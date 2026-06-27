Mondial 2026 : Colombie et Portugal en quête d’une victoire cruciale dans le Groupe K

La Colombie affronte le Portugal le 28 juin 2026 à 00h30 (GMT+1) au Hard Rock Stadium de Miami pour un match capital de la phase de groupes du Mondial 2026. Situé dans le Groupe K, ce duel opposera deux équipes qui ont toutes deux déjà disputé leurs deux premières rencontres, la Colombie affichant six points et le Portugal quatre. Ce rendez-vous s’annonce décisif pour la suite de la compétition, chaque formation cherchant à conforter sa position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

· Mis à jour le 28 juin 2026

Publié le 27 juin 2026 à 23:31

Publié le 27 juin 2026 à 23:31 · Mis à jour le 28 juin 2026

Le groupe K comprend également la RD Congo et l’Ouzbékistan, équipes moins bien classées après deux journées. La Colombie s’est imposée 1-0 face à la RD Congo tandis que le Portugal a signé un large succès 5-0 contre l’Ouzbékistan. La confrontation entre Colombie et Portugal s’annonce donc comme un duel au sommet du groupe, en vue de dominer la poule.

La Colombie vient d’un parcours solide en qualifications sud-américaines, où elle a terminé troisième avec 28 points, signant ainsi son retour après sa non-qualification en 2022. Sous la direction de Néstor Lorenzo, la sélection mise sur un jeu offensif avec un mélange d’expérience et de jeunesse, incarné par des joueurs comme James Rodríguez et Luis Díaz. Le Portugal, dirigé par Roberto Martínez, finaliste de la Ligue des Nations 2024/25, s’appuie sur un collectif équilibré où l’expérience de Cristiano Ronaldo côtoie le dynamisme des joueurs du Paris Saint-Germain, tels que Nuno Mendes, Vitinha et João Neves.

La victoire dans ce match serait déterminante pour chacune des deux sélections afin de prendre une option majeure sur la qualification. Le match se jouera dans un contexte intense et avec un enjeu direct sur l’équilibre du groupe, avec les deux équipes qui n’ont pas encore assuré mathématiquement une place en phase finale.

Zoom sur Colombie

La Colombie est alignée dans un système classique en 4-3-3 avec Camilo Vargas dans les buts. La défense comprend Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Deiver Machado. Le milieu de terrain est animé par Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias, tandis que l’attaque repose sur James Rodríguez en meneur de jeu, accompagné de Jhon Córdoba et Luis Díaz sur les ailes. L’entraîneur Néstor Lorenzo, présent depuis 2023, privilégie un dispositif tactique qui mise sur la créativité collective et la rapidité offensive.

Avec James Rodríguez, le poids de l’expérience se fait sentir, même si la montée en puissance des jeunes talents comme Luis Díaz offre une dimension plus explosive sur les ailes. Cette combinaison permettra à la Colombie d’exploiter les espaces et de poser des problèmes à la défense adverse. La discipline défensive reste un point clé à surveiller face à une attaque portugaise très performante.

Zoom sur Portugal

Le Portugal opte pour un 4-2-3-1 articulé autour du gardien Diogo Costa. La ligne défensive se compose de João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes. Le double pivot du milieu est formé par Rúben Neves et Vitinha, apportant à la fois puissance de récupération et créativité. Devant eux, Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix animent le jeu offensif derrière l’unique avant-centre Cristiano Ronaldo.

Sous la direction de Roberto Martínez, depuis 2023, le Portugal mise sur un équilibre solide entre organisation et vitesse d’exécution. Cristiano Ronaldo endosse toujours le rôle de leader et buteur majeur, soutenu par une ligne offensive riche en talents issus de clubs prestigieux. L’expérience de cette équipe combinée à sa qualité technique en fait un adversaire redoutable dans la quête de la qualification.

Cette composition met en avant une polyvalence tactique avec des joueurs capables d’évoluer dans plusieurs positions, offrant ainsi au sélectionneur diverses options selon le déroulement du match.

Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal

Chargement du pronostic

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 1-3 1-3 Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' Carton jaune - J. Mojica 34' Carton jaune - A. Khusanov 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 4 Farrukh Sayfiev

17 Dostonbek Khamdamov

12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3

: Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14

: Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63%

: Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4

: Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10

: Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1

: Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511

: Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86%

: Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43 Joueurs clés Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)

(Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)

(Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7

(Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9

(Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan Termine 1-3 Estadio Azteca Colombie Colombie Resume final Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 5-0 5-0 Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) 14' Carton jaune - O. Khamrobekov 17' ⚽ But - N. Mendes 29' VAR VAR - A. Ganiev 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) 60' ⚽ But - A. Nematov 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) 68' Carton jaune - R. Veiga 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) 87' ⚽ But - R. Leao 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 2 Nélson Semedo

26 Francisco Conceição

16 Francisco Trincão

12 José Sá

22 Rui Silva

4 Tomás Araújo

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

10 Bernardo Silva

21 Rúben Neves

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 9 Odiljon Khamrobekov Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 19 Azizjon Ganiev Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 3 Khozhiakbar Alizhonov

6 Akmal Mozgovoy

16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

26 Jakhongir Urozov

15 Umarbek Eshmuradov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

17 Dostonbek Khamdamov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2

: Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6

: Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34%

: Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2

: Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11

: Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1

: Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244

: Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80%

: Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21 Joueurs clés Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)

(Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)

(Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 5-0 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Resume final Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 1-0 1-0 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 56' Carton jaune - J. Lucumi 57' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 58' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba) 58' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 72' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 72' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 76' ⚽ But - D. Munoz (passe J. Quintero) 77' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios) 82' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku) 90+3' Carton jaune - C. Pickel 90+4' Carton jaune - J. Lerma Compositions Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 20 Juan Fernando Quintero

9 Jhon Córdoba

24 Álvaro Montero

1 David Ospina

13 Yerry Mina

18 Willer Ditta

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

21 Jaminton Campaz

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

26 Andrés Gómez

15 Juan Portilla

5 Kevin Castaño

19 Cucho Hernández RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 14 Noah Sadiki

23 Simon Banza

21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

5 Dylan Batubinsika

15 Aaron Tshibola

11 Gaël Kakuta

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele Les chiffres du match Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0

: Colombie 9 / RD Congo 0 Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5

: Colombie 19 / RD Congo 5 Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%

: Colombie 64% / RD Congo 36% Corners : Colombie 5 / RD Congo 2

: Colombie 5 / RD Congo 2 Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14

: Colombie 11 / RD Congo 14 Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0

: Colombie 1 / RD Congo 0 Passes : Colombie 535 / RD Congo 291

: Colombie 535 / RD Congo 291 Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%

: Colombie 88% / RD Congo 76% xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26 Joueurs clés Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s)

(RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.9, 1 but(s) Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Jhon Arias (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Johan Mojica (Colombie) : note 7.2

(Colombie) : note 7.2 Jefferson Lerma (Colombie) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie Termine 1-0 Estadio Akron RD Congo Resume final Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 4 Santiago Arias Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 22 Deiver Machado Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 9 Jhon Córdoba Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 1 David Ospina

24 Álvaro Montero

17 Johan Mojica

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

26 Andrés Gómez

2 Daniel Muñoz

21 Jaminton Campaz

8 Jorge Carrascal

20 Juan Fernando Quintero

15 Juan Portilla

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

19 Cucho Hernández

25 Luis Javier Suárez Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 21 Rúben Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

2 Nélson Semedo

4 Tomás Araújo

10 Bernardo Silva

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

15 João Neves

24 Samú Costa

26 Francisco Conceição

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Compositions Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions RD Congo Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 7 Nathanaël Mbuku Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 14 Noah Sadiki Milieu 9 Brian Cipenga Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

5 Dylan Batubinsika

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

3 Steve Kapuadi

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

11 Gaël Kakuta

10 Théo Bongonda

25 Edo Kayembe

6 Ngal'ayel Mukau

19 Fiston Mayele

13 Meschak Elia

23 Simon Banza Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 26 Jakhongir Urozov Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 3 Khozhiakbar Alizhonov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 17 Dostonbek Khamdamov Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

24 Bekhruz Karimov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

18 Abdulla Abdullaev

19 Azizjon Ganiev

9 Odiljon Khamrobekov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Compositions