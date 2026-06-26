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Mondial 2026 : la France mène face à la Norvège à la pause (3-1)

La France domine la Norvège 3-1 à la pause lors de leur match de phase de groupes du Mondial 2026 disputé au Gillette Stadium. Ousmane Dembélé s’impose comme l’homme fort de la première période en inscrivant un triplé, toutes ses réalisations étant précédées de passes décisives de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : la France mène face à la Norvège à la pause (3-1)
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Cette rencontre oppose deux équipes invaincues dans le groupe I. La Norvège, qui a lancé sa campagne par une victoire 3-2 sur le Sénégal, a ouvert la marque avant de céder face à la puissance offensive française déjà éprouvée contre l’Irak. Ce duel à enjeux conforte la suprématie momentanée de la France dans cette poule.

Ousmane Dembélé a frappé dès la 7e minute sur un service de Mbappé, signant ensuite un second but à la 20e minute toujours sur passe du même Mbappé. La réaction norvégienne est venue quasiment immédiatement avec le but de Thelo Aasgaard à la 21e minute, servi par Andreas Schjelderup, qui réduit l’écart. La dernière réalisation avant la pause revient à Dembélé, qui conclut un échange avec Tchouaméni à la 32e minute.

Sur le plan disciplinaire, Patrick Berg a écopé d’un carton jaune à la 10e minute, ce qui marque la seule sanction visible dans ce premier acte. Les statistiques montrent la domination française avec 61% de possession de balle, 14 tirs dont 8 cadrés, contre 39% et 4 tirs côté norvégien, où le portier Egil Selvik a dû s’employer à cinq reprises.

Cette première période témoigne d’un affrontement dynamique avec un triplé exceptionnel de Dembélé, tandis que la Norvège conserve des ressources offensives malgré l’écart au score. La gestion de ce matche reste ouverte pour la seconde période.

Norvège
2e periode 76' Gillette Stadium
France
26/06/2026 20:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 7e
  2. 10'Carton jaune - P. BergNorvège, 10e
  3. 20'But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 20e
  4. 21'But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup)Norvège, 21e
  5. 32'But - O. Dembele (passe A. Tchouameni)France, 32e
  6. 46'Remplacement - F. Bjorkan (remplace M. Pedersen)Norvège, 46e
  7. 46'Remplacement - K. Thorstvedt (remplace M. Thorsby)Norvège, 46e
  8. 65'Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki)France, 65e
  9. 65'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 65e
  10. 66'Remplacement - H. Falchener (remplace S. Langas)Norvège, 66e
  11. 74'Carton jaune - A. TchouameniFrance, 74e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norvège 2 / France 8
  • Tirs : Norvège 4 / France 14
  • Possession : Norvège 38% / France 62%
  • Corners : Norvège 1 / France 3
  • Fautes : Norvège 5 / France 6
  • Cartons jaunes : Norvège 1 / France 0
  • Passes : Norvège 176 / France 293
  • Precision des passes : Norvège 76% / France 89%
  • xG : Norvège 0.27 / France 0.90
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
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France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
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Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
2e periode 76' Gillette Stadium
France
Résumé à la pause
Groupe I
Sénégal
2e periode 71' BMO Field
Irak
Résumé à la pause
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Norvège 2 2 0 0 7 3 4 6
France 2 2 0 0 4 1 3 6
Sénégal 2 0 0 2 3 6 -3 0
Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0

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