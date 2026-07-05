BENIN WEB TV

Mondial 2026 : le Brésil et la Norvège dos à dos à la pause (0-0)

À la pause au MetLife Stadium à East Rutherford, le score reste vierge entre le Brésil et la Norvège dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, 0-0, malgré un but inscrit par la Norvège dès la 3e minute, finalement refusé.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
209vues
Mondial 2026 : le Brésil et la Norvège dos à dos à la pause (0-0)
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Cette première période a confirmé une rencontre équilibrée, avec une possession largement en faveur des visiteurs norvégiens (70%) mais sans réussite offensive manifeste. Le Brésil de Carlo Ancelotti, aligné en 4-4-2, a tenté de réagir, mais a limité ses tirs à une seule tentative cadrée.

Le réveil offensif du Brésil est incarné par Matheus Cunha et Vinícius Júnior en pointe, mais leurs occasions n’ont pas su trouver le chemin des filets. La Norvège, sous la houlette du sélectionneur Stale Solbakken et évoluant en 4-3-3, a contrôlé le ballon grâce à Martin Ødegaard et Sander Berge, sans parvenir à convertir sa domination de la possession en tirs cadrés.

La défense brésilienne, emmenée par Marquinhos et Gabriel Magalhães, a su contenir l’attaque norvégienne notamment Erling Haaland et Alexander Sørloth. Aucun carton n’a été distribué durant cette période.

Les deux équipes s’apprêtent à aborder la seconde période dans le même équilibre, où la capacité des Brésiliens à concrétiser leurs rares incursions pourrait faire la différence face à une Norvège solide et organisée.

Brésil
2e periode 77' MetLife Stadium
Norvège
05/07/2026 21:00 Huitièmes de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 46e
  2. 46'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 46e
  3. 58'Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 58e
  4. 63'Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes)Norvège, 63e
  5. 67'Remplacement - G. Martinelli (remplace Neymar)Brésil, 67e
  6. 67'Remplacement - Rayan (remplace Danilo Santos)Brésil, 67e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Brésil 2 / Norvège 2
  • Tirs : Brésil 8 / Norvège 5
  • Possession : Brésil 34% / Norvège 66%
  • Corners : Brésil 1 / Norvège 3
  • Fautes : Brésil 5 / Norvège 3
  • Passes : Brésil 206 / Norvège 411
  • Precision des passes : Brésil 85% / Norvège 91%
  • xG : Brésil 1.13 / Norvège 0.46
Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
Termine NRG Stadium
Maroc
Resume final
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine Lincoln Financial Field
France
Resume final
Huitièmes de finale
Brésil
2e periode 77' MetLife Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Huitièmes de finale
Mexique
A venir Estadio Banorte
Angleterre
Huitièmes de finale
Portugal
A venir Dallas Stadium
Espagne
Huitièmes de finale
États-Unis
A venir Lumen Field
Belgique
Huitièmes de finale
Argentine
A venir Atlanta Stadium
Égypte
Huitièmes de finale
Suisse
A venir Vancouver Stadium
Colombie

Articles liés

Mondial 2026 : les onze de départ du Brésil et de la NorvègeMondial 2026 : les onze de départ du Brésil et de la NorvègeMondial 2026 : le Brésil en 4-4-2 face à la Norvège et Haaland en attaqueMondial 2026 : le Brésil en 4-4-2 face à la Norvège et Haaland en attaqueMondial 2026 : pari gratuit Mexique – Angleterre, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Mexique – Angleterre, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Brésil – Norvège, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Brésil – Norvège, faites votre pronostic

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV