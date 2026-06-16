Mondial 2026 : la Norvège domine l’Irak 4-1 avec un doublé de Haaland
La Norvège a réussi son entrée dans le Mondial 2026 en battant l’Irak 4-1, mardi 16 juin au Gillette Stadium, dans le groupe I. Erling Haaland a inscrit un doublé en première période, avant que Leo Østigård puis un but contre son camp d’Aymen Hussein ne donnent de l’ampleur au succès norvégien.
Ce résultat place la sélection de Stale Solbakken dans une position favorable pour lancer sa campagne, dans une poule qui réunit aussi la France et le Sénégal. L’Irak de Graham Arnold, revenu à hauteur avant la pause, a été sanctionné par l’efficacité norvégienne dans les moments clés.
Haaland a ouvert le score à la 29e minute sur une passe de David Møller Wolfe. L’Irak a répondu à la 39e grâce à Aymen Hussein, servi par Amir Al-Ammari, mais l’attaquant norvégien a redonné l’avantage aux siens quatre minutes plus tard, à la 43e.
La Norvège a ensuite consolidé son avance après l’heure de jeu. Leo Østigård a marqué le troisième but à la 76e, sur un service de Martin Ødegaard, avant que le score ne soit porté à 4-1 dans le temps additionnel sur un but contre son camp d’Aymen Hussein à la 90+6e. Zaid Tahseen a reçu le seul carton jaune irakien signalé, à la 86e.
Haaland pèse sur le match
Alignée en 4-4-2, la Norvège s’est appuyée sur ses cadres offensifs. Ørjan Nyland gardait le but, avec Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe en défense. Au milieu, Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes et Antonio Nusa encadraient le duo Alexander Sørloth et Erling Haaland.
La différence s’est d’abord faite par Haaland, décisif sur les deux premiers tirs cadrés norvégiens mentionnés dans les données du match. Son doublé a donné à la Norvège un avantage durable, malgré l’égalisation irakienne. Ødegaard a ensuite pesé dans la construction du troisième but, en trouvant Østigård à la 76e.
Les chiffres confirment une Norvège plus installée dans la durée, avec 60 pour cent de possession et 405 passes tentées. L’équipe de Solbakken n’a pas multiplié les frappes, mais elle a converti les séquences les plus importantes, notamment en fin de première période puis dans le dernier quart d’heure.
L’Irak craque après avoir égalisé
L’Irak avait débuté dans le même schéma en 4-4-2, avec Jalal Hassan dans le but, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski en défense. Ibrahim Bayesh, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari et Ali Jasim formaient le milieu, derrière Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi.
Le but d’Aymen Hussein à la 39e a ramené l’Irak dans le match après l’ouverture du score norvégienne. La passe d’Amir Al-Ammari a récompensé une réaction rapide, mais l’égalisation n’a tenu que quelques minutes. Le second but de Haaland, juste avant la pause, a replacé la Norvège devant et changé la dynamique.
Graham Arnold a procédé à plusieurs changements en seconde période, avec notamment les entrées de Zidane Iqbal et Ali Al-Hamadi à la 59e selon la feuille des événements, puis celles de H. Ali et Ali Jasim à la 73e. L’Irak a terminé avec 11 tirs au total, mais une seule tentative cadrée, celle qui a permis à Aymen Hussein de marquer.
La Norvège repart avec trois points et un large succès pour son premier match. L’Irak devra se relancer rapidement dans ce groupe I, après une rencontre où son retour au score n’a pas suffi à contenir la puissance offensive norvégienne.
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