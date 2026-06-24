Mondial 2026 : Colombie en 4-2-3-1 avec James Rodríguez face à la RD Congo en 5-3-2

Ce choc s’annonce tactiquement intéressant avec la Colombie qui s’appuie sur un dispositif classique en 4-2-3-1, piloté par le sélectionneur Nestor Lorenzo, mettant en valeur son milieu technique autour de James Rodríguez, Luis Díaz et Jhon Arias. Face à elle, la RD Congo de Sébastien Desabre opte pour une défense à cinq joueurs en 5-3-2, privilégiant la solidité défensive et un soutien offensif avec des attaquants mobiles comme Cédric Bakambu et Yoane Wissa.
Cette confrontation pourrait s’avérer décisive dans ce groupe où chaque point est précieux pour espérer la qualification. La présence de cadres expérimentés des deux camps comme Davinson Sánchez pour la Colombie et Chancel Mbemba pour la RD Congo promet une bataille âpre dans les duels défensifs.
Les compositions officielles affichées confirment ces orientations tactiques et les choix forts des sélectionneurs, notamment dans le secteur offensif colombien avec Luis Javier Suárez en pointe, soutenu par James Rodríguez, et la volonté congolaise de densifier le milieu avec Samuel Moutoussamy et Edo Kayembe.
Lecture du onze de Colombie
La Colombie évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Nestor Lorenzo. Camilo Vargas est titulaire dans les buts, protégé par une ligne défensive classique composée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Le double pivot au milieu réunit Jefferson Lerma et Gustavo Puerta, offrant un équilibre entre récupération et distribution.
Dans le secteur offensif, Jhon Arias est positionné à gauche tandis que Luis Díaz évolue à droite, pour accompagner James Rodríguez en meneur de jeu derrière Luis Javier Suárez, seul en pointe. Ce schéma vise à maximiser la créativité dans la dernière tierce et à exploiter les qualités techniques du capitaine James Rodríguez.
Sur le banc, on retrouve plusieurs options dont David Ospina en goal, Yerry Mina en défense, ainsi que Jaminton Campaz et Juan Fernando Quintero en soutien offensif. Ces remplaçants peuvent influer sur le cours du match selon l’évolution au score et la stratégie adoptée.
Lecture du onze de RD Congo
Sous la houlette de Sébastien Desabre, la RD Congo opte pour un 5-3-2 afin de consolider son arrière-garde. Lionel Mpasi Nzau est gardien de but, tandis que la défense est renforcée par Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Cette configuration permet de resserrer les espaces et d’appuyer les deux attaquants.
Le milieu de terrain associe Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy et Edo Kayembe, qui tiennent un rôle clé dans la récupération et l’animation de jeu vers l’avant. Cédric Bakambu et Yoane Wissa composent un duo offensif chargé de percer la défense colombienne par leurs déplacements et leur complémentarité.
Sur le banc, la sélection congolaise vise à garder une certaine flexibilité avec des joueurs comme Gaël Kakuta et Brian Cipenga prêts à influencer le match en seconde période selon les besoins tactiques et physiques.
