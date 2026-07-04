Mondial 2026 : Paraguay engage un dispositif défensif face à la France emmenée par Mbappé
Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Paraguay et la France se déroule le 4 juillet 2026 au Lincoln Financial Field de Philadelphie à 22h00 heure locale (GMT+1). Ce duel à élimination directe oppose deux sélections avec des approches tactiques opposées qui devraient marquer le rythme de la rencontre.
Le Paraguay opte pour une défense solide avec un schéma en 5-4-1 dirigé par Gustavo Alfaro, tandis que la France mise sur une organisation plus offensive en 4-2-3-1 sous la houlette de Didier Deschamps. La montée en puissance de joueurs clés comme Kylian Mbappé pour les Bleus et la rigueur défensive de Gustavo Gómez aux côtés de ses coéquipiers paraguayens feront la différence dans cette confrontation.
Cette phase du tournoi marque une étape cruciale où chaque équipe souhaite s’imposer pour rejoindre les quarts de finale. Le Paraguay veut capitaliser sur une organisation resserrée et des transitions rapides initiées par Miguel Almirón et Julio Enciso. La France, avec son effectif étoffé et l’expérience de ses cadres, compte sur la créativité offensive et la vitesse de ses milieux et de son avant-centre Mbappé.
Le coup d’envoi donné au stade Lincoln Financial Field prévoit un affrontement tactique avec des compositions qui devraient faire pencher la balance dans ce duel sud-américain contre européen.
Lecture du onze de Paraguay
Le sélectionneur Gustavo Alfaro déploie une formation en 5-4-1 centrée sur la solidité défensive et l’équilibre.
Le gardien Orlando Gill sera le dernier rempart derrière une ligne à cinq défenseurs composée de Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete et Junior Alonso. Ce dispositif vise à limiter les espaces face à l’attaque française.
Le milieu à quatre comprendra Diego Gómez et Andrés Cubas en récupérateurs, tandis que Miguel Almirón et Matías Galarza auront un rôle plus offensif sur les flancs. En pointe, Julio Enciso portera la menace offensive, soutenu par un bloc resserré qui privilégie la discipline tactique et les contre-attaques rapides.
Parmi les remplaçants, Roberto Fernández est prêt à suppléer au poste de gardien, et le groupe dispose également d’options offensives comme Antonio Sanabria ou Gabriel Ávalos pour apporter du dynamisme si nécessaire.
Lecture du onze de France
Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 clairvoyant, articulé autour de l’axe défensif et de la créativité offensive.
Mike Maignan garde les buts derrière une défense à quatre joueurs – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, le jeune Manu Koné et Adrien Rabiot assureront la récupération et la transition.
Le trio offensif aligné derrière Kylian Mbappé sera composé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola. Ce groupe apportera vitesse, technique et déstabilisation dans le camp adverse. Mbappé portera le brassard et incarne le principal danger avec son expérience et sa capacité à déborder la défense.
Sur le banc, Didier Deschamps dispose de plusieurs solutions de qualité comme Ibrahima Konaté, N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni ou Marcus Thuram pour ajuster l’équilibre selon le déroulement du match.
Cette composition traduit la volonté tricolore de contrôler le jeu et de poser un défi offensif majeur au bloc défensif paraguayen.
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