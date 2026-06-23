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Mondial 2026 : la Norvège mène face au Sénégal à la pause (1-0)

Norvège – Sénégal a atteint la pause au Mondial 2026, la Norvège mène face au Sénégal sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
121vues
Mondial 2026 : la Norvège mène face au Sénégal à la pause (1-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Norvège a eu le ballon avec 50% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 4 pour le Sénégal. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Norvège et 0 pour le Sénégal. Les xG restent proches, avec 0.88 pour la Norvège et 0.17 pour le Sénégal.

Les faits de la première période

  • Remplacement – J. Ryerson (remplace M. Pedersen) (Norvège, 13e)
  • But – M. Pedersen (Norvège, 43e)

La Norvège doit confirmer

Avec ce but d’avance, la Norvège peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que le Sénégal devra laisser en cherchant à revenir.

Le Sénégal sous pression

Pour le Sénégal, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.

Norvège
2e periode 56' MetLife Stadium
Sénégal
23/06/2026 01:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen)Norvège, 13e
  2. 43'But - M. PedersenNorvège, 43e
  3. 46'Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg)Norvège, 46e
  4. 48'But - E. Haaland (passe M. Odegaard)Norvège, 48e
  5. 53'But - I. Sarr (passe S. Mane)Sénégal, 53e
  6. 54'Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs)Sénégal, 54e
  7. 54'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 54e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norvège 2 / Sénégal 0
  • Tirs : Norvège 4 / Sénégal 4
  • Possession : Norvège 50% / Sénégal 50%
  • Corners : Norvège 4 / Sénégal 1
  • Fautes : Norvège 5 / Sénégal 1
  • Passes : Norvège 164 / Sénégal 166
  • Precision des passes : Norvège 85% / Sénégal 87%
  • xG : Norvège 0.88 / Sénégal 0.17
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
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Sénégal
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Norvège
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France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
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Sénégal
Résumé à la pause
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 2 2 0 0 4 1 3 6
Norvège 1 1 0 0 4 1 3 3
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0
Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0

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