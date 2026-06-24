Mondial 2026 : la Colombie et la RD Congo dos à dos à la pause (0-0)
Colombie – RD Congo a atteint la pause au Mondial 2026, la Colombie et la RD Congo sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Sommaire
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Colombie a eu le ballon avec 73% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 9 tirs contre 1 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 5 pour la Colombie et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.53 pour la Colombie et 0.02 pour la RD Congo.
Un équilibre encore fragile
la Colombie et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Colombie
Termine Estadio AkronRD Congo
Fil du match
- 46'Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)
- 56'Carton jaune - J. Lucumi
- 57'Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)
- 58'Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba)
- 58'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)
- 72'Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)
- 72'Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)
- 76'But - D. Munoz (passe J. Quintero)
- 77'Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios)
- 82'Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku)
- 90+3'Carton jaune - C. Pickel
- 90+4'Carton jaune - J. Lerma
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0
- Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5
- Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%
- Corners : Colombie 5 / RD Congo 2
- Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14
- Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0
- Passes : Colombie 535 / RD Congo 291
- Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%
- xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
Calendrier Groupe K
Groupe K
Portugal
Termine NRG StadiumRD Congo
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio AztecaColombie
Groupe K
Portugal
Termine NRG StadiumOuzbékistan
Groupe K
Colombie
Termine Estadio AkronRD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock StadiumPortugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz StadiumOuzbékistan
Groupe K
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombie
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|Ouzbékistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
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