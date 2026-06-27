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Mondial 2026 : Colombie et Portugal en quête d’une victoire cruciale dans le Groupe K

La Colombie affronte le Portugal le 28 juin 2026 à 00h30 (GMT+1) au Hard Rock Stadium de Miami pour un match capital de la phase de groupes du Mondial 2026. Situé dans le Groupe K, ce duel opposera deux équipes qui ont toutes deux déjà disputé leurs deux premières rencontres, la Colombie affichant six points et le Portugal quatre. Ce rendez-vous s’annonce décisif pour la suite de la compétition, chaque formation cherchant à conforter sa position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Colombie et Portugal en quête d’une victoire cruciale dans le Groupe K
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Le groupe K comprend également la RD Congo et l’Ouzbékistan, équipes moins bien classées après deux journées. La Colombie s’est imposée 1-0 face à la RD Congo tandis que le Portugal a signé un large succès 5-0 contre l’Ouzbékistan. La confrontation entre Colombie et Portugal s’annonce donc comme un duel au sommet du groupe, en vue de dominer la poule.

La Colombie vient d’un parcours solide en qualifications sud-américaines, où elle a terminé troisième avec 28 points, signant ainsi son retour après sa non-qualification en 2022. Sous la direction de Néstor Lorenzo, la sélection mise sur un jeu offensif avec un mélange d’expérience et de jeunesse, incarné par des joueurs comme James Rodríguez et Luis Díaz. Le Portugal, dirigé par Roberto Martínez, finaliste de la Ligue des Nations 2024/25, s’appuie sur un collectif équilibré où l’expérience de Cristiano Ronaldo côtoie le dynamisme des joueurs du Paris Saint-Germain, tels que Nuno Mendes, Vitinha et João Neves.

La victoire dans ce match serait déterminante pour chacune des deux sélections afin de prendre une option majeure sur la qualification. Le match se jouera dans un contexte intense et avec un enjeu direct sur l’équilibre du groupe, avec les deux équipes qui n’ont pas encore assuré mathématiquement une place en phase finale.

Zoom sur Colombie

La Colombie est alignée dans un système classique en 4-3-3 avec Camilo Vargas dans les buts. La défense comprend Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Deiver Machado. Le milieu de terrain est animé par Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias, tandis que l’attaque repose sur James Rodríguez en meneur de jeu, accompagné de Jhon Córdoba et Luis Díaz sur les ailes. L’entraîneur Néstor Lorenzo, présent depuis 2023, privilégie un dispositif tactique qui mise sur la créativité collective et la rapidité offensive.

Avec James Rodríguez, le poids de l’expérience se fait sentir, même si la montée en puissance des jeunes talents comme Luis Díaz offre une dimension plus explosive sur les ailes. Cette combinaison permettra à la Colombie d’exploiter les espaces et de poser des problèmes à la défense adverse. La discipline défensive reste un point clé à surveiller face à une attaque portugaise très performante.

Zoom sur Portugal

Le Portugal opte pour un 4-2-3-1 articulé autour du gardien Diogo Costa. La ligne défensive se compose de João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes. Le double pivot du milieu est formé par Rúben Neves et Vitinha, apportant à la fois puissance de récupération et créativité. Devant eux, Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix animent le jeu offensif derrière l’unique avant-centre Cristiano Ronaldo.

Sous la direction de Roberto Martínez, depuis 2023, le Portugal mise sur un équilibre solide entre organisation et vitesse d’exécution. Cristiano Ronaldo endosse toujours le rôle de leader et buteur majeur, soutenu par une ligne offensive riche en talents issus de clubs prestigieux. L’expérience de cette équipe combinée à sa qualité technique en fait un adversaire redoutable dans la quête de la qualification.

Cette composition met en avant une polyvalence tactique avec des joueurs capables d’évoluer dans plusieurs positions, offrant ainsi au sélectionneur diverses options selon le déroulement du match.

Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
28/06/2026 00:30 Groupe K
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Ouzbékistan
Compositions
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 2 2 0 0 4 1 3 6
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

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