Mondial 2026 : Ouzbékistan-Colombie, Shomurodov seul en pointe face à James et Díaz

L’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro évoluera en 3-4-2-1 avec Eldor Shomurodov en pointe contre la Colombie, alignée en 4-2-3-1 autour de James Rodríguez et Luis Díaz, ce jeudi 18 juin à 03 h 00 GMT+1 à l’Estadio Azteca, pour le match du Groupe K de la phase de groupes du Mondial 2026.

Publié le 18 juin 2026 à 02:34

Publié le 18 juin 2026 à 02:34

Les deux sélectionneurs ont retenu des structures distinctes pour cette entrée dans la compétition. Cannavaro densifie l’axe avec trois défenseurs et deux animateurs derrière Shomurodov, tandis que Nestor Lorenzo conserve une ligne offensive à trois soutiens derrière Luis Javier Suárez.

Côté ouzbek, Utkir Yusupov débute dans le but, protégé par Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov et Abdulla Abdullaev. Le couloir droit revient à Bekhruz Karimov, le gauche à Sherzod Nasrullaev, avec Akmal Mozgovoy et Otabek Shukurov dans l’entrejeu. Abbosbek Fayzullaev et Oston Urunov accompagnent Shomurodov dans la zone offensive.

La Colombie démarre avec Camilo Vargas comme gardien. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica composent la défense. Jefferson Lerma et Gustavo Puerta forment le double pivot, alors que Jhon Arias, James Rodríguez et Luis Díaz soutiennent Luis Javier Suárez.

Lecture du onze de l’Ouzbékistan

Le 3-4-2-1 choisi par Fabio Cannavaro place Abdukodir Khusanov au cœur d’une défense à trois, avec Ashurmatov et Abdullaev pour l’encadrer. Cette base permet à Karimov et Nasrullaev de tenir les côtés, tout en laissant Mozgovoy et Shukurov organiser les premières sorties de balle.

Devant, l’Ouzbékistan s’appuie sur un trio clairement identifié. Fayzullaev et Urunov jouent dans les espaces intermédiaires, derrière Shomurodov, seul avant-centre. Le dispositif donne à la sélection asiatique une présence axiale importante et des relais proches de son attaquant principal.

Ouzbékistan Utkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov

Utkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov Remplaçants Abduvokhid Nematov, Botirali Ergashev, Khozhiakbar Alizhonov, Farrukh Sayfiev, Umarbek Eshmuradov, Avazbek Ulmasaliyev, Jakhongir Urozov, Jamshid Iskandarov, Odiljon Khamrobekov, Ruslanbek Jiyanov, Dostonbek Khamdamov, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov, Azizbek Amanov, Igor Sergeev

Lecture du onze de la Colombie

Nestor Lorenzo articule la Colombie autour d’un 4-2-3-1. Vargas garde le but, avec Muñoz et Mojica sur les côtés de la défense, Sánchez et Lucumí dans l’axe. Lerma apporte l’impact devant la défense, aux côtés de Puerta, retenu dans le cœur du jeu.

La ligne de trois concentre une grande part de la création colombienne. Arias part d’un côté, Díaz de l’autre, tandis que James Rodríguez occupe la position centrale derrière Luis Javier Suárez. Ce choix fixe un point d’appui devant et trois joueurs capables de recevoir entre les lignes.

Colombie Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez Remplaçants Álvaro Montero, David Ospina, Deiver Machado, Santiago Arias, Willer Ditta, Yerry Mina, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Portilla, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Andrés Gómez, Jhon Córdoba, Cucho Hernández

Le duel oppose donc une équipe ouzbèke structurée avec trois défenseurs centraux à une Colombie organisée autour d’un meneur axial et de deux ailiers. Les choix initiaux installent un rapport clair entre densité défensive d’un côté et largeur offensive de l’autre.

Les onze de départ

Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

17 Dostonbek Khamdamov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 16 Jefferson Lerma Milieu 14 Gustavo Puerta Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Milieu 7 Luis Díaz Milieu 25 Luis Javier Suárez Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández

Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 03:00 A venir Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

17 Dostonbek Khamdamov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 16 Jefferson Lerma Milieu 14 Gustavo Puerta Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Milieu 7 Luis Díaz Milieu 25 Luis Javier Suárez Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie Compositions Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan