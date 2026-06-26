BENIN WEB TV

Mondial 2026 : Sénégal et Irak au BMO Field pour un duel décisif en phase de groupes

Le Sénégal et l’Irak s’affrontent au BMO Field de Toronto vendredi 26 juin 2026 à 20h00 GMT+1 pour un match crucial de la phase de groupes du Mondial 2026. Ces deux équipes, qui ont démarré la compétition avec deux défaites chacune, tenteront de décrocher leurs premiers points dans ce groupe I où figurent également la France et la Norvège.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
77vues
Mondial 2026 : Sénégal et Irak au BMO Field pour un duel décisif en phase de groupes
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Jusqu’ici, le Sénégal a concédé une courte défaite 2-3 contre la Norvège tandis que l’Irak a subi un revers 0-1 face à la France. Ce face-à-face s’annonce décisif pour les Lions de la Teranga et les Lions de Mésopotamie dans leur quête pour poursuivre leur parcours mondialiste.

Le match revêt un enjeu sportif important car une victoire permettrait à l’une des deux nations de se relancer dans la course à la qualification du groupe. Le Sénégal, qui aligne une équipe expérimentée menée par le sélectionneur Pape Thiaw, devra notamment s’appuyer sur ses cadres pour imposer son style de jeu rapide et physique.

Pour sa part, l’Irak, dirigé par Graham Arnold, reste sur une dynamique difficile mais peut compter sur ses joueurs clés pour construire un bloc solide et profiter des espaces en contre-attaque. Les choix tactiques ainsi que la gestion du duel au milieu de terrain seront à surveiller dans cette confrontation.

La rencontre s’annonce ainsi intense entre deux formations engagées dans une lutte sans filet pour leur survie dans cette phase de groupes.

Zoom sur Sénégal

Le Sénégal évoluera dans un dispositif en 4-2-3-1 avec le gardien Mory Diaw. La défense est composée de Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta et Ismail Jakobs. Le double pivot au milieu associe Idrissa Gana Gueye et Habib Diarra, apportant équilibre et récupération au cœur du jeu.

Plus haut, Lamine Camara, Ibrahim Mbaye et Sadio Mané animent le secteur offensif, avec Ismaïla Sarr en pointe, chargé de conclure les offensives. Sadio Mané, en particulier, reste le leader technique de l’équipe avec son expérience et sa capacité à créer des opportunités.

L’entraîneur Pape Thiaw mise sur un collectif compact favorisant le pressing haut et les transitions rapides. À noter que Kalidou Koulibaly, habituel pilier défensif, est sur le banc des remplaçants, témoignant d’un renouvellement tactique et collectif de l’effectif sénégalais.

Zoom sur Irak

L’Irak présentera un schéma en 4-1-4-1 avec Ahmed Basil dans les buts. La ligne défensive intègre Frans Putros, Akam Hashem, Rebin Sulaka et Merchas Doski, chargés de contenir les assauts adverses.

Au milieu, Amir Al-Ammari joue un rôle pivot en soutien de la défense tandis qu’Ahmed Qasem, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal et Ali Jasim composent un carré central à vocation créative et de distribution, capable d’alterner phases offensives et maintien de la possession.

En pointe, Ali Al-Hamadi est l’attaquant retenu pour inquiéter la défense sénégalaise. Sous la direction de Graham Arnold, l’équipe vise à déployer un jeu organisé, misant sur une discipline collective stricte et une exploitation rapide des contres.

Les remplaçants comprennent notamment le gardien Fahad Talib et des joueurs susceptibles d’apporter de la fraîcheur et un impact offensif en seconde période.

Sénégal
A venir BMO Field
Irak
26/06/2026 20:00 Groupe I
CompositionsAvant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
Groupe I
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Compositions
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Compositions
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Norvège 2 2 0 0 7 3 4 6
France 2 2 0 0 4 1 3 6
Sénégal 2 0 0 2 3 6 -3 0
Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0

Articles liés

Mondial 2026 : Norvège et France alignent un 4-2-3-1 avec Selvik et Maignan en gardiensMondial 2026 : Norvège et France alignent un 4-2-3-1 avec Selvik et Maignan en gardiensMondial 2026 : le Sénégal en 4-2-3-1 avec Sadio Mané face à l’Irak en 4-1-4-1Mondial 2026 : le Sénégal en 4-2-3-1 avec Sadio Mané face à l’Irak en 4-1-4-1Mondial 2026 : pari gratuit Uruguay – Espagne, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Uruguay – Espagne, faites votre pronosticMondial 2026 : Norvège et France s’affrontent au Gillette Stadium dans un duel décisif du Groupe IMondial 2026 : Norvège et France s’affrontent au Gillette Stadium dans un duel décisif du Groupe I

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV