Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo Ouzbékistan formations en 4-4-2 et 3-4-2-1 avec Bakambu et Shomurodov titulaires

Dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026, la RD Congo affronte l’Ouzbékistan samedi 27 juin 2026 à 00h30 (GMT+1) au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Ce match, qui oppose deux équipes encore à la recherche de leurs premiers points dans le groupe K, revêt une importance capitale pour les deux sélections. La RD Congo, qui reste sur une défaite 0-1 face à la Colombie, vise une victoire pour se relancer tandis que l’Ouzbékistan, largement battue 0-5 par le Portugal, doit réagir pour garder espoir de qualification.
Les deux équipes présentent des systèmes tactiques contrastés. La RD Congo aligne un 4-4-2 classique sous la direction de Sébastien Desabre, misant sur une organisation équilibrée en défense et un double attaquant avec Yoane Wissa et Cédric Bakambu. De son côté, l’Ouzbékistan opte pour un 3-4-2-1 sous la houlette de Fabio Cannavaro, en jouant avec un bloc compact et deux meneurs de jeu derrière l’unique attaquant Eldor Shomurodov.
Le onze congolais fait confiance à son gardien Lionel Mpasi Nzau et sa ligne défensive composée notamment d’Aaron Wan-Bissaka et Chancel Mbemba. Au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki tenteront d’apporter le lien entre défense et attaque. En attaque, Cédric Bakambu est attendu comme un leader offensif aux côtés de Yoane Wissa et Brian Cipenga. Sur le banc, des joueurs expérimentés comme Gaël Kakuta et Fiston Mayele sont prêts à dynamiser le jeu si nécessaire.
Chez les Ouzbeks, Abduvokhid Nematov garde les buts. La défense à trois comprend Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov et Rustam Ashurmatov. Le milieu dense rassemble Otabek Shukurov et Sherzod Nasrullaev, qui seront cruciaux pour la récupération et la distribution. Offensivement, Dostonbek Khamdamov et Abbosbek Fayzullaev soutiendront Eldor Shomurodov dans un dispositif cherchant à exploiter les espaces en contre-attaque.
Lecture du onze de RD Congo
La sélection congolaise favorisera un schéma en 4-4-2 structuré, avec une défense classique à quatre alignée devant le gardien Lionel Mpasi Nzau. La charnière centrale sera confiée à Chancel Mbemba, expérimenté en Europe, et Axel Tuanzebe. Aaron Wan-Bissaka apportera sa vitesse et son agressivité sur le flanc droit tandis qu’Arthur Masuaku occupera le côté gauche.
Au milieu, l’équipe s’appuiera sur la vision de jeu de Samuel Moutoussamy et sur l’énergie de Noah Sadiki. Nathanaël Mbuku et Brian Cipenga devraient tenir les ailes, contribuant autant à l’animation offensive qu’à la stabilité défensive. L’insistance sera mise sur l’équilibre entre ces lignes médianes pour étouffer les initiatives adverses.
Devant, Yoane Wissa et Cédric Bakambu formeront le duo d’attaquants. Bakambu, fort de son expérience et de sa longévité, incarnera la menace principale tandis que Wissa apportera mobilité et percussion. Le sélectionneur Sébastien Desabre semble privilégier cette formule classique, qui a déjà montré ses atouts lors des qualifications.
Lecture du onze de Ouzbékistan
L’Ouzbékistan engage un bloc en 3-4-2-1 sous la direction tactique de Fabio Cannavaro. Ce dispositif repose sur une défense à trois centrale pour plus de densité, composée d’Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov et Rustam Ashurmatov. Ce dernier est une figure solide qui couvre efficacement le secteur défensif.
Le milieu à quatre s’appuie sur les qualités de récupération et d’organisation d’Otabek Shukurov et Akmal Mozgovoy. Aux ailes, Khozhiakbar Alizhonov et Sherzod Nasrullaev auront à la fois un rôle défensif et offensif, participant aux transitions dynamiques. En soutien de l’attaque, Dostonbek Khamdamov et Abbosbek Fayzullaev évolueront dans une zone créative, tentant de libérer Eldor Shomurodov en pointe.
Le leader offensif, Shomurodov, sera le point d’ancrage de l’attaque. L’accent sera mis sur la discipline tactique et le pressing coordonné pour tenter de contenir les combinaisons congolaises, tout en exploitant les contres en utilisant la vitesse de leurs milieux offensifs. Cannavaro compte sur cette approche pour accrocher un résultat positif dans ce groupe exigeant.
