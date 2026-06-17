Mondial 2026 : Portugal – RD Congo, Cristiano Ronaldo seul en pointe face au 5-3-2 des Léopards
Le Portugal débute contre la RD Congo avec Cristiano Ronaldo en pointe dans un 4-2-3-1, mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, pour la première journée du Groupe K du Mondial 2026. Le coup d’envoi est prévu à 18h00 GMT+1, dans une affiche où les choix de Roberto Martinez et de Sebastien Desabre donnent déjà une lecture nette du rapport de forces.
La sélection portugaise s’appuie sur un onze très technique, avec Diogo Costa dans le but, João Cancelo et Nuno Mendes sur les côtés, João Neves et Vitinha à la base du milieu, puis Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Pedro Neto en soutien de Cristiano Ronaldo. Le Portugal, annoncé parmi les équipes les plus attendues du groupe, présente une structure tournée vers la maîtrise du ballon et l’occupation des couloirs.
La RD Congo répond avec un 5-3-2 compact. Lionel Mpasi Nzau garde le but, protégé par une ligne de cinq où figurent Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Devant, Cédric Bakambu et Yoane Wissa forment le duo offensif retenu par Sebastien Desabre.
Le contraste tactique est marqué entre le 4-2-3-1 portugais, construit autour de la densité créative de Vitinha, Bernardo Silva et Bruno Fernandes, et le bloc congolais à cinq défenseurs, qui place Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau et Edo Kayembe dans l’axe du terrain. Le match ouvre la campagne des deux sélections dans ce Groupe K.
Lecture du onze de Portugal
Roberto Martinez installe Diogo Costa comme dernier rempart et choisit une défense composée de João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga et Nuno Mendes. Le couloir droit revient à Cancelo, tandis que Mendes occupe le flanc gauche, deux profils capables d’apporter de la largeur autour d’un axe rajeuni.
Au milieu, João Neves et Vitinha forment le double pivot. Ce duo doit assurer la première relance et soutenir une ligne de trois milieux offensifs très expérimentée, avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Pedro Neto. Ronaldo occupe seul l’axe de l’attaque, avec des solutions offensives nombreuses sur le banc, notamment Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Francisco Conceição et Francisco Trincão.
- Portugal en 4-2-3-1 Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo
- Remplaçants du Portugal José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Rúben Dias, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes, Samú Costa, Rúben Neves, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Francisco Conceição
Lecture du onze de RD Congo
Sebastien Desabre opte pour une organisation plus fermée, avec Lionel Mpasi Nzau dans le but et une défense renforcée par Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Cette ligne de cinq donne aux Léopards une base défensive dense face aux créateurs portugais.
Dans l’entrejeu, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau et Edo Kayembe sont associés pour couvrir l’axe et soutenir les sorties de balle. En attaque, Cédric Bakambu et Yoane Wissa débutent ensemble, un choix qui fixe deux points d’appui devant le bloc congolais. Sur le banc, la RD Congo dispose notamment de Théo Bongonda, Gaël Kakuta, Meschak Elia, Fiston Mayele et Simon Banza.
- RD Congo en 5-3-2 Lionel Mpasi Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa
- Remplaçants de la RD Congo Timothy Fayulu, Matthieu Epolo, Dylan Batubinsika, Joris Kayembe, Gedeon Kalulu, Nathanaël Mbuku, Théo Bongonda, Noah Sadiki, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Brian Cipenga, Gaël Kakuta, Meschak Elia, Fiston Mayele, Simon Banza
Les onze de départ
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 4 Tomás Araújo Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 15 João Neves Milieu
- 23 Vitinha Milieu
- 10 Bernardo Silva Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 2 Nélson Semedo
- 3 Rúben Dias
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 24 Samú Costa
- 21 Rúben Neves
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 9 Gonçalo Ramos
- 11 João Félix
- 17 Rafael Leão
- 26 Francisco Conceição
- 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
- 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
- 22 Chancel Mbemba Défenseur
- 4 Axel Tuanzebe Défenseur
- 3 Steve Kapuadi Défenseur
- 26 Arthur Masuaku Défenseur
- 8 Samuel Moutoussamy Milieu
- 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
- 25 Edo Kayembe Milieu
- 17 Cédric Bakambu Attaquant
- 20 Yoane Wissa Attaquant
- 16 Timothy Fayulu
- 21 Matthieu Epolo
- 5 Dylan Batubinsika
- 12 Joris Kayembe
- 24 Gedeon Kalulu
- 7 Nathanaël Mbuku
- 10 Théo Bongonda
- 14 Noah Sadiki
- 15 Aaron Tshibola
- 18 Charles Pickel
- 9 Brian Cipenga
- 11 Gaël Kakuta
- 13 Meschak Elia
- 19 Fiston Mayele
- 23 Simon Banza
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Portugal
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|RD Congo
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|Ouzbékistan
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|Colombie
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Commentaires
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