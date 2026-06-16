Mondial 2026 : la France en 4-2-3-1 avec Mbappé face au Sénégal en 4-3-3

La France présente un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe pour affronter le Sénégal, mardi 16 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au MetLife Stadium, dans le groupe I du Mondial 2026. Le choix de Didier Deschamps met l’accent sur une ligne offensive mobile autour de son numéro 10, dans une entrée en matière déjà importante pour la hiérarchie de la poule.

Publié le 16 juin 2026 à 19:38

Publié le 16 juin 2026 à 19:38

Le Sénégal répond avec un 4-3-3 conduit par Bouna Thiaw Pape, avec Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr devant. Les Lions s’appuient aussi sur l’expérience de Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye pour encadrer un onze construit autour d’un milieu à trois.

Dans le camp français, Mike Maignan garde le but derrière une défense composée de Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Theo Hernández. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot forment le double pivot, tandis que Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué soutiennent Mbappé.

Le Sénégal démarre avec Edouard Mendy dans le but. Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf composent la ligne défensive. Au milieu, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye doivent alimenter un trio offensif où Mané et Sarr entourent Jackson.

Lecture du onze de France

Didier Deschamps conserve une structure en 4-2-3-1 qui place Kylian Mbappé comme référence offensive. Derrière lui, Michael Olise et Désiré Doué apportent des solutions entre les lignes, avec Ousmane Dembélé appelé à donner de la largeur et de la percussion dans le couloir.

Le double pivot Tchouaméni et Rabiot donne à la France une base de récupération et de projection. Cette association doit protéger l’axe Saliba et Upamecano, tout en permettant à Theo Hernández d’apporter du volume côté gauche. Jules Koundé complète la défense, devant Maignan.

Le banc français offre plusieurs options dans toutes les lignes. Brice Samba, Robin Risser, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Manu Koné, N’Golo Kanté, Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta et Bradley Barcola figurent parmi les remplaçants.

Lecture du onze de Sénégal

Bouna Thiaw Pape installe le Sénégal en 4-3-3, avec Edouard Mendy comme dernier rempart et Koulibaly au cœur de la défense. Diatta et El Hadji Malick Diouf occupent les côtés, tandis que Niakhaté accompagne Koulibaly dans l’axe.

Le milieu sénégalais réunit Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Ce trio doit soutenir les sorties de balle et maintenir l’équilibre derrière une attaque formée par Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané. La présence de Mané donne un point d’appui majeur à la sélection sénégalaise dans les trente derniers mètres.

Sur le banc, le Sénégal dispose de Yehvann Diouf, Mory Diaw, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Pape Matar Sarr, Pathé Ismaël Ciss, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye, Cherif Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye et Ahmadou Bamba Dieng.

France en 4-2-3-1 Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé

Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé Sénégal en 4-3-3 Edouard Mendy, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané

Les onze de départ

France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 17 William Saliba Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-3-3 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 8 Lamine Camara Milieu 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Attaquant 11 Nicolas Jackson Attaquant 10 Sadio Mané Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng

France 1re periode 22' 0-0 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Fil du match 22' LIVE Match en cours, France 0-0 Sénégal. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 0-0 1re periode 22' · 0-0 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 22' LIVE Match en cours, France 0-0 Sénégal. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 17 William Saliba Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-3-3 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 8 Lamine Camara Milieu 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Attaquant 11 Nicolas Jackson Attaquant 10 Sadio Mané Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 0 / Sénégal 0

: France 0 / Sénégal 0 Tirs : France 0 / Sénégal 0

: France 0 / Sénégal 0 Possession : France 62% / Sénégal 38%

: France 62% / Sénégal 38% Corners : France 0 / Sénégal 1

: France 0 / Sénégal 1 Fautes : France 1 / Sénégal 1

: France 1 / Sénégal 1 Passes : France 34 / Sénégal 20

: France 34 / Sénégal 20 Precision des passes : France 88% / Sénégal 85% Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France 1re periode 22' 0-0 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Compositions Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 23:00 A venir Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak A venir 23:00 Gillette Stadium Norvège Norvège Avant-match Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 22:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 22:00 Lincoln Financial Field Irak Irak Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak