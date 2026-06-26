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Mondial 2026 : le Sénégal en 4-2-3-1 avec Sadio Mané face à l’Irak en 4-1-4-1

Le Sénégal et l’Irak entrent en lice mercredi 26 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au BMO Field de Toronto pour leur troisième match de poule dans le Groupe I du Mondial 2026. Ce duel, crucial pour les deux nations déjà battues lors de leurs deux premières rencontres, revêt une importance capitale pour alimenter leurs espoirs de qualification en phase à élimination directe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
22vues
Mondial 2026 : le Sénégal en 4-2-3-1 avec Sadio Mané face à l’Irak en 4-1-4-1
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Sommaire

Le Sénégal, sous la direction de son sélectionneur Bouna Thiaw Pape, s’aligne en 4-2-3-1, un dispositif qui mise sur un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive. L’équipe cherche à réagir après deux défaites concédées face à la Norvège (2-3) et la France. De son côté, l’Irak, entraîné par Graham Arnold, adopte une formation en 4-1-4-1, privilégiant un milieu compact pour tenter d’endiguer les attaques sénégalaises tout en développant des offensives par ses milieux avancés et son attaquant de pointe.

La composition sénégalaise dévoile plusieurs cadres bien connus. En défense, Moussa Niakhaté et Abdoulaye Seck forment la charnière centrale, épaulés par Krépin Diatta et Ismail Jakobs sur les flancs. Le milieu est articulé autour d’Idrissa Gana Gueye et Habib Diarra, offrant un double pivot pour contrôler le jeu. En attaque, le trio offensif composé de Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Lamine Camara soutient l’unique pointe Ismaïla Sarr, chargé de conclure les actions. L’absence d’Édouard Mendy, blessé au genou, contraint l’équipe à titulariser le gardien Mory Diaw.

Pour l’Irak, la défense à quatre comprend Frans Putros, Akam Hashem, Rebin Sulaka et Merchas Doski. Le milieu de terrain est structuré autour d’Amir Al-Ammari positionné en sentinelle devant la défense. Ali Jasim, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal et Ahmed Qasem évoluent en ligne avancée, appuyant l’attaquant Ali Al-Hamadi en pointe. Ce collectif cherche à conjuguer rigueur défensive et exploitation rapide des contres.

Lecture du onze de Sénégal

Le Sénégal mise sur un 4-2-3-1 flexible avec Bouna Thiaw Pape à sa tête. Ce système permet d’ancrer solidement le milieu avec Idrissa Gana Gueye et Habib Diarra, deux récupérateurs capables d’assurer la transition entre défense et attaque. La ligne offensive repose sur l’expérience et la vitesse de Sadio Mané et Ismaïla Sarr, soutenus par Lamine Camara au rôle plus créatif. Moussa Niakhaté et Abdoulaye Seck, à l’arrière, garantissent un socle défensif solide, malgré l’absence du capitaine et gardien Édouard Mendy, remplacé par Mory Diaw. La présence de Krépin Diatta et Ismail Jakobs sur les côtés devrait permettre des dédoublements et des possibilités d’ouverture sur les ailes.

Lecture du onze de Irak

Sous la houlette de Graham Arnold, l’Irak opte pour un 4-1-4-1 compact, avec Amir Al-Ammari en point d’appui défensif pour protéger une défense à quatre oyuncular. Ce dispositif vise à réduire les espaces et répondre à la pression offensive sénégalaise. Le milieu de terrain à quatre, composé d’Ali Jasim, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal et Ahmed Qasem, aura la tâche d’animer et de relancer rapidement vers l’avant. Ali Al-Hamadi, unique attaquant, devra profiter des ballons longs et des failles dans la défense adverse pour créer des occasions. Cette organisation reflète le pragmatisme irakien en quête d’un résultat positif dans une poule difficile.

Les onze de départ

Sénégal
Système4-2-3-1SélectionneurBouna Thiaw Pape
Titulaires11
  1. 23 Mory Diaw Gardien
  2. 15 Krépin Diatta Défenseur
  3. 4 Abdoulaye Seck Défenseur
  4. 19 Moussa Niakhaté Défenseur
  5. 14 Ismail Jakobs Défenseur
  6. 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
  7. 21 Habib Diarra Milieu
  8. 20 Ibrahim Mbaye Milieu
  9. 8 Lamine Camara Milieu
  10. 10 Sadio Mané Milieu
  11. 18 Ismaïla Sarr Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Yehvann Diouf
  • 2 Mamadou Sarr
  • 3 Kalidou Koulibaly
  • 24 Antoine Mendy
  • 25 El Hadji Malick Diouf
  • 6 Pathé Ismaël Ciss
  • 17 Pape Matar Sarr
  • 22 Bara Sapoko Ndiaye
  • 26 Pape Gueye
  • 13 Iliman Ndiaye
  • 7 Assane Diao
  • 9 Ahmadou Bamba Dieng
  • 11 Nicolas Jackson
  • 12 Cherif Ndiaye
Irak
Système4-1-4-1SélectionneurGraham Arnold
Titulaires11
  1. 22 Ahmed Basil Gardien
  2. 26 Frans Putros Défenseur
  3. 5 Akam Hashem Défenseur
  4. 2 Rebin Sulaka Défenseur
  5. 23 Merchas Doski Défenseur
  6. 16 Amir Al-Ammari Milieu
  7. 17 Ali Jasim Milieu
  8. 8 Ibrahim Bayesh Milieu
  9. 14 Zidane Iqbal Milieu
  10. 11 Ahmed Qasem Milieu
  11. 9 Ali Al-Hamadi Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Fahad Talib
  • 12 Jalal Hassan
  • 6 Munaf Younus
  • 3 Hussein Ali
  • 4 Zaid Tahseen
  • 15 Ahmed Hasan Maknazi
  • 25 Mustafa Saadoon
  • 7 Youssef Amyn
  • 19 Kevin Yakob
  • 20 Aimar Sher
  • 24 Zaid Ismail
  • 21 Marko Farji
  • 10 Mohanad Ali
  • 13 Ali Yousif
  • 18 Aymen Hussein
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
26/06/2026 20:00 Groupe I
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Irak
Compositions
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Norvège 2 2 0 0 7 3 4 6
France 2 2 0 0 4 1 3 6
Sénégal 2 0 0 2 3 6 -3 0
Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0

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