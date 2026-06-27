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Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo Ouzbékistan formations en 4-4-2 et 3-4-2-1 avec Bakambu et Shomurodov titulaires

Dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026, la RD Congo affronte l’Ouzbékistan samedi 27 juin 2026 à 00h30 (GMT+1) au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Ce match, qui oppose deux équipes encore à la recherche de leurs premiers points dans le groupe K, revêt une importance capitale pour les deux sélections. La RD Congo, qui reste sur une défaite 0-1 face à la Colombie, vise une victoire pour se relancer tandis que l’Ouzbékistan, largement battue 0-5 par le Portugal, doit réagir pour garder espoir de qualification.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
110vues
Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo Ouzbékistan formations en 4-4-2 et 3-4-2-1 avec Bakambu et Shomurodov titulaires
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Sommaire

Les deux équipes présentent des systèmes tactiques contrastés. La RD Congo aligne un 4-4-2 classique sous la direction de Sébastien Desabre, misant sur une organisation équilibrée en défense et un double attaquant avec Yoane Wissa et Cédric Bakambu. De son côté, l’Ouzbékistan opte pour un 3-4-2-1 sous la houlette de Fabio Cannavaro, en jouant avec un bloc compact et deux meneurs de jeu derrière l’unique attaquant Eldor Shomurodov.

Le onze congolais fait confiance à son gardien Lionel Mpasi Nzau et sa ligne défensive composée notamment d’Aaron Wan-Bissaka et Chancel Mbemba. Au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki tenteront d’apporter le lien entre défense et attaque. En attaque, Cédric Bakambu est attendu comme un leader offensif aux côtés de Yoane Wissa et Brian Cipenga. Sur le banc, des joueurs expérimentés comme Gaël Kakuta et Fiston Mayele sont prêts à dynamiser le jeu si nécessaire.

Chez les Ouzbeks, Abduvokhid Nematov garde les buts. La défense à trois comprend Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov et Rustam Ashurmatov. Le milieu dense rassemble Otabek Shukurov et Sherzod Nasrullaev, qui seront cruciaux pour la récupération et la distribution. Offensivement, Dostonbek Khamdamov et Abbosbek Fayzullaev soutiendront Eldor Shomurodov dans un dispositif cherchant à exploiter les espaces en contre-attaque.

Lecture du onze de RD Congo

La sélection congolaise favorisera un schéma en 4-4-2 structuré, avec une défense classique à quatre alignée devant le gardien Lionel Mpasi Nzau. La charnière centrale sera confiée à Chancel Mbemba, expérimenté en Europe, et Axel Tuanzebe. Aaron Wan-Bissaka apportera sa vitesse et son agressivité sur le flanc droit tandis qu’Arthur Masuaku occupera le côté gauche.

Au milieu, l’équipe s’appuiera sur la vision de jeu de Samuel Moutoussamy et sur l’énergie de Noah Sadiki. Nathanaël Mbuku et Brian Cipenga devraient tenir les ailes, contribuant autant à l’animation offensive qu’à la stabilité défensive. L’insistance sera mise sur l’équilibre entre ces lignes médianes pour étouffer les initiatives adverses.

Devant, Yoane Wissa et Cédric Bakambu formeront le duo d’attaquants. Bakambu, fort de son expérience et de sa longévité, incarnera la menace principale tandis que Wissa apportera mobilité et percussion. Le sélectionneur Sébastien Desabre semble privilégier cette formule classique, qui a déjà montré ses atouts lors des qualifications.

Lecture du onze de Ouzbékistan

L’Ouzbékistan engage un bloc en 3-4-2-1 sous la direction tactique de Fabio Cannavaro. Ce dispositif repose sur une défense à trois centrale pour plus de densité, composée d’Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov et Rustam Ashurmatov. Ce dernier est une figure solide qui couvre efficacement le secteur défensif.

Le milieu à quatre s’appuie sur les qualités de récupération et d’organisation d’Otabek Shukurov et Akmal Mozgovoy. Aux ailes, Khozhiakbar Alizhonov et Sherzod Nasrullaev auront à la fois un rôle défensif et offensif, participant aux transitions dynamiques. En soutien de l’attaque, Dostonbek Khamdamov et Abbosbek Fayzullaev évolueront dans une zone créative, tentant de libérer Eldor Shomurodov en pointe.

Le leader offensif, Shomurodov, sera le point d’ancrage de l’attaque. L’accent sera mis sur la discipline tactique et le pressing coordonné pour tenter de contenir les combinaisons congolaises, tout en exploitant les contres en utilisant la vitesse de leurs milieux offensifs. Cannavaro compte sur cette approche pour accrocher un résultat positif dans ce groupe exigeant.

Les onze de départ

RD Congo
Système4-4-2SélectionneurSebastien Desabre
Titulaires11
  1. 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
  2. 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
  3. 22 Chancel Mbemba Défenseur
  4. 4 Axel Tuanzebe Défenseur
  5. 26 Arthur Masuaku Défenseur
  6. 7 Nathanaël Mbuku Milieu
  7. 8 Samuel Moutoussamy Milieu
  8. 14 Noah Sadiki Milieu
  9. 9 Brian Cipenga Milieu
  10. 20 Yoane Wissa Attaquant
  11. 17 Cédric Bakambu Attaquant
Remplaçants15
  • 21 Matthieu Epolo
  • 16 Timothy Fayulu
  • 5 Dylan Batubinsika
  • 24 Gedeon Kalulu
  • 12 Joris Kayembe
  • 3 Steve Kapuadi
  • 15 Aaron Tshibola
  • 18 Charles Pickel
  • 11 Gaël Kakuta
  • 10 Théo Bongonda
  • 25 Edo Kayembe
  • 6 Ngal'ayel Mukau
  • 19 Fiston Mayele
  • 13 Meschak Elia
  • 23 Simon Banza
Ouzbékistan
Système3-4-2-1SélectionneurFabio Cannavaro
Titulaires11
  1. 12 Abduvokhid Nematov Gardien
  2. 2 Abdukodir Khusanov Défenseur
  3. 26 Jakhongir Urozov Défenseur
  4. 5 Rustam Ashurmatov Défenseur
  5. 3 Khozhiakbar Alizhonov Milieu
  6. 6 Akmal Mozgovoy Milieu
  7. 7 Otabek Shukurov Milieu
  8. 13 Sherzod Nasrullaev Milieu
  9. 17 Dostonbek Khamdamov Attaquant
  10. 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant
  11. 14 Eldor Shomurodov Attaquant
Remplaçants15
  • 16 Botirali Ergashev
  • 1 Utkir Yusupov
  • 25 Avazbek Ulmasaliyev
  • 4 Farrukh Sayfiev
  • 15 Umarbek Eshmuradov
  • 24 Bekhruz Karimov
  • 20 Azizbek Amanov
  • 8 Jamshid Iskandarov
  • 11 Oston Urunov
  • 10 Ruslanbek Jiyanov
  • 23 Sherzod Esanov
  • 18 Abdulla Abdullaev
  • 19 Azizjon Ganiev
  • 9 Odiljon Khamrobekov
  • 21 Igor Sergeev
RD Congo
1re periode 45' Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
28/06/2026 00:30 Groupe K
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 10e
  2. 17'VAR - N. MbukuRD Congo, 17e
  3. 21'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 21e
  4. 43'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 43e
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
1re periode 45' Hard Rock Stadium
Portugal
Compositions
Groupe K
RD Congo
1re periode 45' Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Compositions
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 2 2 0 0 4 1 3 6
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

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