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Mondial 2026 : France et Irak alignent un 4-2-3-1 avec Mbappé et Aymen Hussein titulaires

Le lundi 22 juin 2026 à 22h00 GMT+1, la France affronte l’Irak au Lincoln Financial Field lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce deuxième match du groupe I oppose deux équipes au bilan contrasté – la France a remporté son premier match face au Sénégal (3-1) tandis que l’Irak s’est inclinée contre la Norvège (1-4).

Henry DONCHE
Publié le à
Football
143vues
Mondial 2026 : France et Irak alignent un 4-2-3-1 avec Mbappé et Aymen Hussein titulaires
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Sommaire

Les deux entraîneurs ont opté pour un schéma tactique identique en 4-2-3-1. Didier Deschamps aligne notamment Kylian Mbappé en attaque avec une ligne offensive soutenue par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola.

Côté irakien, sous la direction de Graham Arnold, le duo offensif est constitué d’Aymen Hussein en pointe et d’Ahmed Qasem à ses côtés, soutenus par Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh et Ahmed Qasem en position de meneurs.

Cette confrontation est clé pour confirmer les ambitions françaises avant la suite du tournoi, tandis que l’Irak cherche à se relancer au classement du groupe face à un adversaire expérimenté.

Lecture du onze de France

Didier Deschamps mise sur un bloc en 4-2-3-1 avec une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Manu Koné et Adrien Rabiot assurent la récupération et l’organisation du jeu. Le secteur offensif est animé par Kylian Mbappé en pointe, épaulé par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, laissant poindre une volonté de combiner créativité et vitesse.

Mike Maignan est dans les buts, tandis que l’effectif inclut des remplaçants comme Brice Samba, Malo Gusto, Ibrahima Konaté et Aurélien Tchouaméni, offrant une profondeur intéressante malgré certaines absences notables en défense.

Lecture du onze de Irak

En face, Graham Arnold déploie un 4-2-3-1 classique avec Ahmed Basil dans les cages. La défense s’articule autour de Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Le double pivot en milieu de terrain est occupé par Amir Al-Ammari et Zaid Ismail, assurant équilibre et soutien défensif.

La ligne offensive présente Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal et Ahmed Qasem en soutien de l’attaquant Aymen Hussein. Cette formation vise à allier solidité au milieu et menace offensive afin de poser des difficultés à l’adversaire.

En défense, la sélection compte aussi sur des remplaçants comme Fahad Talib et Jalal Hassan, offrant des options pour ajuster la stratégie selon le déroulement du match.

Les onze de départ

France
Système4-2-3-1SélectionneurDidier Deschamps
Titulaires11
  1. 16 Mike Maignan Gardien
  2. 5 Jules Koundé Défenseur
  3. 4 Dayot Upamecano Défenseur
  4. 17 William Saliba Défenseur
  5. 3 Lucas Digne Défenseur
  6. 6 Manu Koné Milieu
  7. 14 Adrien Rabiot Milieu
  8. 11 Michael Olise Milieu
  9. 7 Ousmane Dembélé Milieu
  10. 12 Bradley Barcola Milieu
  11. 10 Kylian Mbappé Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Brice Samba
  • 23 Robin Risser
  • 2 Malo Gusto
  • 15 Ibrahima Konaté
  • 21 Lucas Hernández
  • 19 Theo Hernández
  • 26 Maxence Lacroix
  • 8 Aurélien Tchouaméni
  • 13 N'Golo Kanté
  • 18 Warren Zaïre-Emery
  • 25 Maghnes Akliouche
  • 24 Rayan Cherki
  • 22 Jean-Philippe Mateta
  • 9 Marcus Thuram
  • 20 Désiré Doué
Irak
Système4-2-3-1SélectionneurGraham Arnold
Titulaires11
  1. 22 Ahmed Basil Gardien
  2. 3 Hussein Ali Défenseur
  3. 4 Zaid Tahseen Défenseur
  4. 5 Akam Hashem Défenseur
  5. 23 Merchas Doski Défenseur
  6. 16 Amir Al-Ammari Milieu
  7. 24 Zaid Ismail Milieu
  8. 8 Ibrahim Bayesh Milieu
  9. 14 Zidane Iqbal Milieu
  10. 11 Ahmed Qasem Milieu
  11. 18 Aymen Hussein Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Fahad Talib
  • 12 Jalal Hassan
  • 6 Munaf Younus
  • 15 Ahmed Hasan Maknazi
  • 26 Frans Putros
  • 25 Mustafa Saadoon
  • 2 Rebin Sulaka
  • 17 Ali Jasim
  • 20 Aimar Sher
  • 19 Kevin Yakob
  • 21 Marko Farji
  • 7 Youssef Amyn
  • 13 Ali Yousif
  • 9 Ali Al-Hamadi
  • 10 Mohanad Ali
France
1re periode 45' Lincoln Financial Field
Irak
22/06/2026 22:00 Groupe I
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'Carton jaune - A. Al AmmariIrak, 6e
  2. 14'But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 14e
  3. 26'Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi)Irak, 26e
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
1re periode 45' Lincoln Financial Field
Irak
Compositions
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Norvège 1 1 0 0 4 1 3 3
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0
Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

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