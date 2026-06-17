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Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo dos à dos à la pause (1-1)

Portugal – RD Congo a atteint la pause au Mondial 2026, le Portugal et la RD Congo sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo dos à dos à la pause (1-1)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Portugal a eu le ballon avec 81% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 2 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Portugal et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Portugal et 0.05 pour la RD Congo.

Les faits de la première période

  • But – J. Neves (passe P. Neto) (Portugal, 6e)
  • Carton jaune – B. Silva (Portugal, 13e)
  • Carton jaune – C. Mbemba (RD Congo, 32e)
  • But – Y. Wissa (passe A. Masuaku) (RD Congo, 45+5e)

Un équilibre encore fragile

le Portugal et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Portugal
2e periode 50' NRG Stadium
RD Congo
17/06/2026 18:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
  2. 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
  3. 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
  4. 45+5'But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
  5. 46'Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 1
  • Tirs : Portugal 2 / RD Congo 4
  • Possession : Portugal 80% / RD Congo 20%
  • Corners : Portugal 1 / RD Congo 1
  • Fautes : Portugal 3 / RD Congo 5
  • Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1
  • Passes : Portugal 488 / RD Congo 118
  • Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 81%
  • xG : Portugal 0.07 / RD Congo 0.14
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0

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