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Mondial 2026 : Ouzbékistan-Colombie, Shomurodov seul en pointe face à James et Díaz

L’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro évoluera en 3-4-2-1 avec Eldor Shomurodov en pointe contre la Colombie, alignée en 4-2-3-1 autour de James Rodríguez et Luis Díaz, ce jeudi 18 juin à 03 h 00 GMT+1 à l’Estadio Azteca, pour le match du Groupe K de la phase de groupes du Mondial 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
11vues
Mondial 2026 : Ouzbékistan-Colombie, Shomurodov seul en pointe face à James et Díaz
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Sommaire

Les deux sélectionneurs ont retenu des structures distinctes pour cette entrée dans la compétition. Cannavaro densifie l’axe avec trois défenseurs et deux animateurs derrière Shomurodov, tandis que Nestor Lorenzo conserve une ligne offensive à trois soutiens derrière Luis Javier Suárez.

Côté ouzbek, Utkir Yusupov débute dans le but, protégé par Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov et Abdulla Abdullaev. Le couloir droit revient à Bekhruz Karimov, le gauche à Sherzod Nasrullaev, avec Akmal Mozgovoy et Otabek Shukurov dans l’entrejeu. Abbosbek Fayzullaev et Oston Urunov accompagnent Shomurodov dans la zone offensive.

La Colombie démarre avec Camilo Vargas comme gardien. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica composent la défense. Jefferson Lerma et Gustavo Puerta forment le double pivot, alors que Jhon Arias, James Rodríguez et Luis Díaz soutiennent Luis Javier Suárez.

Lecture du onze de l’Ouzbékistan

Le 3-4-2-1 choisi par Fabio Cannavaro place Abdukodir Khusanov au cœur d’une défense à trois, avec Ashurmatov et Abdullaev pour l’encadrer. Cette base permet à Karimov et Nasrullaev de tenir les côtés, tout en laissant Mozgovoy et Shukurov organiser les premières sorties de balle.

Devant, l’Ouzbékistan s’appuie sur un trio clairement identifié. Fayzullaev et Urunov jouent dans les espaces intermédiaires, derrière Shomurodov, seul avant-centre. Le dispositif donne à la sélection asiatique une présence axiale importante et des relais proches de son attaquant principal.

  • Ouzbékistan Utkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov, Eldor Shomurodov
  • Remplaçants Abduvokhid Nematov, Botirali Ergashev, Khozhiakbar Alizhonov, Farrukh Sayfiev, Umarbek Eshmuradov, Avazbek Ulmasaliyev, Jakhongir Urozov, Jamshid Iskandarov, Odiljon Khamrobekov, Ruslanbek Jiyanov, Dostonbek Khamdamov, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov, Azizbek Amanov, Igor Sergeev

Lecture du onze de la Colombie

Nestor Lorenzo articule la Colombie autour d’un 4-2-3-1. Vargas garde le but, avec Muñoz et Mojica sur les côtés de la défense, Sánchez et Lucumí dans l’axe. Lerma apporte l’impact devant la défense, aux côtés de Puerta, retenu dans le cœur du jeu.

La ligne de trois concentre une grande part de la création colombienne. Arias part d’un côté, Díaz de l’autre, tandis que James Rodríguez occupe la position centrale derrière Luis Javier Suárez. Ce choix fixe un point d’appui devant et trois joueurs capables de recevoir entre les lignes.

  • Colombie Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez
  • Remplaçants Álvaro Montero, David Ospina, Deiver Machado, Santiago Arias, Willer Ditta, Yerry Mina, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Portilla, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Andrés Gómez, Jhon Córdoba, Cucho Hernández

Le duel oppose donc une équipe ouzbèke structurée avec trois défenseurs centraux à une Colombie organisée autour d’un meneur axial et de deux ailiers. Les choix initiaux installent un rapport clair entre densité défensive d’un côté et largeur offensive de l’autre.

Les onze de départ

Ouzbékistan
Système3-4-2-1SélectionneurFabio Cannavaro
Titulaires11
  1. 1 Utkir Yusupov Gardien
  2. 5 Rustam Ashurmatov Défenseur
  3. 2 Abdukodir Khusanov Défenseur
  4. 18 Abdulla Abdullaev Défenseur
  5. 24 Bekhruz Karimov Milieu
  6. 6 Akmal Mozgovoy Milieu
  7. 7 Otabek Shukurov Milieu
  8. 13 Sherzod Nasrullaev Milieu
  9. 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant
  10. 11 Oston Urunov Attaquant
  11. 14 Eldor Shomurodov Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Abduvokhid Nematov
  • 16 Botirali Ergashev
  • 3 Khozhiakbar Alizhonov
  • 4 Farrukh Sayfiev
  • 15 Umarbek Eshmuradov
  • 25 Avazbek Ulmasaliyev
  • 26 Jakhongir Urozov
  • 8 Jamshid Iskandarov
  • 9 Odiljon Khamrobekov
  • 10 Ruslanbek Jiyanov
  • 17 Dostonbek Khamdamov
  • 19 Azizjon Ganiev
  • 23 Sherzod Esanov
  • 20 Azizbek Amanov
  • 21 Igor Sergeev
Colombie
Système4-2-3-1SélectionneurNestor Lorenzo
Titulaires11
  1. 12 Camilo Vargas Gardien
  2. 2 Daniel Muñoz Défenseur
  3. 23 Davinson Sánchez Défenseur
  4. 3 Jhon Lucumí Défenseur
  5. 17 Johan Mojica Défenseur
  6. 16 Jefferson Lerma Milieu
  7. 14 Gustavo Puerta Milieu
  8. 11 Jhon Arias Milieu
  9. 10 James Rodríguez Milieu
  10. 7 Luis Díaz Milieu
  11. 25 Luis Javier Suárez Attaquant
Remplaçants15
  • 24 Álvaro Montero
  • 1 David Ospina
  • 22 Deiver Machado
  • 4 Santiago Arias
  • 18 Willer Ditta
  • 13 Yerry Mina
  • 5 Kevin Castaño
  • 6 Richard Ríos
  • 8 Jorge Carrascal
  • 15 Juan Portilla
  • 20 Juan Fernando Quintero
  • 21 Jaminton Campaz
  • 26 Andrés Gómez
  • 9 Jhon Córdoba
  • 19 Cucho Hernández
Ouzbékistan
A venir Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
A venir Estadio Azteca
Colombie
Compositions
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0

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