Mondial 2026 : Portugal et Ouzbékistan se disputent une victoire cruciale dans le Groupe K
Le Portugal affronte l’Ouzbékistan le 23 juin 2026 à 18h00 GMT+1 au NRG Stadium de Houston, Texas, pour leur deuxième rencontre du Groupe K de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce match est déterminant pour le Portugal qui, après un nul 1-1 contre la République Démocratique du Congo, vise sa première victoire afin de conserver ses chances de qualification.
L’Ouzbékistan, engagé dans sa première Coupe du Monde, vient de concéder une défaite 1-3 face à la Colombie et cherche à glaner son premier point dans la compétition. Les deux sélections ont déjà disputé un match dans cette phase de poules, ce qui apporte une pression supplémentaire à l’enjeu.
Les choix tactiques des deux équipes promettent un affrontement contrasté – le Portugal, sous la direction de Roberto Martinez, mise sur un schéma offensif avec un 4-2-3-1 favorisant la possession du ballon et l’impulsion de ses joueurs clé. L’Ouzbékistan, entraîné par Fabio Cannavaro, adopte une formation en 3-4-2-1, privilégiant une organisation défensive solide et la recherche d’opportunités en contre-attaque.
Chez les Lusitaniens, l’expérience de Cristiano Ronaldo, capitaine et joueur emblématique, sera un atout majeur à 41 ans, devenant le plus âgé à débuter une rencontre de Coupe du Monde. L’Ouzbékistan comptera sur ses attaquants Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullaev pour perturber la défense portugaise.
Ce duel au sein du Groupe K, où les deux autres nations sont la RD Congo et la Colombie, s’annonce crucial pour le classement et la suite du tournoi. Les résultats précédents positionnent le Portugal à 1 point, l’Ouzbékistan à 0.
Zoom sur Portugal
Le Portugal évoluera en 4-2-3-1 avec Diogo Costa dans les buts. La ligne défensive comprend João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes. Le double pivot au milieu est assuré par João Neves et Vitinha, avec Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix en soutien à l’avant-centre Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez a opté pour un mélange d’expérience et de jeunesse dans cet effectif où figurent également José Sá, Rui Silva, Bernardo Silva et Gonçalo Ramos sur le banc.
La stratégie repose sur une possession contrôlée, la créativité des milieux et la capacité de Ronaldo à conclure les actions. La solidité défensive doit être renforcée après le partage face à la RD Congo, tandis que la réactivité offensive est attendue contre une équipe ouzbèke regroupée.
Zoom sur Ouzbékistan
L’Ouzbékistan aligne un dispositif en 3-4-2-1 avec Abduvokhid Nematov au poste de gardien. La défense à trois est composée d’Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev et Rustam Ashurmatov. Le milieu s’appuie sur Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov et Sherzod Nasrullaev, tandis qu’en soutien à l’avant-centre Eldor Shomurodov, on trouve Abbosbek Fayzullaev et Azizjon Ganiev. Fabio Cannavaro a prévu un groupe avec plusieurs joueurs de réserve, dont Botirali Ergashev, Utkir Yusupov et Jamshid Iskandarov.
Cette formation mise sur une organisation compacte défensive ainsi que sur la qualité de ses milieux pour lancer rapidement les attaques. La priorité sera de contenir Ronaldo et la créativité portugaise tout en exploitant les espaces laissés par l’adversaire pour contre-attaquer.
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