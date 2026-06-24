BENIN WEB TV

Mondial 2026 : Colombie et RD Congo s’affrontent dans un duel décisif du groupe K

La Colombie accueille la République Démocratique du Congo (RD Congo) le 24 juin 2026 à 3h00 GMT+1 à l’Estadio Akron de Guadalajara, pour un match clé de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce choc du groupe K, déjà animé par plusieurs rencontres, sera déterminant pour l’accès aux phases à élimination directe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : Colombie et RD Congo s’affrontent dans un duel décisif du groupe K
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Engagées dans ce groupe avec le Portugal et l’Ouzbékistan, les deux sélections ont déjà livré un match chacune. La Colombie a pris un bon départ avec une victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan, se positionnant avec trois points et une différence de buts positive de +2. De son côté, la RD Congo a obtenu un nul prometteur 1-1 face au Portugal, engrangeant un point capital.

Au classement, aucun des deux adversaires ne domine encore nettement, rendant cette confrontation décisive pour la dynamique du groupe. Une victoire renforcerait la position de l’une ou l’autre dans cette lutte à quatre équipes, tandis qu’un partage des points pourrait maintenir l’équilibre.

Le contexte sportif oppose une Colombie solide, avec des résultats convaincants en qualifications, à une RD Congo de retour en phase finale pour la première fois en plus d’un demi-siècle. Les Congolais, bien menés par leur sélectionneur Sébastien Desabre, misent sur une organisation défensive rigoureuse, tandis que la Colombie devra imposer son style offensif pour continuer sur sa lancée.

Zoom sur Colombie

La Colombie, forte de sa victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan, s’appuie sur un collectif équilibré et des joueurs offensifs de talent. Malgré l’absence d’information précise sur son sélectionneur, la formation colombienne paraît bien rodée pour ce Mondial. Elle devra toutefois confirmer sa solidité défensive, mise à l’épreuve par une RD Congo connue pour son jeu résilient.

La qualité technique de la Colombie, alliée à une expérience éprouvée sur la scène internationale, lui donne un avantage certain, notamment dans la gestion du tempo du match et dans la créativité en attaque. Maintenir la pression sur la RD Congo sera vital pour conserver le contrôle du groupe.

Zoom sur RD Congo

La RD Congo marque son retour sur la scène mondiale après 52 ans d’absence. Sébastien Desabre a conduit l’équipe vers cette qualification historique en s’appuyant sur un collectif discipliné. Le capitaine Chancel Mbemba représente la pierre angulaire de la défense, accompagnée en attaque par Cédric Bakambu, figure majeure du secteur offensif.

Le style de jeu de la RDC est tourné vers la solidité défensive, ayant concédé uniquement un but lors des cinq derniers matchs de qualification. Ce profil pourrait contrarier les ambitions colombiennes, particulièrement si l’équipe réussit à exploiter des opportunités en contre-attaque.

Ce match représente un tournant pour la RD Congo qui cherche à sécuriser ses premières victoires dans ce groupe compétitif.

Colombie
1re periode 15' Estadio Akron
RD Congo
24/06/2026 03:00 Groupe K
CompositionsAvant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
1re periode 15' Estadio Akron
RD Congo
Compositions
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

Articles liés

Mondial 2026 : Colombie en 4-2-3-1 avec James Rodríguez face à la RD Congo en 5-3-2Mondial 2026 : Colombie en 4-2-3-1 avec James Rodríguez face à la RD Congo en 5-3-2Mondial 2026 : la Croatie s’impose 1-0 face au Panama grâce à BudimirMondial 2026 : la Croatie s’impose 1-0 face au Panama grâce à BudimirMondial 2026 : le Panama et la Croatie dos à dos à la pause (0-0)Mondial 2026 : le Panama et la Croatie dos à dos à la pause (0-0)Mondial 2026 : Panama en 3-4-3 face à une Croatie en 4-2-3-1 avec Modrić au milieuMondial 2026 : Panama en 3-4-3 face à une Croatie en 4-2-3-1 avec Modrić au milieu

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV