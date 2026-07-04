Mondial 2026 : Canada et Maroc s affrontent en huitièmes au NRG Stadium

Le Canada et le Maroc se retrouvent au NRG Stadium le 4 juillet 2026 à 18h00 GMT+1 pour un huitième de finale décisif de la Coupe du Monde FIFA 2026. Ce match à élimination directe déterminera laquelle des deux nations poursuivra l’aventure vers les quarts de finale. L’enjeu est de taille, avec une opportunité unique de consolider leur statut sur la scène internationale.

Publié le 4 juil. 2026 à 17:01 · Mis à jour le 4 juil. 2026

Le Canada, pays co-organisateur, vise à confirmer sa progression après ses participations en 1986 et 2022. Sous la conduite du sélectionneur Jesse Marsch, l’équipe mise sur un style offensif, cherchant à exploiter la vitesse et la créativité de ses attaquants. Le Maroc, quant à lui, aborde ce rendez-vous fort de sa septième présence en phase finale et de sa quatrième place historique obtenue à la précédente édition. Confiants, les Lions de l’Atlas, menés par Mohamed Ouahbi, combinent une solidité défensive avec une offensive créative orchestrée notamment par leurs milieux de terrain.

Ce duel se tient sans contexte de groupe précédent puisque les équipes n’ont disputé aucune rencontre au sein d’une même poule dans ce tournoi. Les deux équipes se présentent prêtes à faire basculer ce choc qui valorisera leur capacité à rivaliser dans le dernier carré du Mondial.

Phare de l’attaque canadienne, Jonathan David sera accompagné en pointe par Tani Oluwaseyi dans un 4-4-2 dominant. Côté marocain, la formation en 4-2-3-1 repose sur la créativité de Brahim Díaz au milieu et l’efficacité offensive d’Ismael Saibari en pointe. La rencontre sera également marquée par la confrontation tactique entre Jesse Marsch et Mohamed Ouahbi, tous deux récents à leurs postes mais déterminés à porter leur sélection vers la victoire.

Zoom sur Canada

L’équipe canadienne aligne un système 4-4-2 structuré autour d’une défense à quatre joueurs menée par Moise Bombito et Richie Laryea. Le gardien Maxime Crépeau sera chargé de protéger les buts. Le milieu de terrain sera animé par Stephen Eustaquio et Niko Sigur, assurant à la fois le soutien défensif et la relance offensive. Sur les ailes, Tajon Buchanan et Ali Ahmed apporteront vitesse et débordements, offrant des solutions aux attaquants Jonathan David et Tani Oluwaseyi. Le sélectionneur Jesse Marsch mise sur une équipe jeune et dynamique, avec un équilibre entre défense et agressivité offensive. Notons cependant l’absence du défenseur I. Koné, blessé, mais Alphonso Davies reste dans la liste officielle même s’il n’est pas titulaire ce jour.

Zoom sur Maroc

Le Maroc opte pour un 4-2-3-1 où Yassine Bounou gardera les buts. La défense s’appuie sur des éléments expérimentés comme Achraf Hakimi et Issa Diop, accompagnés de Noussair Mazraoui et Redouane Halhal. Le double pivot au milieu réunit Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui pour protéger la défense et alimenter le secteur offensif. Brahim Díaz, véritable créateur, évolue en soutien direct de l’avant-centre Ismael Saibari. Seront également présents Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss, qui apportent profondeur et mouvement au milieu. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi, récemment titularisé, fait confiance à des joueurs alliant expérience et jeunesse pour construire un jeu équilibré et incisif.

Canada 1re periode 10' 0-0 NRG Stadium Maroc Maroc

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