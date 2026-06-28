Mondial 2026 : la RD Congo renverse l’Ouzbékistan 3-1 dans le groupe K

Ce succès permet à la RD Congo de totaliser quatre points dans le groupe K, tandis que l’Ouzbékistan demeure dernière avec zéro point après trois défaites. Les deux équipes poursuivent leur lutte pour espérer une qualification en phase à élimination directe, dans un groupe dominé par le Portugal et la Colombie.
Le début de match a vu les Ouzbeks prendre l’avantage rapidement grâce à un but d’Eldor Shomurodov à la 10e minute, sur une passe d’Akmal Mozgovoy. Cependant, cette ouverture du score n’a pas empêché les Congolais de s’accrocher malgré plusieurs avertissements infligés à Noah Sadiki (21e), Nathanaël Mbuku (45+5e) et Samuel Moutoussamy (62e), tandis que les Ouzbeks écopaient de cartons pour Abdukodir Khusanov (43e) et Sherzod Nasrullaev (48e).
En seconde période, la RD Congo s’est montrée plus tranchante offensivement avec un Yoane Wissa très actif, auteur d’un doublé en fin de match. Fiston Mayele, entré en jeu à la 51e minute en remplacement de Mayele, a également inscrit un but déterminant. Côté ouzbek, plusieurs changements ont eu lieu à l’heure de jeu, mais ils n’ont pas inversé la tendance.
La RD Congo a dominé la possession (64%) et s’est montrée plus précise techniquement avec 386 passes dont 83% de réussite, contre 214 passes à 75% pour l’équipe d’Ouzbékistan. Sur le plan offensif, les Congolais ont également tiré 11 fois au but dont deux cadrés, contre seulement trois tirs (un cadré) pour leurs adversaires. Cette maîtrise s’est traduite par la remontée au score et la victoire finale.
La RD Congo s’appuie sur son duo d’attaque Wissa-Mayele et un 4-4-2 discipliné
Le sélectionneur Sébastien Desabre a aligné une formation en 4-4-2 avec Yoane Wissa et Cédric Bakambu en pointe, soutenus par un milieu solide composé de Nathanaël Mbuku, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki et Brian Cipenga. La défense intègre des joueurs expérimentés comme Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe et Aaron Wan-Bissaka. Le gardien Lionel Mpasi Nzau a également gardé ses cages protégées malgré la pression initiale ouzbèke.
Cette organisation a permis à la RD Congo de répondre après le but encaissé rapidement. L’animation offensive a reposé principalement sur Yoane Wissa, auteur de deux buts, et l’apport décisif de Fiston Mayele, entré en seconde période, pour sceller la victoire. La maîtrise du milieu a aussi pesé sur la rencontre et limité les occasions adverses.
L’Ouzbékistan bute sur sa frustration et peine à relancer son jeu en 3-4-2-1
Sous la direction du coach Fabio Cannavaro, l’Ouzbékistan a évolué en 3-4-2-1 avec Eldor Shomurodov comme principal danger offensif, auteur du but ouzbek. Ce système a cependant montré ses limites défensives face à une équipe congolaise rigoureuse tactiquement. La lourde défaite précédente face au Portugal (0-5) et la pression du classement semblent peser sur la formation asiatique.
La présence d’Akmal Mozgovoy au milieu et les efforts de Dostonbek Khamdamov n’ont pas suffi à équilibrer le match. La frustration s’est traduite par plusieurs cartons jaunes et une agressivité accrue. Malgré plusieurs changements après l’heure de jeu, l’Ouzbékistan n’a pas réussi à inverser la dynamique, s’inclinant finalement sur le score de 3-1.
RD Congo
Termine
3-1
Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
28/06/2026 00:30
·
Groupe K
Fil du match
10' ⚽ But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 10e 17' VAR VAR - N. Mbuku RD Congo, 17e 21' Carton jaune - N. Sadiki RD Congo, 21e 43' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 43e 45+5' Carton jaune - N. Mbuku RD Congo, 45+5e 48' Carton jaune - S. Nasrullaev Ouzbékistan, 48e 51' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace F. Mayele) RD Congo, 51e 59' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace O. Khamrobekov) Ouzbékistan, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Khamdamov (remplace A. Ganiev) Ouzbékistan, 59e 62' Carton jaune - S. Moutoussamy RD Congo, 62e 68' ⚽ But - Y. Wissa RD Congo, 68e 72' ↑↓ Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda) RD Congo, 72e 72' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mukau) RD Congo, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia) RD Congo, 72e 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace O. Urunov) Ouzbékistan, 73e 78' ⚽ But - F. Mayele RD Congo, 78e 82' ↑↓ Remplacement - J. Urozov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 82e 82' ↑↓ Remplacement - A. Mozgovoy (remplace J. Iskanderov) Ouzbékistan, 82e 83' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 83e 90+1' ⚽ But - Y. Wissa (passe M. Elia) RD Congo, 90+1e
Les chiffres du match
Tirs cadres : RD Congo 2 / Ouzbékistan 1 Tirs : RD Congo 11 / Ouzbékistan 3 Possession : RD Congo 64% / Ouzbékistan 36% Corners : RD Congo 1 / Ouzbékistan 3 Fautes : RD Congo 6 / Ouzbékistan 14 Cartons jaunes : RD Congo 3 / Ouzbékistan 2 Passes : RD Congo 386 / Ouzbékistan 214 Precision des passes : RD Congo 83% / Ouzbékistan 75% xG : RD Congo 1.46 / Ouzbékistan 0.20
Joueurs clés
Eldor Shomurodov (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 6.9, 1 but(s) Akmal Mozgovoy (Ouzbékistan) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Noah Sadiki (RD Congo) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Samuel Moutoussamy (RD Congo) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
Voir la fiche du match Portugal - RD Congo
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 57e 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) Portugal, 71e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) Portugal, 72e 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) Portugal, 83e 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 85e 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) RD Congo, 85e 88' Carton jaune - N. Semedo Portugal, 88e 90+2' Carton jaune - T. Araujo Portugal, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
4
Tomás Araújo
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
10
Bernardo Silva
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
20
Yoane Wissa
Attaquant
17
Cédric Bakambu
Attaquant
Remplaçants 15
16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gedeon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
11
Gaël Kakuta
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69
Joueurs clés
João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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17/06
Groupe K
Portugal
Termine
1-1
NRG Stadium RD Congo
Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' Carton jaune - J. Mojica Colombie, 7e 34' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 34e 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 Colombie · Passe : L. Diaz 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Ouzbékistan 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 Colombie · Passe : G. Puerta 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) Colombie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) Ouzbékistan, 77e 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) Ouzbékistan, 77e 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) Colombie, 80e 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) Colombie, 80e 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 90+3e 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Colombie · Passe : C. Hernandez
Compositions
Titulaires 11
1
Utkir Yusupov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
11
Oston Urunov
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
4
Farrukh Sayfiev
17
Dostonbek Khamdamov
12
Abduvokhid Nematov
16
Botirali Ergashev
3
Khozhiakbar Alizhonov
15
Umarbek Eshmuradov
25
Avazbek Ulmasaliyev
26
Jakhongir Urozov
8
Jamshid Iskandarov
9
Odiljon Khamrobekov
10
Ruslanbek Jiyanov
19
Azizjon Ganiev
23
Sherzod Esanov
20
Azizbek Amanov
21
Igor Sergeev
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
21
Jaminton Campaz
26
Andrés Gómez
9
Jhon Córdoba
19
Cucho Hernández
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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18/06
Groupe K
Ouzbékistan
Termine
1-3
Estadio Azteca
Colombie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) Portugal, 6e 14' Carton jaune - O. Khamrobekov Ouzbékistan, 14e 17' ⚽ But - N. Mendes Portugal, 17e 29' VAR VAR - A. Ganiev Ouzbékistan, 29e 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) Portugal, 39e 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Nematov Portugal, 60e 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) Portugal, 64e 68' Carton jaune - R. Veiga Portugal, 68e 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 73e 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) Portugal, 76e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) Portugal, 83e 87' ⚽ But - R. Leao Portugal, 87e 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) Ouzbékistan, 90+2e 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Ouzbékistan, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
2
Nélson Semedo
26
Francisco Conceição
16
Francisco Trincão
12
José Sá
22
Rui Silva
4
Tomás Araújo
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
10
Bernardo Silva
21
Rúben Neves
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
9
Odiljon Khamrobekov
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
19
Azizjon Ganiev
Attaquant
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
3
Khozhiakbar Alizhonov
6
Akmal Mozgovoy
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
26
Jakhongir Urozov
15
Umarbek Eshmuradov
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
17
Dostonbek Khamdamov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
21
Igor Sergeev
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21
Joueurs clés
Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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23/06
Groupe K
Portugal
Termine
5-0
NRG Stadium
Ouzbékistan
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 46e 56' Carton jaune - J. Lucumi Colombie, 56e 57' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 57e 58' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba) Colombie, 58e 58' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) Colombie, 58e 72' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 72e 76' ⚽ But - D. Munoz (passe J. Quintero) Colombie, 76e 77' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios) Colombie, 77e 82' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku) RD Congo, 82e 90+3' Carton jaune - C. Pickel RD Congo, 90+3e 90+4' Carton jaune - J. Lerma Colombie, 90+4e
Compositions
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
20
Juan Fernando Quintero
9
Jhon Córdoba
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
13
Yerry Mina
18
Willer Ditta
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
21
Jaminton Campaz
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
26
Andrés Gómez
15
Juan Portilla
5
Kevin Castaño
19
Cucho Hernández
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 15
14
Noah Sadiki
23
Simon Banza
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
5
Dylan Batubinsika
15
Aaron Tshibola
11
Gaël Kakuta
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
Les chiffres du match
Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0 Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5 Possession : Colombie 64% / RD Congo 36% Corners : Colombie 5 / RD Congo 2 Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14 Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0 Passes : Colombie 535 / RD Congo 291 Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76% xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
Joueurs clés
Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s) Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3 Jhon Arias (Colombie) : note 7.3 Johan Mojica (Colombie) : note 7.2 Jefferson Lerma (Colombie) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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24/06
Groupe K
Colombie
Termine
1-0
Estadio Akron RD Congo
Voir la fiche du match Colombie - Portugal
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot) Portugal, 46e 60' ↑↓ Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios) Colombie, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez) Colombie, 60e 70' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao) Portugal, 70e 70' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace Samu Costa) Portugal, 70e 76' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) Colombie, 76e 86' Carton jaune - G. Puerta Colombie, 86e 87' ↑↓ Remplacement - S. Arias (remplace D. Munoz) Colombie, 87e 90+2' VAR VAR - D. Sanchez Colombie, 90+2e 90+3' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace M. Nunes) Portugal, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
4
Santiago Arias
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
22
Deiver Machado
Défenseur
11
Jhon Arias
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
14
Gustavo Puerta
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
9
Jhon Córdoba
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Ospina
24
Álvaro Montero
17
Johan Mojica
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
26
Andrés Gómez
2
Daniel Muñoz
21
Jaminton Campaz
8
Jorge Carrascal
20
Juan Fernando Quintero
15
Juan Portilla
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
19
Cucho Hernández
25
Luis Javier Suárez
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
21
Rúben Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
2
Nélson Semedo
4
Tomás Araújo
10
Bernardo Silva
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
15
João Neves
24
Samú Costa
26
Francisco Conceição
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
Les chiffres du match
Tirs cadres : Colombie 6 / Portugal 2 Tirs : Colombie 19 / Portugal 11 Possession : Colombie 55% / Portugal 45% Corners : Colombie 3 / Portugal 0 Fautes : Colombie 6 / Portugal 5 Passes : Colombie 420 / Portugal 338 Precision des passes : Colombie 89% / Portugal 92% xG : Colombie 1.30 / Portugal 0.63
Joueurs clés
Diogo Costa (Portugal) : note 7.9, 6 arret(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 7.3, 2 arret(s) James Rodríguez (Colombie) : note 7.9 Santiago Arias (Colombie) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5 Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.3 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe K
Colombie
Termine
0-0
Hard Rock Stadium
Portugal
Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
10' ⚽ But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 10e 17' VAR VAR - N. Mbuku RD Congo, 17e 21' Carton jaune - N. Sadiki RD Congo, 21e 43' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 43e 45+5' Carton jaune - N. Mbuku RD Congo, 45+5e 48' Carton jaune - S. Nasrullaev Ouzbékistan, 48e 51' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace F. Mayele) RD Congo, 51e 59' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace O. Khamrobekov) Ouzbékistan, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Khamdamov (remplace A. Ganiev) Ouzbékistan, 59e 62' Carton jaune - S. Moutoussamy RD Congo, 62e 68' ⚽ But - Y. Wissa RD Congo, 68e 72' ↑↓ Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda) RD Congo, 72e 72' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mukau) RD Congo, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia) RD Congo, 72e 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace O. Urunov) Ouzbékistan, 73e 78' ⚽ But - F. Mayele RD Congo, 78e 82' ↑↓ Remplacement - J. Urozov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 82e 82' ↑↓ Remplacement - A. Mozgovoy (remplace J. Iskanderov) Ouzbékistan, 82e 83' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 83e 90+1' ⚽ But - Y. Wissa (passe M. Elia) RD Congo, 90+1e
Compositions
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
7
Nathanaël Mbuku
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
14
Noah Sadiki
Milieu
9
Brian Cipenga
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 15
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
5
Dylan Batubinsika
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
3
Steve Kapuadi
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
11
Gaël Kakuta
10
Théo Bongonda
25
Edo Kayembe
6
Ngal'ayel Mukau
19
Fiston Mayele
13
Meschak Elia
23
Simon Banza
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
26
Jakhongir Urozov
Défenseur
3
Khozhiakbar Alizhonov
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
17
Dostonbek Khamdamov
Attaquant
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
15
Umarbek Eshmuradov
24
Bekhruz Karimov
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
18
Abdulla Abdullaev
19
Azizjon Ganiev
9
Odiljon Khamrobekov
21
Igor Sergeev
Les chiffres du match
Tirs cadres : RD Congo 2 / Ouzbékistan 1 Tirs : RD Congo 11 / Ouzbékistan 3 Possession : RD Congo 64% / Ouzbékistan 36% Corners : RD Congo 1 / Ouzbékistan 3 Fautes : RD Congo 6 / Ouzbékistan 14 Cartons jaunes : RD Congo 3 / Ouzbékistan 2 Passes : RD Congo 386 / Ouzbékistan 214 Precision des passes : RD Congo 83% / Ouzbékistan 75% xG : RD Congo 1.46 / Ouzbékistan 0.20
Joueurs clés
Eldor Shomurodov (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 6.9, 1 but(s) Akmal Mozgovoy (Ouzbékistan) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Noah Sadiki (RD Congo) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Samuel Moutoussamy (RD Congo) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 7.2 Axel Tuanzebe (RD Congo) : note 6.9 Rustam Ashurmatov (Ouzbékistan) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe K
RD Congo
Termine
3-1
Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Colombie
3
2
1
0
4
1
3
7
Portugal
3
1
2
0
6
1
5
5
RD Congo
3
1
1
1
4
3
1
4
Ouzbékistan
3
0
0
3
2
11
-9
0
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