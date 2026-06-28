BENIN WEB TV

Mondial 2026 : la RD Congo renverse l’Ouzbékistan 3-1 dans le groupe K

La RD Congo s’est imposée 3-1 face à l’Ouzbékistan ce dimanche 28 juin au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à l’occasion de la troisième journée du groupe K de la Coupe du Monde 2026. Après avoir concédé l’ouverture du score dès la 10e minute par Eldor Shomurodov, les Léopards ont renversé la rencontre grâce à des buts de Yoane Wissa (68e, 90+1e) et Fiston Mayele (78e), offrant ainsi une victoire précieuse à leur sélection.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
110vues
Mondial 2026 : la RD Congo renverse l’Ouzbékistan 3-1 dans le groupe K
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Ce succès permet à la RD Congo de totaliser quatre points dans le groupe K, tandis que l’Ouzbékistan demeure dernière avec zéro point après trois défaites. Les deux équipes poursuivent leur lutte pour espérer une qualification en phase à élimination directe, dans un groupe dominé par le Portugal et la Colombie.

Le début de match a vu les Ouzbeks prendre l’avantage rapidement grâce à un but d’Eldor Shomurodov à la 10e minute, sur une passe d’Akmal Mozgovoy. Cependant, cette ouverture du score n’a pas empêché les Congolais de s’accrocher malgré plusieurs avertissements infligés à Noah Sadiki (21e), Nathanaël Mbuku (45+5e) et Samuel Moutoussamy (62e), tandis que les Ouzbeks écopaient de cartons pour Abdukodir Khusanov (43e) et Sherzod Nasrullaev (48e).

En seconde période, la RD Congo s’est montrée plus tranchante offensivement avec un Yoane Wissa très actif, auteur d’un doublé en fin de match. Fiston Mayele, entré en jeu à la 51e minute en remplacement de Mayele, a également inscrit un but déterminant. Côté ouzbek, plusieurs changements ont eu lieu à l’heure de jeu, mais ils n’ont pas inversé la tendance.

La RD Congo a dominé la possession (64%) et s’est montrée plus précise techniquement avec 386 passes dont 83% de réussite, contre 214 passes à 75% pour l’équipe d’Ouzbékistan. Sur le plan offensif, les Congolais ont également tiré 11 fois au but dont deux cadrés, contre seulement trois tirs (un cadré) pour leurs adversaires. Cette maîtrise s’est traduite par la remontée au score et la victoire finale.

La RD Congo s’appuie sur son duo d’attaque Wissa-Mayele et un 4-4-2 discipliné

Le sélectionneur Sébastien Desabre a aligné une formation en 4-4-2 avec Yoane Wissa et Cédric Bakambu en pointe, soutenus par un milieu solide composé de Nathanaël Mbuku, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki et Brian Cipenga. La défense intègre des joueurs expérimentés comme Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe et Aaron Wan-Bissaka. Le gardien Lionel Mpasi Nzau a également gardé ses cages protégées malgré la pression initiale ouzbèke.

Cette organisation a permis à la RD Congo de répondre après le but encaissé rapidement. L’animation offensive a reposé principalement sur Yoane Wissa, auteur de deux buts, et l’apport décisif de Fiston Mayele, entré en seconde période, pour sceller la victoire. La maîtrise du milieu a aussi pesé sur la rencontre et limité les occasions adverses.

L’Ouzbékistan bute sur sa frustration et peine à relancer son jeu en 3-4-2-1

Sous la direction du coach Fabio Cannavaro, l’Ouzbékistan a évolué en 3-4-2-1 avec Eldor Shomurodov comme principal danger offensif, auteur du but ouzbek. Ce système a cependant montré ses limites défensives face à une équipe congolaise rigoureuse tactiquement. La lourde défaite précédente face au Portugal (0-5) et la pression du classement semblent peser sur la formation asiatique.

La présence d’Akmal Mozgovoy au milieu et les efforts de Dostonbek Khamdamov n’ont pas suffi à équilibrer le match. La frustration s’est traduite par plusieurs cartons jaunes et une agressivité accrue. Malgré plusieurs changements après l’heure de jeu, l’Ouzbékistan n’a pas réussi à inverser la dynamique, s’inclinant finalement sur le score de 3-1.

RD Congo
Termine Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
28/06/2026 00:30 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 10e
  2. 17'VAR - N. MbukuRD Congo, 17e
  3. 21'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 21e
  4. 43'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 43e
  5. 45+5'Carton jaune - N. MbukuRD Congo, 45+5e
  6. 48'Carton jaune - S. NasrullaevOuzbékistan, 48e
  7. 51'Remplacement - C. Bakambu (remplace F. Mayele)RD Congo, 51e
  8. 59'Remplacement - O. Shukurov (remplace O. Khamrobekov)Ouzbékistan, 59e
  9. 59'Remplacement - D. Khamdamov (remplace A. Ganiev)Ouzbékistan, 59e
  10. 62'Carton jaune - S. MoutoussamyRD Congo, 62e
  11. 68'But - Y. WissaRD Congo, 68e
  12. 72'Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda)RD Congo, 72e
  13. 72'Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mukau)RD Congo, 72e
  14. 72'Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia)RD Congo, 72e
  15. 73'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace O. Urunov)Ouzbékistan, 73e
  16. 78'But - F. MayeleRD Congo, 78e
  17. 82'Remplacement - J. Urozov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 82e
  18. 82'Remplacement - A. Mozgovoy (remplace J. Iskanderov)Ouzbékistan, 82e
  19. 83'Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 83e
  20. 90+1'But - Y. Wissa (passe M. Elia)RD Congo, 90+1e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : RD Congo 2 / Ouzbékistan 1
  • Tirs : RD Congo 11 / Ouzbékistan 3
  • Possession : RD Congo 64% / Ouzbékistan 36%
  • Corners : RD Congo 1 / Ouzbékistan 3
  • Fautes : RD Congo 6 / Ouzbékistan 14
  • Cartons jaunes : RD Congo 3 / Ouzbékistan 2
  • Passes : RD Congo 386 / Ouzbékistan 214
  • Precision des passes : RD Congo 83% / Ouzbékistan 75%
  • xG : RD Congo 1.46 / Ouzbékistan 0.20
Joueurs clés
  • Eldor Shomurodov (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)
  • Yoane Wissa (RD Congo) : note 6.9, 1 but(s)
  • Akmal Mozgovoy (Ouzbékistan) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
  • Noah Sadiki (RD Congo) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
  • Samuel Moutoussamy (RD Congo) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Hard Rock Stadium
Portugal
Avant-matchCompositions
Groupe K
RD Congo
Termine Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 3 2 1 0 4 1 3 7
Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5
RD Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
Ouzbékistan 3 0 0 3 2 11 -9 0

Articles liés

Mondial 2026 : la Jordanie en 3-4-2-1 face à l’Argentine en 4-4-2 avec Martínez et ÁlvarezMondial 2026 : la Jordanie en 3-4-2-1 face à l’Argentine en 4-4-2 avec Martínez et ÁlvarezMondial 2026 : l’Algérie en 4-3-3 face à l’Autriche en 4-2-3-1 avec Mahrez et Arnautović titulairesMondial 2026 : l’Algérie en 4-3-3 face à l’Autriche en 4-2-3-1 avec Mahrez et Arnautović titulairesMondial 2026 : l’Argentine solide face à la Jordanie au AT&T StadiumMondial 2026 : l’Argentine solide face à la Jordanie au AT&T StadiumMondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche se retrouvent pour un choc du Groupe J à Kansas CityMondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche se retrouvent pour un choc du Groupe J à Kansas City

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV