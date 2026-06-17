Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo se neutralisent pour leur entrée dans le groupe K
Le Portugal et la RD Congo ont fait match nul 1-1, mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, pour leur premier match du groupe K du Mondial 2026. João Neves a ouvert le score dès la 6e minute pour les Portugais, avant l’égalisation de Yoane Wissa dans le temps additionnel de la première période.
Ce résultat donne un point à chaque sélection dans une entrée en matière serrée. Le Portugal de Roberto Martinez, aligné en 4-2-3-1 autour de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha et Pedro Neto, n’a pas réussi à capitaliser sur son avantage précoce. La RD Congo de Sébastien Desabre, organisée en 5-3-2 avec Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Yoane Wissa et Cédric Bakambu, a répondu avant la pause.
Le match a rapidement basculé en faveur du Portugal. Servi par Pedro Neto, João Neves a marqué à la 6e minute pour lancer la sélection portugaise. Bernardo Silva a ensuite reçu un avertissement à la 13e minute, dans une première période où les Congolais ont dû contenir la maîtrise technique adverse.
La RD Congo est restée dans le match et a été récompensée juste avant le retour aux vestiaires. Après un carton jaune adressé à Chancel Mbemba à la 32e minute, Yoane Wissa a égalisé à la 45+5e sur un service d’Arthur Masuaku. Ce but a replacé les Léopards à hauteur au moment le plus important de la première période.
La suite n’a pas permis au Portugal de reprendre l’avantage. Les chiffres traduisent un contraste net entre possession et efficacité. La Seleção a conservé 78 % du ballon et réussi 621 passes, mais elle n’a cadré qu’une seule frappe sur trois tentatives. La RD Congo a davantage tenté, avec sept tirs dont deux cadrés, tout en évoluant plus bas dans son bloc.
La seconde période a aussi été marquée par l’application d’une règle destinée à limiter les pertes de temps. À la 52e minute, le gardien congolais Lionel Mpasi a tardé à relancer et le Portugal a obtenu un corner. L’épisode n’a pas modifié le score, mais il a rappelé l’attention portée à la gestion du temps dans cette Coupe du monde.
Les deux bancs ont été sollicités après la pause, sans changer l’issue de la rencontre. Le Portugal a terminé avec deux nouveaux avertissements, pour Nélson Semedo à la 88e minute puis Tomás Araújo à la 90+2e. La RD Congo a préservé le nul jusqu’au coup de sifflet final.
Avec ce 1-1, le Portugal laisse échapper deux points après avoir mené très tôt. La RD Congo, elle, valide une entrée solide dans le groupe K face à un adversaire doté de cadres offensifs majeurs. La suite de la phase de groupes dira le poids réel de ce nul dans la course à la qualification.
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