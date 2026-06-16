Mondial 2026 : Irak-Norvège, Haaland dans un 4-3-3 face au 4-4-2 de Graham Arnold

La Norvège aligne Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth dans un 4-3-3 pour affronter l’Irak, ce mardi 16 juin 2026 à 23 h 00 GMT+1 au Gillette Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. En face, Graham Arnold répond avec un 4-4-2 irakien articulé autour du duo Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi.

Publié le 16 juin 2026 à 22:59

Publié le 16 juin 2026 à 22:59

Cette affiche du groupe I oppose deux structures différentes. La Norvège de Stale Solbakken mise sur une ligne offensive à trois avec Antonio Nusa, Haaland et Sørloth, soutenue par Ødegaard, Sander Berge et Fredrik Aursnes. L’Irak choisit une organisation plus compacte, avec Jalal Hassan dans le but et une défense à quatre menée par Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski.

Le choix fort côté irakien se situe devant, où Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi débutent ensemble. Dans l’entrejeu, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail et Ali Jasim doivent assurer le lien entre les lignes et protéger les couloirs face à la largeur norvégienne.

La Norvège démarre avec Ørjan Nyland dans le but, Julian Ryerson et David Møller Wolfe sur les côtés de la défense, Kristoffer Ajer et Torbjørn Heggem dans l’axe. Le trio Ødegaard, Berge et Aursnes donne à Solbakken une base technique et physique derrière une attaque où Haaland occupe la pointe centrale.

Lecture du onze de l’Irak

Graham Arnold installe l’Irak dans un 4-4-2 classique. Jalal Hassan garde les buts, derrière Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Cette ligne arrière précède un milieu à quatre avec Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail et Ali Jasim.

Le duo offensif Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi donne à l’Irak deux points d’appui devant. Avec Bayesh et Ali Jasim sur les côtés du milieu, l’équipe peut fermer les espaces puis chercher rapidement ses attaquants. Amir Al-Ammari et Zaid Ismail occupent l’axe, avec une mission d’équilibre face au milieu norvégien.

Irak en 4-4-2

Jalal Hassan

Hussein Ali

Zaid Tahseen

Akam Hashem

Merchas Doski

Ibrahim Bayesh

Amir Al-Ammari

Zaid Ismail

Ali Jasim

Aymen Hussein

Ali Al-Hamadi

Sur le banc irakien figurent notamment Fahad Talib, Rebin Sulaka, Frans Putros, Youssef Amyn, Zidane Iqbal, Kevin Yakob, Aimar Sher, Mohanad Ali et Ali Yousif.

Lecture du onze de Norvège

Stale Solbakken opte pour un 4-3-3 avec Ørjan Nyland titulaire dans le but. Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe forment la défense. Au milieu, Martin Ødegaard évolue avec Sander Berge et Fredrik Aursnes.

Devant, Alexander Sørloth, Erling Haaland et Antonio Nusa composent le trio offensif. La présence simultanée de Sørloth et Haaland donne à la Norvège une forte densité dans la surface, tandis que Nusa apporte une option de percussion sur un côté. Ødegaard reste le relais majeur pour alimenter cette ligne d’attaque.

Norvège en 4-3-3

Ørjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjørn Heggem

David Møller Wolfe

Martin Ødegaard

Sander Berge

Fredrik Aursnes

Alexander Sørloth

Erling Haaland

Antonio Nusa

Le banc norvégien comprend Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Østigård, Fredrik André Bjørkan, Patrick Berg, Oscar Bobb, Kristian Thorstvedt, Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup et Jens Petter Hauge.

Les onze de départ

Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge

Irak 1re periode 24' 0-0 Gillette Stadium Norvège Norvège Fil du match 24' LIVE Match en cours, Irak 0-0 Norvège. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 0-0 1re periode 24' · 0-0 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 24' LIVE Match en cours, Irak 0-0 Norvège. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 0 / Norvège 0

: Irak 0 / Norvège 0 Tirs : Irak 2 / Norvège 0

: Irak 2 / Norvège 0 Possession : Irak 43% / Norvège 57%

: Irak 43% / Norvège 57% Fautes : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Passes : Irak 57 / Norvège 81

: Irak 57 / Norvège 81 Precision des passes : Irak 77% / Norvège 89%

: Irak 77% / Norvège 89% xG : Irak 0.12 / Norvège 0.00 Joueurs clés Merchas Doski (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Jalal Hassan (Irak) : note 6.7

(Irak) : note 6.7 Zaid Tahseen (Irak) : note 6.7

(Irak) : note 6.7 Ibrahim Bayesh (Irak) : note 6.7

(Irak) : note 6.7 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.7

(Norvège) : note 6.7 Erling Haaland (Norvège) : note 6.7

(Norvège) : note 6.7 Zaid Ismail (Irak) : note 6.6

(Irak) : note 6.6 Aymen Hussein (Irak) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak 1re periode 24' 0-0 Gillette Stadium Norvège Norvège Compositions Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 22:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 22:00 Lincoln Financial Field Irak Irak Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak