 2 2 0 0 4 1 3 6
Sénégal 2 0 0 2 3 6 -3 0
Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0

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