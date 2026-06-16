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Mondial 2026 : la France et le Sénégal dos à dos à la pause (0-0)

France – Sénégal a atteint la pause au Mondial 2026, la France et le Sénégal sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la France et le Sénégal dos à dos à la pause (0-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La France a eu le ballon avec 57% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 4 pour le Sénégal. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la France et 1 pour le Sénégal. Les xG restent proches, avec 0.02 pour la France et 0.28 pour le Sénégal.

Un équilibre encore fragile

la France et le Sénégal repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

France
2e periode 89' MetLife Stadium
Sénégal
16/06/2026 20:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 66'But - K. Mbappe1-0France · Passe : M. Olise
  2. 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)Sénégal, 75e
  3. 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)Sénégal, 76e
  4. 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 80e
  5. 82'But - B. Barcola2-0France · Passe : A. Rabiot
  6. 83'Remplacement - P. Gueye (remplace C. Ndiaye)Sénégal, 83e
  7. 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)Sénégal, 83e
  8. 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)France, 87e
  9. 89'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)Sénégal, 89e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : France 2 / Sénégal 1
  • Tirs : France 4 / Sénégal 5
  • Possession : France 55% / Sénégal 45%
  • Corners : France 5 / Sénégal 2
  • Fautes : France 3 / Sénégal 6
  • Passes : France 402 / Sénégal 330
  • Precision des passes : France 87% / Sénégal 85%
  • xG : France 0.81 / Sénégal 0.44
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
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Sénégal
Résumé à la pause
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Irak
A venir Gillette Stadium
Norvège
Avant-match
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France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
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Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
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Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0

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