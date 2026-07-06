Mondial 2026 : les États-Unis alignent un 4-3-3 avec Pulisic face à la Belgique en 4-2-3-1

Les États-Unis optent pour un dispositif classique en 4-3-3 avec Christian Pulišić, Folarin Balogun et Sergiño Dest en attaque. Ce choix illustre la volonté de Pochettino d’appuyer le jeu offensif sur la créativité et la vitesse de ses attaquants, avec un milieu compact composé de Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman pour assurer la transition et la récupération.
La Belgique répond par une formation en 4-2-3-1, équilibrée entre solidité défensive et création offensive. Le duo axial de milieu de terrain Amadou Onana et Nicolas Raskin devra contenir le milieu américain, tandis que Leandro Trossard, Youri Tielemans ou Dodi Lukebakio alimenteront Charles De Ketelaere, seul en pointe.
Côté effectif, les absences notables sont Folarin Balogun, suspendu, et Mark McKenzie pour les États-Unis, alors que la Belgique devra faire sans Zeno Debast, blessé à la jambe. Ces indisponibilités impliquent des ajustements dans les défenses respectives, préservant toutefois la structure tactique annoncée.
Lecture du onze de États-Unis
Les États-Unis, coachés par Mauricio Pochettino, délivrent une composition en 4-3-3 alignant Matthew Freese dans les buts. La défense se compose d’Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson, un quatuor alliant expérience et mobilité. Au milieu, le trio dynamique formé par Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman apporte un équilibre entre récupération et construction.
En attaque, Sergiño Dest et Christian Pulišić, épaulés par Folarin Balogun, favorisent un jeu rapide et varié. L’absence de Balogun, suspendu, pourrait remettre en cause cette disposition, même si la liste officielle mentionne sa présence en titulaire. Le banc américain, avec des joueurs comme Giovanni Reyna ou Timothy Weah, offre des alternatives offensives.
Lecture du onze de Belgique
La Belgique évoluera sous la houlette de Rudi Garcia en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les buts, garant d’une sécurité de haut niveau. La défense réunit Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper, un groupe mêlant solidité et projection offensive.
Le milieu axial confié à Nicolas Raskin et Amadou Onana est chargé de la récupération et de la distribution. Le trio offensif derrière Charles De Ketelaere, placé en pointe, comprend Dodi Lukebakio, Youri Tielemans et Leandro Trossard, des joueurs capables de varier les attaques et d’exploiter les espaces.
La présence de cadres comme Courtois, Tielemans ou De Ketelaere souligne l’expérience mise en avant par Garcia pour atteindre les quarts de finale, malgré l’absence du défenseur Zeno Debast, qui fragilise le secteur défensif.
Les onze de départ
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
8
Weston McKennie
Milieu
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Attaquant
20
Folarin Balogun
Attaquant
10
Christian Pulišić
Attaquant
Remplaçants 14
1
Matt Turner
25
Chris Brady
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
6
Auston Trusty
23
Joe Scally
26
Alex Zendejas
7
Giovanni Reyna
18
Maximilian Arfsten
21
Timothy Weah
11
Brenden Aaronson
14
Sebastian Berhalter
19
Haji Wright
9
Ricardo Pepi
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
23
Nicolas Raskin
Milieu
24
Amadou Onana
Milieu
14
Dodi Lukebakio
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 15
13
Mike Penders
12
Senne Lammens
18
Joaquin Seys
3
Arthur Theate
16
Koni De Winter
2
Zeno Debast
15
Thomas Meunier
19
Diego Moreira
11
Jérémy Doku
22
Alexis Saelemaekers
6
Axel Witsel
7
Kevin De Bruyne
20
Hans Vanaken
26
Matías Fernández-Pardo
9
Romelu Lukaku
États-Unis
1re periode 37'
1-2
Lumen Field
Belgique
07/07/2026 01:00
·
Huitièmes de finale
Fil du match
9' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin) Belgique, 9e 21' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken) Belgique, 21e 31' ⚽ But - M. Tillman États-Unis, 31e 33' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard) Belgique, 33e 35' Carton jaune - W. McKennie États-Unis, 35e
Calendrier Huitièmes de finale
Voir la fiche du match Canada - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
