Mondial 2026 : l’Espagne élimine le Portugal 1 à 0 en huitièmes de finale

L’Espagne a éliminé le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 au Dallas Stadium, ce 6 juillet, en s’imposant 1-0 grâce à un but de Mikel Merino en toute fin de rencontre. Ce succès permet à la Roja de rejoindre les quarts de finale, face à une équipe portugaise dominée mais jamais rompue.

Publié le 6 juil. 2026 à 22:04

Publié le 6 juil. 2026 à 22:04

Ce choc entre deux sélections majeures du football européen avait lieu après des parcours contrastés en phase de groupes et en seizièmes. L’Espagne, vainqueur 3-0 de l’Autriche au tour précédent, entrait favorite tandis que le Portugal, qualifié aux dépens de la Croatie dans les dernières minutes, devait confirmer son ambition d’aller loin dans la compétition.

Le duel s’est joué sur un rythme fermé, avec une possession majoritaire espagnole à 57 % et une légère supériorité au nombre de tirs (15 contre 8 pour le Portugal). Malgré plusieurs changements tactiques côté portugais, incluant l’entrée de João Félix, Rafael Leão et Bernardo Silva, les locaux n’ont jamais réussi à trouver le chemin des filets. L’Espagne a su se montrer efficace défensivement et a fait preuve de patience dans son organisation.

Le match a basculé dans le temps additionnel de la seconde période avec l’ouverture du score signée Mikel Merino à la 90+1e minute, sur une passe décisive de Ferran Torres. Cette fin de match a été marquée par plusieurs cartons jaunes côté portugais, soulignant la tension grandissante face à cet échec offensif.

Un Portugal en 4-2-3-1 sans buteur

Dirigé par Roberto Martinez, le Portugal alignait un système en 4-2-3-1, avec Diogo Costa dans les buts et une défense composée de João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes. Au milieu, Vitinha et João Neves prenaient place devant la défense, tandis que Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix soutenaient Cristiano Ronaldo en pointe. Ce dispositif, combinant expérience et jeunesse, visait à contrôler le milieu et exploiter la créativité des ailiers.

Malgré plusieurs opportunités, la première offensive restait stérile, handicapée par un manque d’efficacité et une solidité défensive adverse. Les remplacements de joueurs offensifs comme Rafael Leão ou Bernardo Silva n’ont pas renversé la tendance ni permis d’inquiéter suffisamment le gardien Unai Simón, auteur de deux arrêts clés.

Une Espagne efficace sous Luis de la Fuente

L’entraîneur Luis de la Fuente optait aussi pour un 4-2-3-1, avec Unai Simón dans les cages. La défense était tenue par Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Rodri et Pedri assuraient l’équilibre au milieu tandis que Lamine Yamal, Dani Olmo et Alex Baena épaulaient Mikel Oyarzabal en attaque. Cette organisation a favorisé une circulation précise du ballon (88 % de passes réussies) et de nombreuses occasions (15 tirs, dont 6 cadrés).

La patte tactique de Luis de la Fuente a permis de contenir Cristiano Ronaldo et de grignoter le contrôle du jeu. Les entrants, dont Mikel Merino, se sont montrés décisifs. Après avoir gardé un score nul pendant toute la partie, Mikel Merino a inscrit l’unique but du match à la faveur d’une frappe bien placée, sanctionnant la domination progressive espagnole jusqu’à la fin.

Cette victoire qualifie l’Espagne pour les quarts de finale, où la sélection devra confirmer face à un autre adversaire de haut niveau, tandis que le Portugal quitte la compétition, décevant malgré une génération prometteuse.

Portugal Termine 0-1 Dallas Stadium Espagne Espagne Fil du match 56' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 71' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao) 71' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot) 75' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) 83' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva) 85' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 85' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 89' Carton jaune - B. Silva 90+1' ⚽ But - M. Merino (passe F. Torres) 90+4' Carton jaune - R. Veiga 90+7' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace B. Iglesias) 90+8' Carton jaune - F. Torres Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 2 / Espagne 6

: Portugal 2 / Espagne 6 Tirs : Portugal 8 / Espagne 15

: Portugal 8 / Espagne 15 Possession : Portugal 43% / Espagne 57%

: Portugal 43% / Espagne 57% Corners : Portugal 3 / Espagne 7

: Portugal 3 / Espagne 7 Fautes : Portugal 9 / Espagne 12

: Portugal 9 / Espagne 12 Cartons jaunes : Portugal 2 / Espagne 0

: Portugal 2 / Espagne 0 Passes : Portugal 400 / Espagne 529

: Portugal 400 / Espagne 529 Precision des passes : Portugal 83% / Espagne 88%

: Portugal 83% / Espagne 88% xG : Portugal 0.40 / Espagne 1.77 Joueurs clés Mikel Merino (Espagne) : note 7.6, 1 but(s)

(Espagne) : note 7.6, 1 but(s) Diogo Costa (Portugal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Portugal) : note 7.3, 5 arret(s) Ferran Torres (Espagne) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Unai Simón (Espagne) : note 7.2, 2 arret(s)

(Espagne) : note 7.2, 2 arret(s) Rodri (Espagne) : note 7.5