Mondial 2026 : la Colombie mène face à l’Ouzbékistan à la pause (1-0)
Ouzbékistan – Colombie a atteint la pause au Mondial 2026, la Colombie mène face à l'Ouzbékistan sur le score de 1-0.
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Ouzbékistan a eu le ballon avec 30% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 0 tirs contre 1 pour la Colombie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Ouzbékistan et 0 pour la Colombie. Les xG restent proches, avec 0.00 pour l'Ouzbékistan et 0.05 pour la Colombie.
Les faits de la première période
- Carton jaune – J. Mojica (Colombie, 7e)
- Carton jaune – A. Khusanov (Ouzbékistan, 34e)
- But – D. Munoz (passe L. Diaz) (Colombie, 40e)
La Colombie a pris une option
Avec ce but d’avance, la Colombie rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.
L'Ouzbékistan doit hausser le ton
Pour l'Ouzbékistan, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.
- 7'Carton jaune - J. Mojica
- 34'Carton jaune - A. Khusanov
- 40'But - D. Munoz0-1
- 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)
- 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)
- 61'But - A. Fayzullaev1-1
- Tirs cadres : Ouzbékistan 0 / Colombie 2
- Tirs : Ouzbékistan 1 / Colombie 7
- Possession : Ouzbékistan 31% / Colombie 69%
- Corners : Ouzbékistan 2 / Colombie 2
- Fautes : Ouzbékistan 10 / Colombie 6
- Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1
- Passes : Ouzbékistan 151 / Colombie 351
- Precision des passes : Ouzbékistan 70% / Colombie 88%
- xG : Ouzbékistan 0.02 / Colombie 0.83
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Colombie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ouzbékistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.