20' Carton jaune - R. Halhal Maroc, 20e 22' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 22e 40' Carton jaune - A. Hakimi Maroc, 40e 40' Carton jaune - R. Laryea Canada, 40e 43' Carton jaune - J. David Canada, 43e 45' Carton jaune - A. Ounahi Maroc, 45e 45+6' Carton jaune - B. El Khannouss Maroc, 45+6e 49' Carton jaune - L. De Fougerolles Canada, 49e 50' ⚽ But - A. Ounahi (passe A. Hakimi) Maroc, 50e 63' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 63e 63' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) Canada, 63e 67' Carton jaune - C. Larin Canada, 67e 78' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David) Canada, 78e 79' ↑↓ Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg) Canada, 79e 82' ⚽ But - A. Ounahi (passe B. Diaz) Maroc, 82e 87' ↑↓ Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 87e 87' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson) Canada, 87e 87' ↑↓ Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio) Canada, 87e 90+8' ⚽ But - S. Rahimi (passe B. Diaz) Maroc, 90+8e
Compositions
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
15
Moise Bombito
Défenseur
4
Luc De Fougerolles
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
23
Niko Sigur
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
20
Ali Ahmed
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 14
18
Owen Goodman
1
Dayne St. Clair
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
3
Alfie Jones
13
Derek Cornelius
21
Jonathan Osorio
6
Mathieu Choinière
14
Jacob Shaffelburg
25
Nathan-Dylan Saliba
11
Liam Millar
24
Promise David
9
Cyle Larin
26
Jayden Nelson
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
25
Redouane Halhal
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
18
Chadi Riad
17
Amine Sbai
4
Sofyan Amrabat
15
Samir El Mourabet
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2 Tirs : Canada 6 / Maroc 2 Possession : Canada 39% / Maroc 61% Corners : Canada 7 / Maroc 1 Fautes : Canada 19 / Maroc 8 Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4 Passes : Canada 268 / Maroc 440 Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85% xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
Joueurs clés
Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Achraf Hakimi (Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s) Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3 Issa Diop (Maroc) : note 7.3 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.2 Redouane Halhal (Maroc) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Les précédents duels
01/12/2022 Canada 1-2 Maroc (World Cup)
04/07
Huitièmes de finale
Canada
Termine
0-3
NRG Stadium
Maroc
Voir la fiche du match Paraguay - France
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
19' Carton jaune - B. Barcola France, 19e 58' ↑↓ Remplacement - O. Alderete (remplace J. Canale) Paraguay, 58e 61' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace G. Caballero) Paraguay, 61e 61' ↑↓ Remplacement - B. Barcola (remplace D. Doue) France, 61e 70' ⚽ But - K. Mbappe France, 70e 71' ↑↓ Remplacement - G. Gomez (remplace Mauricio) Paraguay, 71e 71' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Avalos) Paraguay, 71e 81' Carton jaune - M. Kone France, 81e 84' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace R. Cherki) France, 84e 90+7' Carton jaune - M. Olise France, 90+7e
Compositions
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
2
Gustavo Velázquez
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
3
Omar Alderete
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
10
Miguel Almirón
Milieu
8
Diego Gómez
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
5
Fabián Balbuena
13
José Canale
26
Alexandro Maidana
11
Mauricio
16
Damián Bobadilla
20
Braian Ojeda
24
Gustavo Caballero
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
21
Gabriel Ávalos
25
Isidro Pitta
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
19
Theo Hernández
21
Lucas Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
22
Jean-Philippe Mateta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Paraguay 0 / France 1 Tirs : Paraguay 3 / France 10 Possession : Paraguay 22% / France 78% Corners : Paraguay 1 / France 10 Fautes : Paraguay 6 / France 7 Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1 Passes : Paraguay 121 / France 427 Precision des passes : Paraguay 54% / France 91% xG : Paraguay 0.07 / France 0.26
Joueurs clés
Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s) Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.3 Dayot Upamecano (France) : note 7.3 Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.2 Mike Maignan (France) : note 7 Jules Koundé (France) : note 7 William Saliba (France) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
04/07
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine
0-1
Lincoln Financial Field
France
Voir la fiche du match Brésil - Norvège
