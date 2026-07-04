Mondial 2026 : Paraguay engage un dispositif défensif face à la France emmenée par Mbappé

Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Paraguay et la France se déroule le 4 juillet 2026 au Lincoln Financial Field de Philadelphie à 22h00 heure locale (GMT+1). Ce duel à élimination directe oppose deux sélections avec des approches tactiques opposées qui devraient marquer le rythme de la rencontre.

Publié le 4 juil. 2026 à 21:33

Publié le 4 juil. 2026 à 21:33

Le Paraguay opte pour une défense solide avec un schéma en 5-4-1 dirigé par Gustavo Alfaro, tandis que la France mise sur une organisation plus offensive en 4-2-3-1 sous la houlette de Didier Deschamps. La montée en puissance de joueurs clés comme Kylian Mbappé pour les Bleus et la rigueur défensive de Gustavo Gómez aux côtés de ses coéquipiers paraguayens feront la différence dans cette confrontation.

Cette phase du tournoi marque une étape cruciale où chaque équipe souhaite s’imposer pour rejoindre les quarts de finale. Le Paraguay veut capitaliser sur une organisation resserrée et des transitions rapides initiées par Miguel Almirón et Julio Enciso. La France, avec son effectif étoffé et l’expérience de ses cadres, compte sur la créativité offensive et la vitesse de ses milieux et de son avant-centre Mbappé.

Le coup d’envoi donné au stade Lincoln Financial Field prévoit un affrontement tactique avec des compositions qui devraient faire pencher la balance dans ce duel sud-américain contre européen.

Lecture du onze de Paraguay

Le sélectionneur Gustavo Alfaro déploie une formation en 5-4-1 centrée sur la solidité défensive et l’équilibre.

Le gardien Orlando Gill sera le dernier rempart derrière une ligne à cinq défenseurs composée de Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso. Ce dispositif vise à limiter les espaces face à l’attaque française.

Le milieu à quatre comprendra Diego Gómez et Andrés Cubas en récupérateurs, tandis que Miguel Almirón et Matías Galarza auront un rôle plus offensif sur les flancs. En pointe, Julio Enciso portera la menace offensive, soutenu par un bloc resserré qui privilégie la discipline tactique et les contre-attaques rapides.

Parmi les remplaçants, Roberto Fernández est prêt à suppléer au poste de gardien, et le groupe dispose également d’options offensives comme Antonio Sanabria ou Gabriel Ávalos pour apporter du dynamisme si nécessaire.

Lecture du onze de France

Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 clairvoyant, articulé autour de l’axe défensif et de la créativité offensive.

Mike Maignan garde les buts derrière une défense à quatre joueurs – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, le jeune Manu Koné et Adrien Rabiot assureront la récupération et la transition.

Le trio offensif aligné derrière Kylian Mbappé sera composé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola. Ce groupe apportera vitesse, technique et déstabilisation dans le camp adverse. Mbappé portera le brassard et incarne le principal danger avec son expérience et sa capacité à déborder la défense.

Sur le banc, Didier Deschamps dispose de plusieurs solutions de qualité comme Ibrahima Konaté, N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni ou Marcus Thuram pour ajuster l’équilibre selon le déroulement du match.

Cette composition traduit la volonté tricolore de contrôler le jeu et de poser un défi offensif majeur au bloc défensif paraguayen.

Les onze de départ

Paraguay Système 5-4-1 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 2 Gustavo Velázquez Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 23 Matías Galarza Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

13 José Canale

26 Alexandro Maidana

11 Mauricio

16 Damián Bobadilla

20 Braian Ojeda

24 Gustavo Caballero

17 Alejandro Romero

7 Ramón Sosa

9 Antonio Sanabria

18 Alex Arce

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 23 Robin Risser

1 Brice Samba

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

19 Theo Hernández

21 Lucas Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

24 Rayan Cherki

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué

22 Jean-Philippe Mateta

Paraguay Mi-temps 0-0 Lincoln Financial Field France France Fil du match 19' Carton jaune - B. Barcola