Mondial 2026 : Argentine et Égypte se retrouvent aux huitièmes à Atlanta pour un choc attendu

L’Argentine, tenante du titre, et l’Égypte s’affrontent ce 7 juillet 2026 à 17h00 GMT+1 au stade d’Atlanta en huitièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette rencontre constitue une étape cruciale où chaque sélection vise à valider sa place en quarts de finale dans un tournoi marqué par une compétition serrée.

Publié le 7 juil. 2026 à 16:01

Publié le 7 juil. 2026 à 16:01

L’Argentine a dominé la zone sud-américaine avec 38 points en 18 matches, et arrive à cette phase avec l’ambition de défendre son trophée acquis en 2022. De son côté, l’Égypte termine en tête de son groupe africain, invaincue avec huit victoires et deux nuls, portée par une solidité défensive et une efficacité offensive soulignée lors des qualifications.

Le choc oppose deux styles distincts – une Argentine offensive portée par la créativité de Lionel Messi, capitaine emblématique en quête de sa sixième Coupe du Monde, face à une Égypte pragmatique comptant sur une défense robuste et la vitesse de ses attaquants. La configuration tactique des deux formations sera déterminante dans l’intensité et le déroulement de ce duel.

Le stade d’Atlanta attend un match sous haute tension, où l’enjeu dépasse la simple victoire du jour puisqu’il s’agit d’un parcours vers les phases finales. Pour l’Égypte, franchir ce cap serait une réussite remarquable, la dernière fois qu’elle avait atteint les quarts remontant à 1990.

Zoom sur Argentine

Sélectionnée et dirigée par Lionel Scaloni depuis 2018, l’Argentine compose autour de joueurs cadres tels que Lionel Messi, le défenseur expérimenté Nicolás Otamendi, et le milieu offensif Álvaro González. Le collectif argentin s’appuie sur une organisation fluide en 4-3-3, favorisant la créativité offensive et la solidité défensive. L’attaque repose sur l’inspiration de Messi et l’appui de joueurs mobiles et techniques. En défense, l’équipe combine l’expérience avec la jeunesse pour assurer un équilibre face aux contre-attaques adverses.

La préparation d’Argentine a été marquée par une série de performances convaincantes, avec un effectif complet sans absences majeures, ce qui permet à Scaloni de disposer d’un groupe homogène et compétitif pour ce match décisif.

Zoom sur Égypte

Dirigée par Hossam Hassan depuis février 2024, l’équipe d’Égypte a démontré une rigueur tactique importante lors des qualifications, établissant une défense solide et un jeu en transition rapide. Mohamed Salah, figure emblématique et meilleur buteur historique de la sélection, reste l’élément clé de l’attaque, bien que sa disponibilité précise pour ce match reste sujette à confirmation en raison d’une blessure survenue récemment.

L’Égypte présente un système qui privilégie une couverture défensive stricte en 4-2-3-1, laissant porter les offensives principalement à Salah et ses soutiens rapides. La sélection mise sur une discipline tactique rigoureuse et une utilisation efficace du contre-emploi pour surprendre des adversaires plus techniques.

Malgré les incertitudes sur certains joueurs, l’équipe africaine aborde ce huitième de finale avec une ambition claire de créer la surprise et d’inscrire son nom parmi les grands du tournoi.

Argentine A venir 17:00 Atlanta Stadium Égypte Égypte

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