Les onze de départ
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
7
Nathanaël Mbuku
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
14
Noah Sadiki
Milieu
9
Brian Cipenga
Milieu
20
Yoane Wissa
Attaquant
17
Cédric Bakambu
Attaquant
Remplaçants 15
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
5
Dylan Batubinsika
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
3
Steve Kapuadi
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
11
Gaël Kakuta
10
Théo Bongonda
25
Edo Kayembe
6
Ngal'ayel Mukau
19
Fiston Mayele
13
Meschak Elia
23
Simon Banza
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
26
Jakhongir Urozov
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
3
Khozhiakbar Alizhonov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
17
Dostonbek Khamdamov
Attaquant
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
15
Umarbek Eshmuradov
24
Bekhruz Karimov
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
18
Abdulla Abdullaev
19
Azizjon Ganiev
9
Odiljon Khamrobekov
21
Igor Sergeev
RD Congo
1re periode 45'
0-1
Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
28/06/2026 00:30
·
Groupe K
Fil du match
10' ⚽ But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 10e 17' VAR VAR - N. Mbuku RD Congo, 17e 21' Carton jaune - N. Sadiki RD Congo, 21e 43' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 43e
Voir la fiche du match Portugal - RD Congo
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 57e 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) Portugal, 71e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) Portugal, 72e 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) Portugal, 83e 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 85e 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) RD Congo, 85e 88' Carton jaune - N. Semedo Portugal, 88e 90+2' Carton jaune - T. Araujo Portugal, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
4
Tomás Araújo
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
10
Bernardo Silva
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
20
Yoane Wissa
Attaquant
17
Cédric Bakambu
Attaquant
Remplaçants 15
16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gedeon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
11
Gaël Kakuta
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69
Joueurs clés
João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
Absences et blessures
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17/06
Groupe K
Portugal
Termine
1-1
NRG Stadium RD Congo
Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' Carton jaune - J. Mojica Colombie, 7e 34' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 34e 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 Colombie · Passe : L. Diaz 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Ouzbékistan 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 Colombie · Passe : G. Puerta 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) Colombie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) Ouzbékistan, 77e 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) Ouzbékistan, 77e 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) Colombie, 80e 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) Colombie, 80e 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 90+3e 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Colombie · Passe : C. Hernandez
Compositions
Titulaires 11
1
Utkir Yusupov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
11
Oston Urunov
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
4
Farrukh Sayfiev
17
Dostonbek Khamdamov
12
Abduvokhid Nematov
16
Botirali Ergashev
3
Khozhiakbar Alizhonov
15
Umarbek Eshmuradov
25
Avazbek Ulmasaliyev
26
Jakhongir Urozov
8
Jamshid Iskandarov
9
Odiljon Khamrobekov
10
Ruslanbek Jiyanov
19
Azizjon Ganiev
23
Sherzod Esanov
20
Azizbek Amanov
21
Igor Sergeev
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
21
Jaminton Campaz
26
Andrés Gómez
9
Jhon Córdoba
19
Cucho Hernández
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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18/06
Groupe K
Ouzbékistan
Termine
1-3
Estadio Azteca
Colombie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) Portugal, 6e 14' Carton jaune - O. Khamrobekov Ouzbékistan, 14e 17' ⚽ But - N. Mendes Portugal, 17e 29' VAR VAR - A. Ganiev Ouzbékistan, 29e 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) Portugal, 39e 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Nematov Portugal, 60e 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) Portugal, 64e 68' Carton jaune - R. Veiga Portugal, 68e 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 73e 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) Portugal, 76e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) Portugal, 83e 87' ⚽ But - R. Leao Portugal, 87e 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) Ouzbékistan, 90+2e 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Ouzbékistan, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
2
Nélson Semedo
26
Francisco Conceição
16
Francisco Trincão
12
José Sá
22
Rui Silva
4
Tomás Araújo
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
10
Bernardo Silva
21
Rúben Neves
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
9
Odiljon Khamrobekov
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
19
Azizjon Ganiev
Attaquant
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
3
Khozhiakbar Alizhonov
6
Akmal Mozgovoy
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
26
Jakhongir Urozov
15
Umarbek Eshmuradov
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
17
Dostonbek Khamdamov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
21
Igor Sergeev
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21
Joueurs clés
Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe K
Portugal
Termine
5-0
NRG Stadium
Ouzbékistan
Voir la fiche du match Colombie - RD Congo
