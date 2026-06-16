Mondial 2026 : la France en 4-2-3-1 avec Mbappé face au Sénégal en 4-3-3
La France présente un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe pour affronter le Sénégal, mardi 16 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au MetLife Stadium, dans le groupe I du Mondial 2026. Le choix de Didier Deschamps met l’accent sur une ligne offensive mobile autour de son numéro 10, dans une entrée en matière déjà importante pour la hiérarchie de la poule.
Le Sénégal répond avec un 4-3-3 conduit par Bouna Thiaw Pape, avec Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr devant. Les Lions s’appuient aussi sur l’expérience de Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye pour encadrer un onze construit autour d’un milieu à trois.
Dans le camp français, Mike Maignan garde le but derrière une défense composée de Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Theo Hernández. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot forment le double pivot, tandis que Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué soutiennent Mbappé.
Le Sénégal démarre avec Edouard Mendy dans le but. Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf composent la ligne défensive. Au milieu, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye doivent alimenter un trio offensif où Mané et Sarr entourent Jackson.
Lecture du onze de France
Didier Deschamps conserve une structure en 4-2-3-1 qui place Kylian Mbappé comme référence offensive. Derrière lui, Michael Olise et Désiré Doué apportent des solutions entre les lignes, avec Ousmane Dembélé appelé à donner de la largeur et de la percussion dans le couloir.
Le double pivot Tchouaméni et Rabiot donne à la France une base de récupération et de projection. Cette association doit protéger l’axe Saliba et Upamecano, tout en permettant à Theo Hernández d’apporter du volume côté gauche. Jules Koundé complète la défense, devant Maignan.
Le banc français offre plusieurs options dans toutes les lignes. Brice Samba, Robin Risser, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Manu Koné, N’Golo Kanté, Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta et Bradley Barcola figurent parmi les remplaçants.
Lecture du onze de Sénégal
Bouna Thiaw Pape installe le Sénégal en 4-3-3, avec Edouard Mendy comme dernier rempart et Koulibaly au cœur de la défense. Diatta et El Hadji Malick Diouf occupent les côtés, tandis que Niakhaté accompagne Koulibaly dans l’axe.
Le milieu sénégalais réunit Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Ce trio doit soutenir les sorties de balle et maintenir l’équilibre derrière une attaque formée par Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané. La présence de Mané donne un point d’appui majeur à la sélection sénégalaise dans les trente derniers mètres.
Sur le banc, le Sénégal dispose de Yehvann Diouf, Mory Diaw, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Pape Matar Sarr, Pathé Ismaël Ciss, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye, Cherif Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye et Ahmadou Bamba Dieng.
- France en 4-2-3-1 Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé
- Sénégal en 4-3-3 Edouard Mendy, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané
Les onze de départ
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 19 Theo Hernández Défenseur
- 8 Aurélien Tchouaméni Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 20 Désiré Doué Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 1 Brice Samba
- 23 Robin Risser
- 26 Maxence Lacroix
- 21 Lucas Hernández
- 3 Lucas Digne
- 15 Ibrahima Konaté
- 2 Malo Gusto
- 6 Manu Koné
- 13 N'Golo Kanté
- 24 Rayan Cherki
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 25 Maghnes Akliouche
- 9 Marcus Thuram
- 22 Jean-Philippe Mateta
- 12 Bradley Barcola
- 16 Edouard Mendy Gardien
- 15 Krépin Diatta Défenseur
- 3 Kalidou Koulibaly Défenseur
- 19 Moussa Niakhaté Défenseur
- 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur
- 8 Lamine Camara Milieu
- 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
- 26 Pape Gueye Milieu
- 18 Ismaïla Sarr Attaquant
- 11 Nicolas Jackson Attaquant
- 10 Sadio Mané Attaquant
- 1 Yehvann Diouf
- 23 Mory Diaw
- 14 Ismail Jakobs
- 24 Antoine Mendy
- 2 Mamadou Sarr
- 4 Abdoulaye Seck
- 17 Pape Matar Sarr
- 6 Pathé Ismaël Ciss
- 13 Iliman Ndiaye
- 21 Habib Diarra
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 12 Cherif Ndiaye
- 7 Assane Diao
- 20 Ibrahim Mbaye
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- 22'Match en cours, France 0-0 Sénégal. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
|Equipe
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|BC
|Diff
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