Mondial 2026 : France et Irak alignent un 4-2-3-1 avec Mbappé et Aymen Hussein titulaires

Le lundi 22 juin 2026 à 22h00 GMT+1, la France affronte l’Irak au Lincoln Financial Field lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce deuxième match du groupe I oppose deux équipes au bilan contrasté – la France a remporté son premier match face au Sénégal (3-1) tandis que l’Irak s’est inclinée contre la Norvège (1-4).

Publié le 22 juin 2026 à 21:32

Publié le 22 juin 2026 à 21:32

Les deux entraîneurs ont opté pour un schéma tactique identique en 4-2-3-1. Didier Deschamps aligne notamment Kylian Mbappé en attaque avec une ligne offensive soutenue par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola.

Côté irakien, sous la direction de Graham Arnold, le duo offensif est constitué d’Aymen Hussein en pointe et d’Ahmed Qasem à ses côtés, soutenus par Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh et Ahmed Qasem en position de meneurs.

Cette confrontation est clé pour confirmer les ambitions françaises avant la suite du tournoi, tandis que l’Irak cherche à se relancer au classement du groupe face à un adversaire expérimenté.

Lecture du onze de France

Didier Deschamps mise sur un bloc en 4-2-3-1 avec une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Manu Koné et Adrien Rabiot assurent la récupération et l’organisation du jeu. Le secteur offensif est animé par Kylian Mbappé en pointe, épaulé par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, laissant poindre une volonté de combiner créativité et vitesse.

Mike Maignan est dans les buts, tandis que l’effectif inclut des remplaçants comme Brice Samba, Malo Gusto, Ibrahima Konaté et Aurélien Tchouaméni, offrant une profondeur intéressante malgré certaines absences notables en défense.

Lecture du onze de Irak

En face, Graham Arnold déploie un 4-2-3-1 classique avec Ahmed Basil dans les cages. La défense s’articule autour de Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Le double pivot en milieu de terrain est occupé par Amir Al-Ammari et Zaid Ismail, assurant équilibre et soutien défensif.

La ligne offensive présente Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal et Ahmed Qasem en soutien de l’attaquant Aymen Hussein. Cette formation vise à allier solidité au milieu et menace offensive afin de poser des difficultés à l’adversaire.

En défense, la sélection compte aussi sur des remplaçants comme Fahad Talib et Jalal Hassan, offrant des options pour ajuster la stratégie selon le déroulement du match.

Les onze de départ

France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

24 Rayan Cherki

22 Jean-Philippe Mateta

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué Irak Système 4-2-3-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 16 Amir Al-Ammari Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 14 Zidane Iqbal Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant Remplaçants 15 1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

6 Munaf Younus

15 Ahmed Hasan Maknazi

26 Frans Putros

25 Mustafa Saadoon

2 Rebin Sulaka

17 Ali Jasim

20 Aimar Sher

19 Kevin Yakob

21 Marko Farji

7 Youssef Amyn

13 Ali Yousif

9 Ali Al-Hamadi

10 Mohanad Ali

France 1re periode 45' 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi)

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 1-4 1-4 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-4-2 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 20 Antonio Nusa Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

(Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9

(Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Resume final Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 1-0 1re periode 45' · 1-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

24 Rayan Cherki

22 Jean-Philippe Mateta

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué Irak Système 4-3-3 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 14 Zidane Iqbal Milieu 11 Ahmed Qasem Attaquant 18 Aymen Hussein Attaquant 8 Ibrahim Bayesh Attaquant Remplaçants 15 1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

6 Munaf Younus

15 Ahmed Hasan Maknazi

26 Frans Putros

25 Mustafa Saadoon

2 Rebin Sulaka

17 Ali Jasim

20 Aimar Sher

19 Kevin Yakob

21 Marko Farji

7 Youssef Amyn

13 Ali Yousif

9 Ali Al-Hamadi

10 Mohanad Ali Les chiffres du match Tirs cadres : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Tirs : France 5 / Irak 2

: France 5 / Irak 2 Possession : France 61% / Irak 39%

: France 61% / Irak 39% Corners : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Fautes : France 2 / Irak 1

: France 2 / Irak 1 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1

: France 0 / Irak 1 Passes : France 191 / Irak 127

: France 191 / Irak 127 Precision des passes : France 87% / Irak 79%

: France 87% / Irak 79% xG : France 0.20 / Irak 0.16 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7

(France) : note 7 Akam Hashem (Irak) : note 7

(Irak) : note 7 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)

(Irak) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Merchas Doski (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 William Saliba (France) : note 6.7

(France) : note 6.7 Lucas Digne (France) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France 1re periode 45' 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Compositions Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak