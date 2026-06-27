Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo Ouzbékistan formations en 4-4-2 et 3-4-2-1 avec Bakambu et Shomurodov titulaires

Dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026, la RD Congo affronte l’Ouzbékistan samedi 27 juin 2026 à 00h30 (GMT+1) au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Ce match, qui oppose deux équipes encore à la recherche de leurs premiers points dans le groupe K, revêt une importance capitale pour les deux sélections. La RD Congo, qui reste sur une défaite 0-1 face à la Colombie, vise une victoire pour se relancer tandis que l’Ouzbékistan, largement battue 0-5 par le Portugal, doit réagir pour garder espoir de qualification.

Publié le 28 juin 2026 à 00:05

Publié le 28 juin 2026 à 00:05

Les deux équipes présentent des systèmes tactiques contrastés. La RD Congo aligne un 4-4-2 classique sous la direction de Sébastien Desabre, misant sur une organisation équilibrée en défense et un double attaquant avec Yoane Wissa et Cédric Bakambu. De son côté, l’Ouzbékistan opte pour un 3-4-2-1 sous la houlette de Fabio Cannavaro, en jouant avec un bloc compact et deux meneurs de jeu derrière l’unique attaquant Eldor Shomurodov.

Le onze congolais fait confiance à son gardien Lionel Mpasi Nzau et sa ligne défensive composée notamment d’Aaron Wan-Bissaka et Chancel Mbemba. Au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki tenteront d’apporter le lien entre défense et attaque. En attaque, Cédric Bakambu est attendu comme un leader offensif aux côtés de Yoane Wissa et Brian Cipenga. Sur le banc, des joueurs expérimentés comme Gaël Kakuta et Fiston Mayele sont prêts à dynamiser le jeu si nécessaire.

Chez les Ouzbeks, Abduvokhid Nematov garde les buts. La défense à trois comprend Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov et Rustam Ashurmatov. Le milieu dense rassemble Otabek Shukurov et Sherzod Nasrullaev, qui seront cruciaux pour la récupération et la distribution. Offensivement, Dostonbek Khamdamov et Abbosbek Fayzullaev soutiendront Eldor Shomurodov dans un dispositif cherchant à exploiter les espaces en contre-attaque.

Lecture du onze de RD Congo

La sélection congolaise favorisera un schéma en 4-4-2 structuré, avec une défense classique à quatre alignée devant le gardien Lionel Mpasi Nzau. La charnière centrale sera confiée à Chancel Mbemba, expérimenté en Europe, et Axel Tuanzebe. Aaron Wan-Bissaka apportera sa vitesse et son agressivité sur le flanc droit tandis qu’Arthur Masuaku occupera le côté gauche.

Au milieu, l’équipe s’appuiera sur la vision de jeu de Samuel Moutoussamy et sur l’énergie de Noah Sadiki. Nathanaël Mbuku et Brian Cipenga devraient tenir les ailes, contribuant autant à l’animation offensive qu’à la stabilité défensive. L’insistance sera mise sur l’équilibre entre ces lignes médianes pour étouffer les initiatives adverses.

Devant, Yoane Wissa et Cédric Bakambu formeront le duo d’attaquants. Bakambu, fort de son expérience et de sa longévité, incarnera la menace principale tandis que Wissa apportera mobilité et percussion. Le sélectionneur Sébastien Desabre semble privilégier cette formule classique, qui a déjà montré ses atouts lors des qualifications.

Lecture du onze de Ouzbékistan

L’Ouzbékistan engage un bloc en 3-4-2-1 sous la direction tactique de Fabio Cannavaro. Ce dispositif repose sur une défense à trois centrale pour plus de densité, composée d’Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov et Rustam Ashurmatov. Ce dernier est une figure solide qui couvre efficacement le secteur défensif.

Le milieu à quatre s’appuie sur les qualités de récupération et d’organisation d’Otabek Shukurov et Akmal Mozgovoy. Aux ailes, Khozhiakbar Alizhonov et Sherzod Nasrullaev auront à la fois un rôle défensif et offensif, participant aux transitions dynamiques. En soutien de l’attaque, Dostonbek Khamdamov et Abbosbek Fayzullaev évolueront dans une zone créative, tentant de libérer Eldor Shomurodov en pointe.

