Mondial 2026 : la France bat le Paraguay 1-0 et se qualifie en quarts

La France s’est imposée face au Paraguay 1-0 au Lincoln Financial Field à Philadelphie, lors des huitièmes de finale du Mondial 2026, grâce à un but décisif de Kylian Mbappé à la 70e minute. Ce succès en temps réglementaire permet aux Bleus de décrocher leur billet pour les quarts de finale du tournoi.

Publié le 5 juil. 2026 à 00:06

Publié le 5 juil. 2026 à 00:06

Face à une équipe paraguayenne en 5-4-1 détendue en défense, les Français, alignés en 4-2-3-1, ont conservé la maîtrise du ballon tout au long de la rencontre, avec 78 % de possession, malgré la faible production offensive (10 tirs dont un seul cadré). Le score à la pause était vierge, conformément à la première période plutôt équilibrée marquée par un seul carton jaune infligé à Bradley Barcola (19e).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Kylian Mbappé à la 70e minute, scellant le sort de la rencontre. Le Paraguay, emmené par son entraîneur Gustavo Alfaro et défendant en 5-4-1, n’a pas réussi à franchir la défense française. Le gardien Orlando Gill, auteur de quelques arrêts, a notamment été sollicité, mais son équipe n’a jamais véritablement inquiété Mike Maignan. La France a toutefois concédé plusieurs cartons jaunes, notamment à Manu Koné (81e) et Michael Olise en fin de match (90+7e), avec aussi un avertissement plus précoce à Barcola.

Didier Deschamps a privilégié un milieu solide avec Manu Koné et Adrien Rabiot, soutenu par un trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola. Le pressing et la technique des tricolores ont mis à mal la défense paraguayenne, notamment avec les interventions de Dayot Upamecano et Jules Koundé, bien en place en défense centrale. En attaque, Mbappé a fait la différence pour offrir à la France cette victoire étriquée mais suffisante.

Défense organisée et buteur unique pour le Paraguay

Le Paraguay, aligné en 5-4-1 par Gustavo Alfaro, a cherché à contenir les assauts français en s’appuyant sur une défense solide. La charnière composée de Gustavo Gómez, Juan Cáceres et Omar Alderete a bien résisté, tandis que le milieu de terrain, animé notamment par Miguel Almirón et Andrés Cubas, tentait de relancer proprement. Julio Enciso restait l’unique point d’appui offensif. Malgré une occupation très défensive et un faible pourcentage de possession du ballon (22 %), le Paraguay a montré une bonne organisation tactique mais a manqué de solutions offensives, déjouant peu les Français.

France en contrôle et fins gestionnaires

Didier Deschamps a opté pour un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les buts, protégé par une ligne de quatre composée de Lucas Digne sur le flanc gauche, William Saliba et Dayot Upamecano en défense centrale, et Jules Koundé à droite. Au milieu, la double récupération composée d’Adrien Rabiot et Manu Koné a permis aux Bleus de conserver la balle et d’animer le jeu vers l’avant via Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola derrière l’unique pointe Kylian Mbappé. Cette organisation a permis à la France de dicter le tempo, d’accumuler les corners (10) et les tirs (notamment hors cadre), jusqu’à trouver l’ouverture par Mbappé. Les remplacements introduits en fin de match visaient à gérer un résultat acquis sans encourir de risques inutiles.

Paraguay Termine 0-1 Lincoln Financial Field France France Fil du match 19' Carton jaune - B. Barcola 58' ↑↓ Remplacement - O. Alderete (remplace J. Canale) 61' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Caballero) 61' ↑↓ Remplacement - B. Barcola (remplace D. Doue) 70' ⚽ But - K. Mbappe 71' ↑↓ Remplacement - G. Gomez (remplace Mauricio) 71' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Avalos) 81' Carton jaune - M. Kone 84' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace R. Cherki) 90+7' Carton jaune - M. Olise Les chiffres du match Tirs cadres : Paraguay 0 / France 1

: Paraguay 0 / France 1 Tirs : Paraguay 3 / France 10

: Paraguay 3 / France 10 Possession : Paraguay 22% / France 78%

: Paraguay 22% / France 78% Corners : Paraguay 1 / France 10

: Paraguay 1 / France 10 Fautes : Paraguay 6 / France 7

: Paraguay 6 / France 7 Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1

: Paraguay 0 / France 1 Passes : Paraguay 121 / France 427

: Paraguay 121 / France 427 Precision des passes : Paraguay 54% / France 91%

: Paraguay 54% / France 91% xG : Paraguay 0.07 / France 0.26 Joueurs clés Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s)

(Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s) Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.3

(Paraguay) : note 7.3 Dayot Upamecano (France) : note 7.3

(France) : note 7.3 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.2

(Paraguay) : note 7.2 Mike Maignan (France) : note 7