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Mondial 2026 : la RD Congo et l’Ouzbékistan s’affrontent dans un duel crucial du Groupe K

La République Démocratique du Congo (RD Congo) et l’Ouzbékistan se retrouvent le 27 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta pour un affrontement déterminant dans le Groupe K de la Coupe du Monde 2026. Le coup d’envoi est prévu à 00h30, heure locale GMT+1. Ce match revêt une importance particulière pour les deux formations qui restent à confirmer leur qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : la RD Congo et l’Ouzbékistan s’affrontent dans un duel crucial du Groupe K
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Dans ce groupe composé également du Portugal et de la Colombie, les positions s’équilibrent avant ce troisième match. La RD Congo, qui compte un point après un nul et une défaite, reste en quête d’un succès pour assurer quasiment sa place en phase finale. De son côté, l’Ouzbékistan, avec deux défaites et aucun point, devra impérativement s’imposer pour maintenir des espoirs de qualification.

La RD Congo reste sur une courte défaite 0-1 face à la Colombie, tandis que l’Ouzbékistan a subi une lourde défaite 0-5 contre le Portugal. Ces résultats reflètent la difficulté des deux équipes à imposer leur jeu dans cette phase de groupes.

Le match oppose deux styles contrastés et des ambitions différentes – les Léopards congolais, de retour sur la scène mondiale après plus d’un demi-siècle, cherchent à capitaliser sur leur expérience et un jeu physique direct. L’Ouzbékistan, qui découvre cette compétition, s’appuie sur un projet de possession et de pressing, sous la houlette de l’entraîneur italien Fabio Cannavaro.

Zoom sur RD Congo

Dirigée par Sébastien Desabre, la RD Congo aligne un 4-4-2 classique mêlant stabilité défensive et transitions rapides. Dans la cage, Lionel Mpasi Nzau est titularisé. La défense est composée d’Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe et Arthur Masuaku. Au milieu, Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki apportent le volume, accompagnés de Nathanaël Mbuku et Brian Cipenga. L’attaque repose sur Yoane Wissa et Cédric Bakambu, ce dernier étant l’élément offensif le plus expérimenté, évoluant en Liga avec le Betis Séville.

La sélection mise sur la solidité défensive et la rapidité de ses ailiers pour contrer son adversaire. La présence d’Axel Tuanzebe en défense centrale offre une assurance face à des contre-attaques rapides. Cédric Bakambu représente la principale menace offensive, un buteur aguerri capable de faire la différence à tout moment.

Zoom sur Ouzbékistan

L’Ouzbékistan s’appuie sur un dispositif en 3-4-2-1 piloté par Fabio Cannavaro, privilégiant la maîtrise du ballon et un pressing haut. Abduvokhid Nematov évolue au poste de gardien. La défense à trois est formée de Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov et Rustam Ashurmatov. Au milieu, Khozhiakbar Alizhonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov et Sherzod Nasrullaev tentent d’imposer le rythme. En soutien de l’avant-centre Eldor Shomurodov, qui porte les espoirs offensifs avec Abbosbek Fayzullaev et Dostonbek Khamdamov, les milieux de terrain participent activement à la construction du jeu.

Privés du défenseur central Anzur Ismailov suspendu, les Ouzbeks devront limiter les pertes de balle et exploiter leur vitesse dans le dernier tiers. Eldor Shomurodov, joueur de la Roma, reste la principale menace offensive à surveiller pour la défense congolaise.

RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
28/06/2026 00:30 Groupe K
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Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 2 2 0 0 4 1 3 6
Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4
RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0

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