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 46e 46' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 46e 58' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick) Brésil, 58e 63' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes) Norvège, 63e 67' ↑↓ Remplacement - G. Martinelli (remplace Neymar) Brésil, 67e 67' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Danilo Santos) Brésil, 67e 79' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson) Brésil, 79e 79' ⚽ But - E. Haaland (passe A. Schjelderup) Norvège, 79e 90' ⚽ But - E. Haaland (passe A. Schjelderup) Norvège, 90e 90+5' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 90+5e 90+6' Carton jaune - Neymar Brésil, 90+6e 90+10' ⚽ But - Neymar Brésil, 90+10e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
26
Rayan
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
22
Gabriel Martinelli
Milieu
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
19
Endrick
18
Danilo Santos
10
Neymar
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
2
Éderson
17
Fabinho
11
Raphinha
21
Luiz Henrique
25
Igor Thiago
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
20
Antonio Nusa
Attaquant
Remplaçants 14
21
Andreas Schjelderup
22
Oscar Bobb
14
Fredrik Aursnes
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
2
Morten Thorsby
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
23
Jens Petter Hauge
11
Jørgen Strand Larsen
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 3 / Norvège 5 Tirs : Brésil 11 / Norvège 9 Possession : Brésil 33% / Norvège 67% Corners : Brésil 5 / Norvège 5 Fautes : Brésil 6 / Norvège 4 Passes : Brésil 311 / Norvège 658 Precision des passes : Brésil 86% / Norvège 91% xG : Brésil 1.90 / Norvège 0.73
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 9, 2 but(s) Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 8, 4 arret(s) Alisson (Brésil) : note 6.6, 3 arret(s) Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.3 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 7.3 Patrick Berg (Norvège) : note 7.3 Gabriel Martinelli (Brésil) : note 7.2
Absences et blessures
Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury Lucas Paquetá : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
05/07
Huitièmes de finale
Brésil
Termine
1-2
MetLife Stadium
Norvège
Voir la fiche du match Mexique - Angleterre
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Raúl Rangel
Gardien
2
Jorge Sánchez
Défenseur
3
César Montes
Défenseur
5
Johan Vásquez
Défenseur
23
Jesús Gallardo
Défenseur
19
Gilberto Mora
Milieu
6
Erik Lira
Milieu
7
Luis Romo
Milieu
25
Roberto Alvarado
Attaquant
9
Raúl Jiménez
Attaquant
16
Julián Quiñones
Attaquant
Remplaçants 15
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
15
Israel Reyes
20
Mateo Chávez
4
Edson Álvarez
8
Álvaro Fidalgo
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
24
Luis Chávez
26
Brian Gutiérrez
10
Alexis Vega
21
César Huerta
11
Santiago Giménez
14
Armando González
22
Guillermo Martínez
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
26
Jarell Quansah
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
7
Bukayo Saka
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 15
13
Dean Henderson
23
James Trafford
5
John Stones
12
Trevoh Chalobah
15
Dan Burn
24
Reece James
25
Djed Spence
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
21
Eberechi Eze
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
20
Noni Madueke
22
Ivan Toney
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
06/07
Huitièmes de finale
Mexique
Reporte
01:00
Estadio Banorte
Angleterre
Voir la fiche du match Portugal - Espagne
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
56' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) Portugal, 56e 71' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao) Portugal, 71e 71' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot) Portugal, 71e 75' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) Espagne, 75e 83' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) Portugal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva) Portugal, 83e 85' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) Espagne, 85e 85' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) Espagne, 85e 89' Carton jaune - B. Silva Portugal, 89e 90+1' ⚽ But - M. Merino (passe F. Torres) Espagne, 90+1e 90+4' Carton jaune - R. Veiga Portugal, 90+4e 90+7' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace B. Iglesias) Espagne, 90+7e 90+8' Carton jaune - F. Torres Espagne, 90+8e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
23
Vitinha
Milieu
15
João Neves
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
2
Nélson Semedo
12
José Sá
22
Rui Silva
6
Matheus Nunes
14
Gonçalo Inácio
5
Diogo Dalot
4
Tomás Araújo
10
Bernardo Silva
19
Gonçalo Guedes
16
Francisco Trincão
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