Les onze de départ
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
16
Jefferson Lerma
Milieu
14
Gustavo Puerta
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
13
Yerry Mina
18
Willer Ditta
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
21
Jaminton Campaz
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
26
Andrés Gómez
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
5
Kevin Castaño
19
Cucho Hernández
9
Jhon Córdoba
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 14
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
5
Dylan Batubinsika
15
Aaron Tshibola
11
Gaël Kakuta
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
14
Noah Sadiki
7
Nathanaël Mbuku
23
Simon Banza
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
Colombie
1re periode 10'
0-0
Estadio Akron RD Congo
24/06/2026 03:00
·
Groupe K
Fil du match
10' LIVE Match en cours, Colombie 0-0 RD Congo. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Voir la fiche du match Portugal - RD Congo
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 57e 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) Portugal, 71e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) Portugal, 72e 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) Portugal, 83e 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 85e 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) RD Congo, 85e 88' Carton jaune - N. Semedo Portugal, 88e 90+2' Carton jaune - T. Araujo Portugal, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
4
Tomás Araújo
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
10
Bernardo Silva
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
20
Yoane Wissa
Attaquant
17
Cédric Bakambu
Attaquant
Remplaçants 15
16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gedeon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
11
Gaël Kakuta
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69
Joueurs clés
João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe K
Portugal
Termine
1-1
NRG Stadium RD Congo
Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' Carton jaune - J. Mojica Colombie, 7e 34' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 34e 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 Colombie · Passe : L. Diaz 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Ouzbékistan 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 Colombie · Passe : G. Puerta 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) Colombie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) Ouzbékistan, 77e 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) Ouzbékistan, 77e 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) Colombie, 80e 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) Colombie, 80e 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 90+3e 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Colombie · Passe : C. Hernandez
Compositions
Titulaires 11
1
Utkir Yusupov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
11
Oston Urunov
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
4
Farrukh Sayfiev
17
Dostonbek Khamdamov
12
Abduvokhid Nematov
16
Botirali Ergashev
3
Khozhiakbar Alizhonov
15
Umarbek Eshmuradov
25
Avazbek Ulmasaliyev
26
Jakhongir Urozov
8
Jamshid Iskandarov
9
Odiljon Khamrobekov
10
Ruslanbek Jiyanov
19
Azizjon Ganiev
23
Sherzod Esanov
20
Azizbek Amanov
21
Igor Sergeev
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
21
Jaminton Campaz
26
Andrés Gómez
9
Jhon Córdoba
19
Cucho Hernández
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe K
Ouzbékistan
Termine
1-3
Estadio Azteca
Colombie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) Portugal, 6e 14' Carton jaune - O. Khamrobekov Ouzbékistan, 14e 17' ⚽ But - N. Mendes Portugal, 17e 29' VAR VAR - A. Ganiev Ouzbékistan, 29e 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) Portugal, 39e 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Nematov Portugal, 60e 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) Portugal, 64e 68' Carton jaune - R. Veiga Portugal, 68e 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 73e 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) Portugal, 76e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) Portugal, 83e 87' ⚽ But - R. Leao Portugal, 87e 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) Ouzbékistan, 90+2e 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Ouzbékistan, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
2
Nélson Semedo
26
Francisco Conceição
16
Francisco Trincão
12
José Sá
22
Rui Silva
4
Tomás Araújo
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
10
Bernardo Silva
21
Rúben Neves
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
9
Odiljon Khamrobekov
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
19
Azizjon Ganiev
Attaquant
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
3
Khozhiakbar Alizhonov
6
Akmal Mozgovoy
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
26
Jakhongir Urozov
15
Umarbek Eshmuradov
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
17
Dostonbek Khamdamov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
21
Igor Sergeev
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21
Joueurs clés
Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe K
Portugal
Termine
5-0
NRG Stadium
Ouzbékistan
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
10' LIVE Match en cours, Colombie 0-0 RD Congo. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Compositions
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
16
Jefferson Lerma
Milieu
14
Gustavo Puerta
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
13
Yerry Mina
18
Willer Ditta
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
21
Jaminton Campaz
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
26
Andrés Gómez
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
5
Kevin Castaño
19
Cucho Hernández
9
Jhon Córdoba
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 14
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
5
Dylan Batubinsika
15
Aaron Tshibola
11
Gaël Kakuta
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
14
Noah Sadiki
7
Nathanaël Mbuku
23
Simon Banza
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe K
Colombie
1re periode 10'
0-0
Estadio Akron RD Congo
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe K
Colombie
A venir
00:30
Hard Rock Stadium
Portugal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe K
RD Congo
A venir
00:30
Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Portugal
2
1
1
0
6
1
5
4
Colombie
1
1
0
0
3
1
2
3
RD Congo
1
0
1
0
1
1
0
1
Ouzbékistan
2
0
0
2
1
8
-7
0
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