Le leader offensif, Shomurodov, sera le point d’ancrage de l’attaque. L’accent sera mis sur la discipline tactique et le pressing coordonné pour tenter de contenir les combinaisons congolaises, tout en exploitant les contres en utilisant la vitesse de leurs milieux offensifs. Cannavaro compte sur cette approche pour accrocher un résultat positif dans ce groupe exigeant.

Les onze de départ

RD Congo Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 7 Nathanaël Mbuku Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 14 Noah Sadiki Milieu 9 Brian Cipenga Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

5 Dylan Batubinsika

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

3 Steve Kapuadi

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

11 Gaël Kakuta

10 Théo Bongonda

25 Edo Kayembe

6 Ngal'ayel Mukau

19 Fiston Mayele

13 Meschak Elia

23 Simon Banza Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 26 Jakhongir Urozov Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 3 Khozhiakbar Alizhonov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 17 Dostonbek Khamdamov Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

24 Bekhruz Karimov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

18 Abdulla Abdullaev

19 Azizjon Ganiev

9 Odiljon Khamrobekov

21 Igor Sergeev

RD Congo 1re periode 45' 0-1 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Fil du match 10' ⚽ But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy) 17' VAR VAR - N. Mbuku 21' Carton jaune - N. Sadiki 43' Carton jaune - A. Khusanov

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 1-3 1-3 Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' Carton jaune - J. Mojica 34' Carton jaune - A. Khusanov 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 4 Farrukh Sayfiev

17 Dostonbek Khamdamov

12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3

: Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14

: Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63%

: Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4

: Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10

: Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1

: Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511

: Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86%

: Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43 Joueurs clés Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)

(Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)

(Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7

(Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9

(Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan Termine 1-3 Estadio Azteca Colombie Colombie Resume final Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 5-0 5-0 Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) 14' Carton jaune - O. Khamrobekov 17' ⚽ But - N. Mendes 29' VAR VAR - A. Ganiev 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) 60' ⚽ But - A. Nematov 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) 68' Carton jaune - R. Veiga 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) 87' ⚽ But - R. Leao 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 2 Nélson Semedo

26 Francisco Conceição

16 Francisco Trincão

12 José Sá

22 Rui Silva

4 Tomás Araújo

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

10 Bernardo Silva

21 Rúben Neves

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 9 Odiljon Khamrobekov Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 19 Azizjon Ganiev Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 3 Khozhiakbar Alizhonov

6 Akmal Mozgovoy

16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

26 Jakhongir Urozov

15 Umarbek Eshmuradov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

17 Dostonbek Khamdamov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2

: Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6

: Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34%

: Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2

: Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11

: Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1

: Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244

: Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80%

: Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21 Joueurs clés Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)

(Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)

(Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 5-0 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Resume final Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 1-0 1-0 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 56' Carton jaune - J. Lucumi 57' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 58' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba) 58' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 72' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 72' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 76' ⚽ But - D. Munoz (passe J. Quintero) 77' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios) 82' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku) 90+3' Carton jaune - C. Pickel 90+4' Carton jaune - J. Lerma Compositions Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 20 Juan Fernando Quintero

9 Jhon Córdoba

24 Álvaro Montero

1 David Ospina

13 Yerry Mina

18 Willer Ditta

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

21 Jaminton Campaz

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

26 Andrés Gómez

15 Juan Portilla

5 Kevin Castaño

19 Cucho Hernández RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 14 Noah Sadiki

23 Simon Banza

21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

5 Dylan Batubinsika

15 Aaron Tshibola

11 Gaël Kakuta

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele Les chiffres du match Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0

: Colombie 9 / RD Congo 0 Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5

: Colombie 19 / RD Congo 5 Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%

: Colombie 64% / RD Congo 36% Corners : Colombie 5 / RD Congo 2

: Colombie 5 / RD Congo 2 Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14

: Colombie 11 / RD Congo 14 Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0

: Colombie 1 / RD Congo 0 Passes : Colombie 535 / RD Congo 291

: Colombie 535 / RD Congo 291 Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%

: Colombie 88% / RD Congo 76% xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26 Joueurs clés Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s)

(RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.9, 1 but(s) Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Jhon Arias (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Johan Mojica (Colombie) : note 7.2

(Colombie) : note 7.2 Jefferson Lerma (Colombie) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie Termine 1-0 Estadio Akron RD Congo Resume final Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 0-0 1re periode 45' · 0-0 Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 45' LIVE Match en cours, Colombie 0-0 Portugal. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0 Compositions Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 4 Santiago Arias Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 22 Deiver Machado Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 9 Jhon Córdoba Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 1 David Ospina

