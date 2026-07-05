Mondial 2026 : le Brésil et la Norvège dos à dos à la pause (0-0)

À la pause au MetLife Stadium à East Rutherford, le score reste vierge entre le Brésil et la Norvège dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, 0-0, malgré un but inscrit par la Norvège dès la 3e minute, finalement refusé.

Publié le 5 juil. 2026 à 21:53

Publié le 5 juil. 2026 à 21:53

Cette première période a confirmé une rencontre équilibrée, avec une possession largement en faveur des visiteurs norvégiens (70%) mais sans réussite offensive manifeste. Le Brésil de Carlo Ancelotti, aligné en 4-4-2, a tenté de réagir, mais a limité ses tirs à une seule tentative cadrée.

Le réveil offensif du Brésil est incarné par Matheus Cunha et Vinícius Júnior en pointe, mais leurs occasions n’ont pas su trouver le chemin des filets. La Norvège, sous la houlette du sélectionneur Stale Solbakken et évoluant en 4-3-3, a contrôlé le ballon grâce à Martin Ødegaard et Sander Berge, sans parvenir à convertir sa domination de la possession en tirs cadrés.

La défense brésilienne, emmenée par Marquinhos et Gabriel Magalhães, a su contenir l’attaque norvégienne notamment Erling Haaland et Alexander Sørloth. Aucun carton n’a été distribué durant cette période.

Les deux équipes s’apprêtent à aborder la seconde période dans le même équilibre, où la capacité des Brésiliens à concrétiser leurs rares incursions pourrait faire la différence face à une Norvège solide et organisée.

Brésil 2e periode 77' 0-0 MetLife Stadium Norvège Norvège Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 46' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 58' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick) 63' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes) 67' ↑↓ Remplacement - G. Martinelli (remplace Neymar) 67' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Danilo Santos) Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 2 / Norvège 2

: Brésil 2 / Norvège 2 Tirs : Brésil 8 / Norvège 5

: Brésil 8 / Norvège 5 Possession : Brésil 34% / Norvège 66%

: Brésil 34% / Norvège 66% Corners : Brésil 1 / Norvège 3

: Brésil 1 / Norvège 3 Fautes : Brésil 5 / Norvège 3

: Brésil 5 / Norvège 3 Passes : Brésil 206 / Norvège 411

: Brésil 206 / Norvège 411 Precision des passes : Brésil 85% / Norvège 91%

: Brésil 85% / Norvège 91% xG : Brésil 1.13 / Norvège 0.46