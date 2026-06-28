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Mondial 2026 : la Colombie et le Portugal dos à dos à la pause (0-0)

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre la Colombie et le Portugal au Hard Rock Stadium de Miami est à 0-0 à la mi-temps. Aucun but n’a été inscrit lors de la première période.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Colombie et le Portugal dos à dos à la pause (0-0)
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La Colombie, déjà victorieuse de la RD Congo (1-0) dans cette poule K, et le Portugal, qui avait battu l’Ouzbékistan (5-0), se retrouvent dans une rencontre serrée mais sans éclat offensif jusqu’à présent.

Les deux équipes ont échangé les coups sans parvenir à concrétiser leurs tentatives. La Colombie, alignée en 4-3-3 avec Camilo Vargas dans les buts et un trio offensif composé de James Rodríguez, Jhon Córdoba et Luis Díaz, a cadré trois tirs dont un a été bloqué. Le Portugal, favori du groupe, évolue en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo en pointe et Bruno Fernandes, João Félix et Pedro Neto en soutien. Leur unique tir cadré reste insuffisant pour ouvrir le score.

Le Portugal détient la possession de balle (63 %) et affiche une meilleure précision dans ses passes (91 %) que la Colombie, qui n’a réussi que 79 % de ses transmissions. Le gardien portugais Diogo Costa et son homologue colombien Camilo Vargas ont été sollicités mais ont conservé leur cage inviolée lors de cette première mi-temps.

Malgré l’absence d’occasions franches décisives, quelques joueurs comme Vitinha pour le Portugal et Davinson Sánchez pour la Colombie se distinguent par leur discipline et leur implication, sans toutefois se montrer dangereux offensivement. Aucun carton ni incident majeur n’est à signaler.

Colombie
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Portugal
28/06/2026 00:30 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves)Portugal, 46e
  2. 46'Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 46e
  3. 60'Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios)Colombie, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez)Colombie, 60e
  5. 70'Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao)Portugal, 70e
  6. 70'Remplacement - Vitinha (remplace Samu Costa)Portugal, 70e
  7. 76'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 76e
  8. 76'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 76e
  9. 86'Carton jaune - G. PuertaColombie, 86e
  10. 87'Remplacement - S. Arias (remplace D. Munoz)Colombie, 87e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombie 6 / Portugal 2
  • Tirs : Colombie 19 / Portugal 11
  • Possession : Colombie 55% / Portugal 45%
  • Corners : Colombie 3 / Portugal 0
  • Fautes : Colombie 6 / Portugal 5
  • Passes : Colombie 420 / Portugal 338
  • Precision des passes : Colombie 89% / Portugal 92%
  • xG : Colombie 1.30 / Portugal 0.63
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
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Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
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Portugal
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Termine Estadio Akron
RD Congo
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Colombie
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Portugal
Résumé à la pause
Groupe K
RD Congo
2e periode 88' Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Résumé à la pause
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 2 2 0 0 4 1 3 6
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

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