24 Álvaro Montero

17 Johan Mojica

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

26 Andrés Gómez

2 Daniel Muñoz

21 Jaminton Campaz

8 Jorge Carrascal

20 Juan Fernando Quintero

15 Juan Portilla

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

19 Cucho Hernández

25 Luis Javier Suárez Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 21 Rúben Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

2 Nélson Semedo

4 Tomás Araújo

10 Bernardo Silva

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

15 João Neves

24 Samú Costa

26 Francisco Conceição

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão Les chiffres du match Tirs cadres : Colombie 0 / Portugal 0

: Colombie 0 / Portugal 0 Tirs : Colombie 4 / Portugal 1

: Colombie 4 / Portugal 1 Possession : Colombie 37% / Portugal 63%

: Colombie 37% / Portugal 63% Fautes : Colombie 1 / Portugal 1

: Colombie 1 / Portugal 1 Passes : Colombie 28 / Portugal 47

: Colombie 28 / Portugal 47 Precision des passes : Colombie 79% / Portugal 91%

: Colombie 79% / Portugal 91% xG : Colombie 0.36 / Portugal 0.01 Joueurs clés Vitinha (Portugal) : note 6.9

(Portugal) : note 6.9 Camilo Vargas (Colombie) : note 6.7

(Colombie) : note 6.7 Davinson Sánchez (Colombie) : note 6.7

(Colombie) : note 6.7 Deiver Machado (Colombie) : note 6.7

(Colombie) : note 6.7 Jhon Arias (Colombie) : note 6.7

(Colombie) : note 6.7 Diogo Costa (Portugal) : note 6.7

(Portugal) : note 6.7 João Cancelo (Portugal) : note 6.7

(Portugal) : note 6.7 Renato Veiga (Portugal) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie 1re periode 45' 0-0 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Compositions Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 0-1 1re periode 45' · 0-1 Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 10' ⚽ But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy) 17' VAR VAR - N. Mbuku 21' Carton jaune - N. Sadiki 43' Carton jaune - A. Khusanov Compositions RD Congo Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 7 Nathanaël Mbuku Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 14 Noah Sadiki Milieu 9 Brian Cipenga Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

5 Dylan Batubinsika

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

3 Steve Kapuadi

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

11 Gaël Kakuta

10 Théo Bongonda

25 Edo Kayembe

6 Ngal'ayel Mukau

19 Fiston Mayele

13 Meschak Elia

23 Simon Banza Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 26 Jakhongir Urozov Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 3 Khozhiakbar Alizhonov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 17 Dostonbek Khamdamov Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

24 Bekhruz Karimov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

18 Abdulla Abdullaev

19 Azizjon Ganiev

9 Odiljon Khamrobekov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Tirs cadres : RD Congo 0 / Ouzbékistan 0

: RD Congo 0 / Ouzbékistan 0 Tirs : RD Congo 1 / Ouzbékistan 1

: RD Congo 1 / Ouzbékistan 1 Possession : RD Congo 49% / Ouzbékistan 51%

: RD Congo 49% / Ouzbékistan 51% Fautes : RD Congo 1 / Ouzbékistan 1

: RD Congo 1 / Ouzbékistan 1 Passes : RD Congo 40 / Ouzbékistan 40

: RD Congo 40 / Ouzbékistan 40 Precision des passes : RD Congo 75% / Ouzbékistan 85%

: RD Congo 75% / Ouzbékistan 85% xG : RD Congo 0.02 / Ouzbékistan 0.10 Joueurs clés Chancel Mbemba (RD Congo) : note 6.7

(RD Congo) : note 6.7 Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.7

(RD Congo) : note 6.7 Brian Cipenga (RD Congo) : note 6.7

(RD Congo) : note 6.7 Rustam Ashurmatov (Ouzbékistan) : note 6.7

(Ouzbékistan) : note 6.7 Abdukodir Khusanov (Ouzbékistan) : note 6.7

(Ouzbékistan) : note 6.7 Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 6.7

(Ouzbékistan) : note 6.7 Sherzod Nasrullaev (Ouzbékistan) : note 6.6

(Ouzbékistan) : note 6.6 Dostonbek Khamdamov (Ouzbékistan) : note 6.5 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo 1re periode 45' 0-1 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Compositions