Mondial 2026 : l’Ouzbékistan en 3-4-2-1 face à la Colombie de Luis Díaz
L’Ouzbékistan affronte la Colombie jeudi 18 juin 2026 à 03 h 00 GMT+1 à l’Estadio Azteca, pour son entrée dans la phase de groupes du Mondial 2026. Cette affiche du Groupe K lance la campagne de deux sélections aux trajectoires différentes, avec un enjeu immédiat dans la course aux places qualificatives.
La rencontre marque un moment majeur pour l’Ouzbékistan, présent pour la première fois dans une Coupe du monde. La sélection dirigée par Fabio Cannavaro a validé son billet après un parcours solide en qualifications, conclu notamment par un nul décisif contre les Émirats arabes unis.
La Colombie retrouve, elle, la scène mondiale après son absence au Mondial 2022. L’équipe de Nestor Lorenzo a assuré sa qualification dans la zone CONMEBOL lors de l’avant-dernière journée, grâce à une victoire 3-0 contre la Bolivie avec des buts de James Rodríguez, Jhon Córdoba et Juan Fernando Quintero.
Fabio Cannavaro a choisi un 3-4-2-1 pour encadrer Eldor Shomurodov, titularisé en pointe. En face, Nestor Lorenzo maintient un 4-2-3-1 articulé autour de James Rodríguez, Luis Díaz et Luis Javier Suárez, avec Camilo Vargas dans le but colombien.
Le duel oppose une équipe ouzbèke portée par sa discipline défensive et ses transitions à une Colombie plus installée dans le jeu offensif et les attaques verticales. La gestion des couloirs et l’espace entre les lignes devraient peser dans l’équilibre du match.
Zoom sur Ouzbékistan
L’Ouzbékistan démarre avec Utkir Yusupov dans le but, protégé par une ligne de trois défenseurs composée de Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov et Abdulla Abdullaev. Ce choix donne à Fabio Cannavaro une base compacte pour absorber les temps forts colombiens.
Dans les couloirs, Bekhruz Karimov et Sherzod Nasrullaev apportent l’amplitude autour du double axe Akmal Mozgovoy et Otabek Shukurov. Leur rôle sera central pour fermer les côtés, mais aussi pour accompagner les sorties rapides vers les attaquants.
Devant, Abbosbek Fayzullaev et Oston Urunov évoluent en soutien d’Eldor Shomurodov. Le capitaine offensif de cette équipe reste la principale référence pour fixer la défense adverse et donner de la profondeur aux transitions ouzbèkes.
Cette organisation correspond au profil d’une sélection qui a bâti sa qualification sur la rigueur collective. Pour sa première apparition au plus haut niveau, l’Ouzbékistan cherche d’abord à rester organisé avant d’exploiter les espaces laissés par la Colombie.
Zoom sur Colombie
La Colombie se présente avec Camilo Vargas dans les cages et une défense à quatre formée par Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Cette structure doit permettre à la Tricolor de sécuriser les transitions adverses tout en donnant de la largeur à la relance.
Au milieu, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta forment le double pivot. Leur association offre un point d’équilibre derrière la ligne de trois composée de Jhon Arias, James Rodríguez et Luis Díaz, chargée de créer les décalages autour de Luis Javier Suárez.
James Rodríguez garde un rôle majeur dans l’animation colombienne, entre orientation du jeu et passes dans les zones avancées. Luis Díaz apporte la percussion sur le côté, tandis que Jhon Arias peut offrir des solutions entre les lignes et dans les renversements.
Le banc colombien donne aussi des options offensives à Nestor Lorenzo, avec Jhon Córdoba, Cucho Hernández, Juan Fernando Quintero ou Jorge Carrascal. Mais le onze retenu confirme une volonté claire, installer rapidement la Colombie dans le camp adverse et faire peser ses individualités sur une équipe ouzbèke appelée à défendre avec précision.
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