Mondial 2026 : la Suisse élimine la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale

La Suisse s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en éliminant la Colombie aux tirs au but (4-3), après un match nul 0-0 marqué par une forte intensité défensive au BC Place de Vancouver, mardi 7 juillet.

Publié le 7 juil. 2026 à 23:53

Publié le 7 juil. 2026 à 23:53

Les deux formations ont tenté de prendre le dessus sur la pelouse, mais la rencontre a trouvé sa décision lors de l’exercice des penalties, un scénario qui a souri aux Helvètes pour la première fois depuis plusieurs décennies à ce stade du tournoi.

Le match s’est déroulé sous un rythme serré, chacun des deux équipes affichant un solide bloc défensif. La Suisse, alignée en 4-2-3-1 par Murat Yakin, a montré une organisation rigoureuse autour de ses cadres comme Granit Xhaka, Denis Zakaria et Manuel Akanji. La Colombie, en 4-4-1-1 sous la houlette de Nestor Lorenzo, avait pour fers de lance Luis Díaz et James Rodríguez, cherchant à percer le rideau défensif suisse sans toutefois parvenir à concrétiser.

Au cours de la rencontre, plusieurs actions clés n’ont pas trouvé la faille. Le portier suisse Gregor Kobel a réalisé des arrêts déterminants, tout comme son homologue colombien Camilo Vargas qui a dû s’employer face aux frappes suisses. Côté discipline, la rencontre a été marquée par six cartons jaunes distribués, notamment à Granit Xhaka et Denis Zakaria pour la Suisse, ainsi qu’à Luis Suárez et Davinson Sánchez pour la Colombie.

En prolongation, la tension est montée d’un cran avec une succession de buts qui n’ont cependant pas suffi à départager les deux équipes. Ce sont finalement les tirs au but qui ont permis à la Suisse de l’emporter et d’accéder aux quarts de finale.

Suisse solidaire et organisée sous la direction de Murat Yakin

La sélection helvétique a opté pour un système en 4-2-3-1, avec Breel Embolo en pointe, épaulé par Dan Ndoye et Ardon Jashari sur les ailes. La charnière centrale formée par Manuel Akanji et Nico Elvedi a contenu les attaques colombiennes, tandis que Granit Xhaka et Remo Freuler ont animé le milieu de terrain. En défense, Ricardo Rodríguez et Denis Zakaria ont assumé les rôles de latéraux et milieu défensif, assurant équilibre et récupération. Le coach Murat Yakin a fait des ajustements en cours de match avec notamment l’entrée de Zeki Amdouni et Cédric Itten, dont la fraîcheur a été précieuse en fin de rencontre.

Colombie agressive en 4-4-1-1 mais sanctionnée par les tirs au but

Du côté colombien, la formation en 4-4-1-1 impliquait Luis Suárez en pointe, soutenu par James Rodríguez, très actif dans la création. Luis Díaz a été l’atout majeur sur le côté gauche, fréquemment dangereux. Le milieu composé de Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta a cherché à prendre le contrôle du jeu, tandis que la défense emmenée par Davinson Sánchez a été mise à rude épreuve mais a tenu bon durant le temps réglementaire. Le sélectionneur Nestor Lorenzo a procédé à plusieurs remplacements offensifs, comme l’entrée de Jaminton Campaz et Juan Fernando Quintero, espérant faire la différence dans les dix dernières minutes et en prolongation, en vain.

Suisse Termine aux tirs au but 0-0 (4-3 t.a.b.) Vancouver Stadium Colombie Colombie Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - A. Jashari (remplace D. Sow) 51' Carton jaune - G. Xhaka 59' Carton jaune - D. Zakaria 60' Carton jaune - L. Suarez 66' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 66' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace J. Campaz) 71' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 82' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) 82' ↑↓ Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios) 87' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) 87' ↑↓ Remplacement - D. Zakaria (remplace S. Widmer) 90+2' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace R. Vargas) 95' Carton jaune - D. Sanchez 103' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace Z. Amdouni) 105' Carton jaune - M. Muheim 119' ↑↓ Remplacement - J. Lucumi (remplace Y. Mina) 120+1' ⚽ But - J. Quintero 120+1' ⚽ But - G. Xhaka 120+2' ⚽ But - Z. Amdouni 120+3' ⚽ But - J. Campaz 120+4' ⚽ But - C. Itten 120+5' ⚽ But - L. Diaz 120+5' ⚽ But - R. Vargas Les chiffres du match Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 1

: Suisse 2 / Colombie 1 Tirs : Suisse 2 / Colombie 5

: Suisse 2 / Colombie 5 Possession : Suisse 49% / Colombie 51%

: Suisse 49% / Colombie 51% Corners : Suisse 1 / Colombie 4

: Suisse 1 / Colombie 4 Fautes : Suisse 6 / Colombie 6

: Suisse 6 / Colombie 6 Passes : Suisse 248 / Colombie 256

: Suisse 248 / Colombie 256 Precision des passes : Suisse 88% / Colombie 85%

: Suisse 88% / Colombie 85% xG : Suisse 0.06 / Colombie 0.25 Joueurs clés Camilo Vargas (Colombie) : note 6.9, 2 arret(s)

(Colombie) : note 6.9, 2 arret(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.2, 1 arret(s)

(Suisse) : note 7.2, 1 arret(s) Granit Xhaka (Suisse) : note 7

(Suisse) : note 7 Johan Mojica (Colombie) : note 7

(Colombie) : note 7 Jhon Arias (Colombie) : note 7