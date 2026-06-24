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Mondial 2026 : Colombie en 4-2-3-1 avec James Rodríguez face à la RD Congo en 5-3-2

Le mardi 24 juin 2026 à 03h00 GMT+1, la Colombie affronte la République Démocratique du Congo à l’Estadio Akron de Guadalajara lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce duel du groupe K oppose deux équipes aux ambitions diverses après leurs premiers matches – la Colombie s’est imposée 3-1 face à l’Ouzbékistan, tandis que la RD Congo a partagé les points avec le Portugal (1-1).

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Mondial 2026 : Colombie en 4-2-3-1 avec James Rodríguez face à la RD Congo en 5-3-2
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Sommaire

Ce choc s’annonce tactiquement intéressant avec la Colombie qui s’appuie sur un dispositif classique en 4-2-3-1, piloté par le sélectionneur Nestor Lorenzo, mettant en valeur son milieu technique autour de James Rodríguez, Luis Díaz et Jhon Arias. Face à elle, la RD Congo de Sébastien Desabre opte pour une défense à cinq joueurs en 5-3-2, privilégiant la solidité défensive et un soutien offensif avec des attaquants mobiles comme Cédric Bakambu et Yoane Wissa.

Cette confrontation pourrait s’avérer décisive dans ce groupe où chaque point est précieux pour espérer la qualification. La présence de cadres expérimentés des deux camps comme Davinson Sánchez pour la Colombie et Chancel Mbemba pour la RD Congo promet une bataille âpre dans les duels défensifs.

Les compositions officielles affichées confirment ces orientations tactiques et les choix forts des sélectionneurs, notamment dans le secteur offensif colombien avec Luis Javier Suárez en pointe, soutenu par James Rodríguez, et la volonté congolaise de densifier le milieu avec Samuel Moutoussamy et Edo Kayembe.

Lecture du onze de Colombie

La Colombie évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Nestor Lorenzo. Camilo Vargas est titulaire dans les buts, protégé par une ligne défensive classique composée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Le double pivot au milieu réunit Jefferson Lerma et Gustavo Puerta, offrant un équilibre entre récupération et distribution.

Dans le secteur offensif, Jhon Arias est positionné à gauche tandis que Luis Díaz évolue à droite, pour accompagner James Rodríguez en meneur de jeu derrière Luis Javier Suárez, seul en pointe. Ce schéma vise à maximiser la créativité dans la dernière tierce et à exploiter les qualités techniques du capitaine James Rodríguez.

Sur le banc, on retrouve plusieurs options dont David Ospina en goal, Yerry Mina en défense, ainsi que Jaminton Campaz et Juan Fernando Quintero en soutien offensif. Ces remplaçants peuvent influer sur le cours du match selon l’évolution au score et la stratégie adoptée.

Lecture du onze de RD Congo

Sous la houlette de Sébastien Desabre, la RD Congo opte pour un 5-3-2 afin de consolider son arrière-garde. Lionel Mpasi Nzau est gardien de but, tandis que la défense est renforcée par Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Cette configuration permet de resserrer les espaces et d’appuyer les deux attaquants.

Le milieu de terrain associe Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy et Edo Kayembe, qui tiennent un rôle clé dans la récupération et l’animation de jeu vers l’avant. Cédric Bakambu et Yoane Wissa composent un duo offensif chargé de percer la défense colombienne par leurs déplacements et leur complémentarité.

Sur le banc, la sélection congolaise vise à garder une certaine flexibilité avec des joueurs comme Gaël Kakuta et Brian Cipenga prêts à influencer le match en seconde période selon les besoins tactiques et physiques.

Les onze de départ

Colombie
Système4-2-3-1SélectionneurNestor Lorenzo
Titulaires11
  1. 12 Camilo Vargas Gardien
  2. 2 Daniel Muñoz Défenseur
  3. 23 Davinson Sánchez Défenseur
  4. 3 Jhon Lucumí Défenseur
  5. 17 Johan Mojica Défenseur
  6. 16 Jefferson Lerma Milieu
  7. 14 Gustavo Puerta Milieu
  8. 11 Jhon Arias Milieu
  9. 10 James Rodríguez Attaquant
  10. 7 Luis Díaz Attaquant
  11. 25 Luis Javier Suárez Attaquant
Remplaçants15
  • 24 Álvaro Montero
  • 1 David Ospina
  • 13 Yerry Mina
  • 18 Willer Ditta
  • 22 Deiver Machado
  • 4 Santiago Arias
  • 21 Jaminton Campaz
  • 6 Richard Ríos
  • 8 Jorge Carrascal
  • 26 Andrés Gómez
  • 15 Juan Portilla
  • 20 Juan Fernando Quintero
  • 5 Kevin Castaño
  • 19 Cucho Hernández
  • 9 Jhon Córdoba
RD Congo
Système5-3-2SélectionneurSebastien Desabre
Titulaires11
  1. 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
  2. 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
  3. 22 Chancel Mbemba Défenseur
  4. 4 Axel Tuanzebe Défenseur
  5. 3 Steve Kapuadi Défenseur
  6. 26 Arthur Masuaku Défenseur
  7. 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
  8. 8 Samuel Moutoussamy Milieu
  9. 25 Edo Kayembe Milieu
  10. 17 Cédric Bakambu Attaquant
  11. 20 Yoane Wissa Attaquant
Remplaçants14
  • 21 Matthieu Epolo
  • 16 Timothy Fayulu
  • 24 Gedeon Kalulu
  • 12 Joris Kayembe
  • 5 Dylan Batubinsika
  • 15 Aaron Tshibola
  • 11 Gaël Kakuta
  • 18 Charles Pickel
  • 9 Brian Cipenga
  • 14 Noah Sadiki
  • 7 Nathanaël Mbuku
  • 23 Simon Banza
  • 13 Meschak Elia
  • 19 Fiston Mayele
Colombie
1re periode 10' Estadio Akron
RD Congo
24/06/2026 03:00 Groupe K
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'Match en cours, Colombie 0-0 RD Congo. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
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Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
1re periode 10' Estadio Akron
RD Congo
Compositions
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

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