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Mondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)

La Norvège mène devant l’Irak 2-1 à la mi-temps, mardi au Gillette Stadium, dans le groupe I du Mondial 2026, après une première période marquée par un doublé d’Erling Haaland et la réponse d’Aymen Hussein.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
99vues
Mondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)
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Ce score donne un premier avantage aux joueurs de Stale Solbakken dans une rencontre de phase de groupes où les deux équipes ont débuté en 4-4-2. La Norvège a davantage eu le ballon avant la pause, avec 62 pour cent de possession, tandis que l’Irak de Graham Arnold est resté dans le match grâce à son avant-centre.

Haaland a ouvert le score à la 29e minute sur une passe de David Møller Wolfe. Le buteur norvégien, aligné avec Alexander Sørloth en attaque, a ensuite redonné l’avantage aux siens à la 43e minute, peu après l’égalisation irakienne.

L’Irak avait recollé à la 39e minute par Aymen Hussein, servi par Amir Al-Ammari. Ce but a récompensé l’efficacité irakienne sur l’une de ses rares frappes cadrées de la première période.

Les chiffres de la pause confirment un premier acte plus productif pour la Norvège, créditée de sept tirs dont trois cadrés, contre quatre tentatives et une frappe cadrée pour l’Irak. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard et Fredrik Aursnes ont accompagné la structure norvégienne autour du duo Sørloth et Haaland.

Côté irakien, Jalal Hassan a gardé les buts derrière Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Au milieu, Ibrahim Bayesh, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari et Ali Jasim ont soutenu l’association offensive formée par Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi.

À la pause, la Norvège conserve donc une courte avance construite sur la finition de Haaland. L’Irak reste à une longueur après avoir trouvé l’ouverture avant la fin du premier acte.

Irak
2e periode 90' Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
  4. 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)Irak, 59e
  5. 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)Irak, 59e
  6. 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 73e
  7. 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)Norvège, 73e
  8. 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 73e
  9. 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 73e
  10. 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)Irak, 73e
  11. 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)Irak, 73e
  12. 76'But - L. Ostigard1-3Norvège · Passe : M. Odegaard
  13. 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)Irak, 78e
  14. 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)Norvège, 81e
  15. 86'Carton jaune - Z. TahseenIrak, 86e
  16. 90+7'But - K. Thorstvedt1-4Norvège · Passe : E. Haaland
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3
  • Tirs : Irak 11 / Norvège 7
  • Possession : Irak 40% / Norvège 60%
  • Corners : Irak 2 / Norvège 4
  • Fautes : Irak 8 / Norvège 10
  • Passes : Irak 260 / Norvège 405
  • Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%
  • xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
2e periode 90' Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
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France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
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Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0

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