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 46e 56' Carton jaune - J. Lucumi Colombie, 56e 57' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 57e 58' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba) Colombie, 58e 58' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) Colombie, 58e 72' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 72e 76' ⚽ But - D. Munoz (passe J. Quintero) Colombie, 76e 77' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios) Colombie, 77e 82' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku) RD Congo, 82e 90+3' Carton jaune - C. Pickel RD Congo, 90+3e 90+4' Carton jaune - J. Lerma Colombie, 90+4e
Compositions
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
20
Juan Fernando Quintero
9
Jhon Córdoba
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
13
Yerry Mina
18
Willer Ditta
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
21
Jaminton Campaz
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
26
Andrés Gómez
15
Juan Portilla
5
Kevin Castaño
19
Cucho Hernández
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 15
14
Noah Sadiki
23
Simon Banza
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
5
Dylan Batubinsika
15
Aaron Tshibola
11
Gaël Kakuta
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
Les chiffres du match
Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0 Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5 Possession : Colombie 64% / RD Congo 36% Corners : Colombie 5 / RD Congo 2 Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14 Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0 Passes : Colombie 535 / RD Congo 291 Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76% xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
Joueurs clés
Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s) Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3 Jhon Arias (Colombie) : note 7.3 Johan Mojica (Colombie) : note 7.2 Jefferson Lerma (Colombie) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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24/06
Groupe K
Colombie
Termine
1-0
Estadio Akron RD Congo
Voir la fiche du match Colombie - Portugal
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
45' LIVE Match en cours, Colombie 0-0 Portugal. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0
Compositions
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
4
Santiago Arias
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
22
Deiver Machado
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
9
Jhon Córdoba
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Ospina
24
Álvaro Montero
17
Johan Mojica
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
26
Andrés Gómez
2
Daniel Muñoz
21
Jaminton Campaz
8
Jorge Carrascal
20
Juan Fernando Quintero
15
Juan Portilla
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
19
Cucho Hernández
25
Luis Javier Suárez
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
21
Rúben Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
2
Nélson Semedo
4
Tomás Araújo
10
Bernardo Silva
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
15
João Neves
24
Samú Costa
26
Francisco Conceição
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
Les chiffres du match
Tirs cadres : Colombie 0 / Portugal 0 Tirs : Colombie 4 / Portugal 1 Possession : Colombie 37% / Portugal 63% Fautes : Colombie 1 / Portugal 1 Passes : Colombie 28 / Portugal 47 Precision des passes : Colombie 79% / Portugal 91% xG : Colombie 0.36 / Portugal 0.01
Joueurs clés
Vitinha (Portugal) : note 6.9 Camilo Vargas (Colombie) : note 6.7 Davinson Sánchez (Colombie) : note 6.7 Deiver Machado (Colombie) : note 6.7 Jhon Arias (Colombie) : note 6.7 Diogo Costa (Portugal) : note 6.7 João Cancelo (Portugal) : note 6.7 Renato Veiga (Portugal) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe K
Colombie
1re periode 45'
0-0
Hard Rock Stadium
Portugal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
10' ⚽ But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 10e 17' VAR VAR - N. Mbuku RD Congo, 17e 21' Carton jaune - N. Sadiki RD Congo, 21e 43' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 43e
Compositions
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
7
Nathanaël Mbuku
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
14
Noah Sadiki
Milieu
9
Brian Cipenga
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 15
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
5
Dylan Batubinsika
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
3
Steve Kapuadi
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
11
Gaël Kakuta
10
Théo Bongonda
25
Edo Kayembe
6
Ngal'ayel Mukau
19
Fiston Mayele
13
Meschak Elia
23
Simon Banza
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
26
Jakhongir Urozov
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
3
Khozhiakbar Alizhonov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
17
Dostonbek Khamdamov
Attaquant
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
15
Umarbek Eshmuradov
24
Bekhruz Karimov
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
18
Abdulla Abdullaev
19
Azizjon Ganiev
9
Odiljon Khamrobekov
21
Igor Sergeev
Les chiffres du match
Tirs cadres : RD Congo 0 / Ouzbékistan 0 Tirs : RD Congo 1 / Ouzbékistan 1 Possession : RD Congo 49% / Ouzbékistan 51% Fautes : RD Congo 1 / Ouzbékistan 1 Passes : RD Congo 40 / Ouzbékistan 40 Precision des passes : RD Congo 75% / Ouzbékistan 85% xG : RD Congo 0.02 / Ouzbékistan 0.10
Joueurs clés
Chancel Mbemba (RD Congo) : note 6.7 Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.7 Brian Cipenga (RD Congo) : note 6.7 Rustam Ashurmatov (Ouzbékistan) : note 6.7 Abdukodir Khusanov (Ouzbékistan) : note 6.7 Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 6.7 Sherzod Nasrullaev (Ouzbékistan) : note 6.6 Dostonbek Khamdamov (Ouzbékistan) : note 6.5
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe K
RD Congo
1re periode 45'
0-1
Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Colombie
2
2
0
0
4
1
3
6
Portugal
2
1
1
0
6
1
5
4
RD Congo
2
0
1
1
1
2
-1
1
Ouzbékistan
2
0
0
2
1
8
-7
0
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