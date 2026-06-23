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Mondial 2026 : le Portugal mène face à l’Ouzbékistan à la pause (3-0)

Le Portugal domine largement l’Ouzbékistan à la pause au NRG Stadium de Houston dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Après 45 minutes, le score est de 3-0 pour les Lusitaniens, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalties et un but de Nuno Mendes.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Portugal mène face à l’Ouzbékistan à la pause (3-0)
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Cette réussite intervient après un début compliqué pour le Portugal, comptant un nul 1-1 face à la RD Congo lors de leur premier match, tandis que l’Ouzbékistan reste sur une défaite 1-3 contre la Colombie. Ce résultat à la pause conforte la position du Portugal dans le Groupe K et complique la tâche des Ouzbeks au classement.

Le premier but est inscrit dès la 6e minute par Cristiano Ronaldo, qui concrétise une passe décisive de João Cancelo. Les Ouzbeks ressentent rapidement le poids de la pression, avec un carton jaune infligé à Odiljon Khamrobekov à la 14e minute. Peu après, Nuno Mendes double la mise (17e), contribuant à asseoir l’avance portugaise.

Un moment notable intervient à la 29e minute avec l’intervention de la VAR liée à Azizjon Ganiev côté ouzbek. Cristiano Ronaldo, à nouveau passeur Bruno Fernandes, marque son second but à la 39e minute, portant le score à 3-0. Les chiffres du match affichent 65 % de possession pour le Portugal, 7 tirs dont 3 cadrés, contre seulement 1 tir cadré du côté ouzbek.

La prestation offensive portugaise, portée par des joueurs tels que Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto et Vitinha, montre une équipe organisée en 4-2-3-1 sous la direction de leur sélectionneur Roberto Martinez. L’Ouzbékistan évolue en 3-4-2-1 avec Fabio Cannavaro en sélectionneur, mais peine à contenir les offensives adverses.

Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
23/06/2026 18:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo)Portugal, 6e
  2. 14'Carton jaune - O. KhamrobekovOuzbékistan, 14e
  3. 17'But - N. MendesPortugal, 17e
  4. 29'VAR - A. GanievOuzbékistan, 29e
  5. 39'But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes)Portugal, 39e
  6. 46'Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo)Portugal, 46e
  7. 46'Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
  8. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov)Ouzbékistan, 46e
  9. 46'Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 46e
  10. 60'But - A. NematovPortugal, 60e
  11. 64'Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao)Portugal, 64e
  12. 68'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 68e
  13. 73'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 73e
  14. 76'Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva)Portugal, 76e
  15. 83'Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao)Portugal, 83e
  16. 87'But - R. LeaoPortugal, 87e
  17. 90+2'Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov)Ouzbékistan, 90+2e
  18. 90+2'Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov)Ouzbékistan, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2
  • Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6
  • Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34%
  • Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2
  • Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11
  • Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1
  • Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244
  • Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80%
  • xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
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Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
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A venir Hard Rock Stadium
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A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

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