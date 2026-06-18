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Mondial 2026 : la Colombie mène face à l’Ouzbékistan à la pause (1-0)

Ouzbékistan – Colombie a atteint la pause au Mondial 2026, la Colombie mène face à l'Ouzbékistan sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Colombie mène face à l’Ouzbékistan à la pause (1-0)
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Ouzbékistan a eu le ballon avec 30% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 0 tirs contre 1 pour la Colombie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Ouzbékistan et 0 pour la Colombie. Les xG restent proches, avec 0.00 pour l'Ouzbékistan et 0.05 pour la Colombie.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – J. Mojica (Colombie, 7e)
  • Carton jaune – A. Khusanov (Ouzbékistan, 34e)
  • But – D. Munoz (passe L. Diaz) (Colombie, 40e)

La Colombie a pris une option

Avec ce but d’avance, la Colombie rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

L'Ouzbékistan doit hausser le ton

Pour l'Ouzbékistan, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Ouzbékistan
2e periode 62' Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 61'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Ouzbékistan 0 / Colombie 2
  • Tirs : Ouzbékistan 1 / Colombie 7
  • Possession : Ouzbékistan 31% / Colombie 69%
  • Corners : Ouzbékistan 2 / Colombie 2
  • Fautes : Ouzbékistan 10 / Colombie 6
  • Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1
  • Passes : Ouzbékistan 151 / Colombie 351
  • Precision des passes : Ouzbékistan 70% / Colombie 88%
  • xG : Ouzbékistan 0.02 / Colombie 0.83
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
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RD Congo
Resume final
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Ouzbékistan
2e periode 62' Estadio Azteca
Colombie
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Portugal
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RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0

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