26
Francisco Conceição
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
12
Pedro Porro
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
16
Rodri
Milieu
20
Pedri
Milieu
19
Lamine Yamal
Milieu
10
Dani Olmo
Milieu
15
Alex Baena
Milieu
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
4
Eric García
5
Marcos Llorente
2
Marc Pubill
3
Alejandro Grimaldo
8
Fabián Ruiz
18
Martín Zubimendi
6
Mikel Merino
17
Nico Williams
9
Pablo Gavi
26
Borja Iglesias
7
Ferran Torres
25
Víctor Muñoz
11
Yéremy Pino
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 2 / Espagne 6 Tirs : Portugal 8 / Espagne 15 Possession : Portugal 43% / Espagne 57% Corners : Portugal 3 / Espagne 7 Fautes : Portugal 9 / Espagne 12 Cartons jaunes : Portugal 2 / Espagne 0 Passes : Portugal 400 / Espagne 529 Precision des passes : Portugal 83% / Espagne 88% xG : Portugal 0.40 / Espagne 1.77
Joueurs clés
Mikel Merino (Espagne) : note 7.6, 1 but(s) Diogo Costa (Portugal) : note 7.3, 5 arret(s) Ferran Torres (Espagne) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Unai Simón (Espagne) : note 7.2, 2 arret(s) Rodri (Espagne) : note 7.5 Nuno Mendes (Portugal) : note 7.2 Lamine Yamal (Espagne) : note 7.2 Renato Veiga (Portugal) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
08/06/2025 Portugal 2-2 Espagne (UEFA Nations League) 27/09/2022 Portugal 0-1 Espagne (UEFA Nations League) 02/06/2022 Espagne 1-1 Portugal (UEFA Nations League) 04/06/2021 Espagne 0-0 Portugal (Friendlies) 07/10/2020 Portugal 0-0 Espagne (Friendlies)
06/07
Huitièmes de finale
Portugal
Termine
0-1
Dallas Stadium
Espagne
Voir la fiche du match États-Unis - Belgique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
9' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin) Belgique, 9e 21' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken) Belgique, 21e 31' ⚽ But - M. Tillman États-Unis, 31e 33' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard) Belgique, 33e 35' Carton jaune - W. McKennie États-Unis, 35e
Compositions
Titulaires 11
24
Matthew Freese
Gardien
16
Alexander Freeman
Défenseur
3
Chris Richards
Défenseur
13
Tim Ream
Défenseur
5
Antonee Robinson
Défenseur
8
Weston McKennie
Milieu
4
Tyler Adams
Milieu
17
Malik Tillman
Milieu
2
Sergiño Dest
Attaquant
20
Folarin Balogun
Attaquant
10
Christian Pulišić
Attaquant
Remplaçants 14
1
Matt Turner
25
Chris Brady
12
Miles Robinson
22
Mark McKenzie
6
Auston Trusty
23
Joe Scally
26
Alex Zendejas
7
Giovanni Reyna
18
Maximilian Arfsten
21
Timothy Weah
11
Brenden Aaronson
14
Sebastian Berhalter
19
Haji Wright
9
Ricardo Pepi
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
24
Amadou Onana
Milieu
23
Nicolas Raskin
Milieu
14
Dodi Lukebakio
Milieu
8
Youri Tielemans
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 15
13
Mike Penders
12
Senne Lammens
18
Joaquin Seys
3
Arthur Theate
16
Koni De Winter
2
Zeno Debast
15
Thomas Meunier
19
Diego Moreira
11
Jérémy Doku
22
Alexis Saelemaekers
6
Axel Witsel
7
Kevin De Bruyne
20
Hans Vanaken
26
Matías Fernández-Pardo
9
Romelu Lukaku
Les chiffres du match
Tirs cadres : États-Unis 0 / Belgique 3 Tirs : États-Unis 0 / Belgique 7 Possession : États-Unis 47% / Belgique 53% Corners : États-Unis 0 / Belgique 1 Fautes : États-Unis 3 / Belgique 1 Passes : États-Unis 97 / Belgique 108 Precision des passes : États-Unis 82% / Belgique 83% xG : États-Unis 0.00 / Belgique 1.35
Joueurs clés
Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.3, 1 but(s) Nicolas Raskin (Belgique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Matthew Freese (États-Unis) : note 6.9, 2 arret(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7 Amadou Onana (Belgique) : note 6.9 Dodi Lukebakio (Belgique) : note 6.9 Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.7 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.7
Absences et blessures
F. Balogun : États-Unis · Missing Fixture · Red Card Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury M. McKenzie : États-Unis · Missing Fixture · Bruised Foot C. Roldan : États-Unis · Missing Fixture · Muscle Bruise
Les précédents duels
28/03/2026 États-Unis 2-5 Belgique (Friendlies) 01/07/2014 Belgique 2-1 États-Unis (World Cup)
07/07
Huitièmes de finale
États-Unis
1re periode 37'
1-2
Lumen Field
Belgique
Voir la fiche du match Argentine - Égypte
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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07/07
Huitièmes de finale
Argentine
A venir
17:00
Atlanta Stadium
Égypte
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Suisse
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21:00
Vancouver Stadium
Colombie
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