Mondial 2026 : la France et le Sénégal dos à dos à la pause (0-0)
France – Sénégal a atteint la pause au Mondial 2026, la France et le Sénégal sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Sommaire
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La France a eu le ballon avec 57% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 4 pour le Sénégal. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la France et 1 pour le Sénégal. Les xG restent proches, avec 0.02 pour la France et 0.28 pour le Sénégal.
Un équilibre encore fragile
la France et le Sénégal repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
France
2e periode 89' MetLife StadiumSénégal
Fil du match
- 66'But - K. Mbappe1-0
- 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)
- 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)
- 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)
- 82'But - B. Barcola2-0
- 83'Remplacement - P. Gueye (remplace C. Ndiaye)
- 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)
- 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)
- 89'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : France 2 / Sénégal 1
- Tirs : France 4 / Sénégal 5
- Possession : France 55% / Sénégal 45%
- Corners : France 5 / Sénégal 2
- Fautes : France 3 / Sénégal 6
- Passes : France 402 / Sénégal 330
- Precision des passes : France 87% / Sénégal 85%
- xG : France 0.81 / Sénégal 0.44
Calendrier Groupe I
Groupe I
France
2e periode 89' MetLife StadiumSénégal
Groupe I
Irak
A venir Gillette StadiumNorvège
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial FieldIrak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife StadiumSénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette StadiumFrance
Groupe I
Sénégal
A venir BMO FieldIrak
Groupe I
|Equipe
|J
|G
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|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
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|Sénégal
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|Irak
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|Norvège
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