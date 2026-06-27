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Mondial 2026 : Colombie en 4-3-3 face au Portugal et son trio offensif avec Cristiano Ronaldo

Le match du groupe K de la Coupe du Monde 2026 opposera Colombie et Portugal le 28 juin à 0h30 GMT+1 au Hard Rock Stadium de Miami. Les deux équipes alignent des formations tactiques distinctes avec des trios offensifs de renom, renforçant l’intérêt sportif de cette confrontation cruciale en phase de groupes.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
176vues
Mondial 2026 : Colombie en 4-3-3 face au Portugal et son trio offensif avec Cristiano Ronaldo
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Sommaire

Actuellement, la Colombie compte deux victoires en deux matchs, affichant un bilan solide avec trois points d’avance sur le Portugal qui reste invaincu avec un succès et un match nul. Ces statistiques placent cette rencontre comme déterminante pour la qualification en huitièmes de finale.

Les choix tactiques et les onze de départ des deux équipes sont désormais confirmés. La Colombie adopte un 4-3-3, tandis que le Portugal opte pour un 4-2-3-1 plus flexible, où Cristiano Ronaldo occupe la pointe de l’attaque. Ces configurations montreront les forces respectives des sélections sur le terrain.

L’impact de ces alignements se mesurera notamment par la capacité des milieux colombiens à soutenir leurs attaquants Luis Díaz et Jhon Córdoba contre la charnière défensive portugaise menée par Rúben Dias et Renato Veiga.

Lecture du onze de Colombie

Dirigée par Nestor Lorenzo, la Colombie déploie un 4-3-3 classique. Camilo Vargas est titulaire dans les cages pour protéger le but. La défense à quatre comprend Santiago Arias sur le côté droit, Jhon Lucumí à gauche, tandis que Davinson Sánchez et Gustavo Puerta occupent les positions centrales.

Au milieu, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta assurent la récupération et la transition, épaulés offensivement par Jhon Arias, positionné en meneur de jeu. L’attaque s’appuie sur un trio à haute valeur offensive – Luis Díaz sur l’aile gauche, James Rodríguez au cœur du jeu et Jhon Córdoba à la pointe.

Cette composition mise sur la créativité de James Rodríguez pour alimenter Luis Díaz et Córdoba, tandis que l’organisation défensive reste solide grâce à la charnière centrale expérimentée et à un milieu bien équilibré.

Lecture du onze de Portugal

Roberto Martinez aligne un 4-2-3-1 combinant stabilité au milieu et puissance offensive. Diogo Costa est dans les buts. La défense à quatre inclut João Cancelo à droite, Nuno Mendes à gauche, avec Ruben Dias et Renato Veiga en centraux défensifs.

Au milieu, le double pivot formé par Rúben Neves et Vitinha apporte une palette technique et physique. Devant eux, Bruno Fernandes évolue en meneur offensif, soutenu par Pedro Neto et João Félix sur les ailes.

En pointe, Cristiano Ronaldo reste l’arme majeure. Sa présence galvanise ses coéquipiers et demande une attention constante à la défense colombienne. Ce dispositif permet au Portugal de combiner solidité défensive et créativité en attaque, notamment grâce à la diversité technique des milieux et ailiers.

Les onze de départ

Colombie
Système4-3-3SélectionneurNestor Lorenzo
Titulaires11
  1. 12 Camilo Vargas Gardien
  2. 4 Santiago Arias Défenseur
  3. 23 Davinson Sánchez Défenseur
  4. 3 Jhon Lucumí Défenseur
  5. 22 Deiver Machado Défenseur
  6. 14 Gustavo Puerta Milieu
  7. 16 Jefferson Lerma Milieu
  8. 11 Jhon Arias Milieu
  9. 10 James Rodríguez Attaquant
  10. 9 Jhon Córdoba Attaquant
  11. 7 Luis Díaz Attaquant
Remplaçants15
  • 1 David Ospina
  • 24 Álvaro Montero
  • 17 Johan Mojica
  • 18 Willer Ditta
  • 13 Yerry Mina
  • 26 Andrés Gómez
  • 2 Daniel Muñoz
  • 21 Jaminton Campaz
  • 8 Jorge Carrascal
  • 20 Juan Fernando Quintero
  • 15 Juan Portilla
  • 5 Kevin Castaño
  • 6 Richard Ríos
  • 19 Cucho Hernández
  • 25 Luis Javier Suárez
Portugal
Système4-2-3-1SélectionneurRoberto Martinez
Titulaires11
  1. 1 Diogo Costa Gardien
  2. 20 João Cancelo Défenseur
  3. 3 Rúben Dias Défenseur
  4. 13 Renato Veiga Défenseur
  5. 25 Nuno Mendes Défenseur
  6. 21 Rúben Neves Milieu
  7. 23 Vitinha Milieu
  8. 18 Pedro Neto Milieu
  9. 8 Bruno Fernandes Milieu
  10. 11 João Félix Milieu
  11. 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
Remplaçants15
  • 12 José Sá
  • 22 Rui Silva
  • 5 Diogo Dalot
  • 14 Gonçalo Inácio
  • 6 Matheus Nunes
  • 2 Nélson Semedo
  • 4 Tomás Araújo
  • 10 Bernardo Silva
  • 16 Francisco Trincão
  • 19 Gonçalo Guedes
  • 15 João Neves
  • 24 Samú Costa
  • 26 Francisco Conceição
  • 9 Gonçalo Ramos
  • 17 Rafael Leão
Colombie
Mi-temps Hard Rock Stadium
Portugal
28/06/2026 00:30 Groupe K
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'Mi-temps, Colombie 0-0 Portugal. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
Mi-temps Hard Rock Stadium
Portugal
Compositions
Groupe K
RD Congo
1re periode 45' Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Compositions
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 2 2 0 0 4 1 3 6
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

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