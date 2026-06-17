Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo dos à dos à la pause (1-1)
Portugal – RD Congo a atteint la pause au Mondial 2026, le Portugal et la RD Congo sont dos à dos sur le score de 1-1.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Portugal a eu le ballon avec 81% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 2 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Portugal et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Portugal et 0.05 pour la RD Congo.
Les faits de la première période
- But – J. Neves (passe P. Neto) (Portugal, 6e)
- Carton jaune – B. Silva (Portugal, 13e)
- Carton jaune – C. Mbemba (RD Congo, 32e)
- But – Y. Wissa (passe A. Masuaku) (RD Congo, 45+5e)
Un équilibre encore fragile
le Portugal et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Portugal
2e periode 50' NRG StadiumRD Congo
Fil du match
- 6'But - J. Neves1-0
- 13'Carton jaune - B. Silva
- 32'Carton jaune - C. Mbemba
- 45+5'But - Y. Wissa1-1
- 46'Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 1
- Tirs : Portugal 2 / RD Congo 4
- Possession : Portugal 80% / RD Congo 20%
- Corners : Portugal 1 / RD Congo 1
- Fautes : Portugal 3 / RD Congo 5
- Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1
- Passes : Portugal 488 / RD Congo 118
- Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 81%
- xG : Portugal 0.07 / RD Congo 0.14
Calendrier Groupe K
Groupe K
Portugal
2e periode 50' NRG StadiumRD Congo
Groupe K
Ouzbékistan
A venir Estadio AztecaColombie
Groupe K
Portugal
A venir NRG StadiumOuzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio AkronRD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock StadiumPortugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz StadiumOuzbékistan
Groupe K
|Equipe
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