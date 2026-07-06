Mondial 2026 : Ronaldo et Oyarzabal titulaires pour le choc Portugal-Espagne en huitièmes à Dallas

Le Portugal affronte l’Espagne le 6 juillet 2026 à 20h00 GMT+1 au Dallas Stadium pour un match décisif des huitièmes de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette confrontation entre deux nations majeures du football européen ouvre le bal des éliminations directes et offre une place en quarts à son vainqueur.

· Mis à jour le 6 juil. 2026

Publié le 6 juil. 2026 à 19:01

Publié le 6 juil. 2026 à 19:01 · Mis à jour le 6 juil. 2026

Les deux sélections se présentent avec une forme contrastée issue de la phase de groupes. L’Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, a dominé son groupe H avec sept points et s’est imposée 3-0 face à l’Autriche lors des seizièmes. Le Portugal, sous la houlette de Roberto Martinez, a terminé deuxième du groupe K avec cinq points, battant la Croatie 2-1 dans le dernier tour.

Ce duel sera l’occasion pour les deux formations de mettre en avant leurs stars et leur style de jeu. L’Espagne affiche une solidité défensive remarquable, n’ayant encaissé aucun but dans le tournoi jusqu’ici, avec un jeu collectif fluide et des individualités comme Mikel Oyarzabal, buteur contre l’Autriche. Le Portugal s’appuie sur les qualités offensives et l’expérience de Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé face à l’Ouzbékistan, et sur des transitions rapides.

Le match se jouera au Dallas Stadium, un cadre neutre pour ces deux formations qui n’ont pas encore évolué dans la compétition. L’enjeu est clair – décrocher sa qualification pour la phase des huit meilleures équipes du tournoi où le moindre faux pas peut coûter cher. Ce duel ibérique s’annonce intense au regard des récents affrontements entre les deux nations, souvent serrés et disputés.

Zoom sur Portugal

Le Portugal évoluera en 4-2-3-1 sous la direction de Roberto Martinez. Le gardien Diogo Costa sera en pointe dans les cages. La défense sera composée de João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes, ce dernier étant un élément clé dans son couloir gauche face à l’offensive espagnole. Le milieu de terrain associera João Neves et Vitinha, épaulés en soutien offensif par Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix. Cristiano Ronaldo occupera la pointe de l’attaque, apportant son expérience et sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

Le Portugal mise sur un équilibre entre solidité défensive et réactivité offensive. La double pivot João Neves-Vitinha devra contenir les initiatives espagnoles et relancer proprement vers des joueurs capables de percuter rapidement. En attaque, le rôle de Bruno Fernandes et João Félix sera déterminant pour créer les brèches et alimenter Ronaldo. La flexibilité tactique de Martinez pourrait aussi offrir des ajustements en cours de match en fonction des besoins.

Zoom sur Espagne

L’Espagne alignera une formation similaire en 4-2-3-1 orchestrée par Luis de la Fuente. Unai Simón gardera le but, tandis que la défense intégrera Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Le milieu défensif reposera sur Pedri et Rodri, garants de la récupération et de la distribution. Juste devant, Lamine Yamal, Dani Olmo et Alex Baena seront chargés de la créativité et de l’animation offensive, avec Mikel Oyarzabal en pointe.

Privée de Nico Williams et Yéremy Pino sur blessure, l’Espagne conserve un onze solide, très concentré sur le contrôle du jeu et la discipline tactique. La défense n’a pas concédé de buts jusque-là, témoignant d’une organisation rigoureuse capable de contenir les assauts portugais. Luis de la Fuente s’appuie sur son collectif tout en misant sur la vivacité et la technique de ses milieux et attaquants pour déséquilibrer son adversaire.

Portugal A venir 20:00 Dallas Stadium Espagne Espagne

Chargement du pronostic