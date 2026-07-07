BENIN WEB TV

Mondial 2026 : la Suisse élimine la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale

La Suisse s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en éliminant la Colombie aux tirs au but (4-3), après un match nul 0-0 marqué par une forte intensité défensive au BC Place de Vancouver, mardi 7 juillet.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
154vues
Mondial 2026 : la Suisse élimine la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Les deux formations ont tenté de prendre le dessus sur la pelouse, mais la rencontre a trouvé sa décision lors de l’exercice des penalties, un scénario qui a souri aux Helvètes pour la première fois depuis plusieurs décennies à ce stade du tournoi.

Le match s’est déroulé sous un rythme serré, chacun des deux équipes affichant un solide bloc défensif. La Suisse, alignée en 4-2-3-1 par Murat Yakin, a montré une organisation rigoureuse autour de ses cadres comme Granit Xhaka, Denis Zakaria et Manuel Akanji. La Colombie, en 4-4-1-1 sous la houlette de Nestor Lorenzo, avait pour fers de lance Luis Díaz et James Rodríguez, cherchant à percer le rideau défensif suisse sans toutefois parvenir à concrétiser.

Au cours de la rencontre, plusieurs actions clés n’ont pas trouvé la faille. Le portier suisse Gregor Kobel a réalisé des arrêts déterminants, tout comme son homologue colombien Camilo Vargas qui a dû s’employer face aux frappes suisses. Côté discipline, la rencontre a été marquée par six cartons jaunes distribués, notamment à Granit Xhaka et Denis Zakaria pour la Suisse, ainsi qu’à Luis Suárez et Davinson Sánchez pour la Colombie.

En prolongation, la tension est montée d’un cran avec une succession de buts qui n’ont cependant pas suffi à départager les deux équipes. Ce sont finalement les tirs au but qui ont permis à la Suisse de l’emporter et d’accéder aux quarts de finale.

Suisse solidaire et organisée sous la direction de Murat Yakin

La sélection helvétique a opté pour un système en 4-2-3-1, avec Breel Embolo en pointe, épaulé par Dan Ndoye et Ardon Jashari sur les ailes. La charnière centrale formée par Manuel Akanji et Nico Elvedi a contenu les attaques colombiennes, tandis que Granit Xhaka et Remo Freuler ont animé le milieu de terrain. En défense, Ricardo Rodríguez et Denis Zakaria ont assumé les rôles de latéraux et milieu défensif, assurant équilibre et récupération. Le coach Murat Yakin a fait des ajustements en cours de match avec notamment l’entrée de Zeki Amdouni et Cédric Itten, dont la fraîcheur a été précieuse en fin de rencontre.

Colombie agressive en 4-4-1-1 mais sanctionnée par les tirs au but

Du côté colombien, la formation en 4-4-1-1 impliquait Luis Suárez en pointe, soutenu par James Rodríguez, très actif dans la création. Luis Díaz a été l’atout majeur sur le côté gauche, fréquemment dangereux. Le milieu composé de Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta a cherché à prendre le contrôle du jeu, tandis que la défense emmenée par Davinson Sánchez a été mise à rude épreuve mais a tenu bon durant le temps réglementaire. Le sélectionneur Nestor Lorenzo a procédé à plusieurs remplacements offensifs, comme l’entrée de Jaminton Campaz et Juan Fernando Quintero, espérant faire la différence dans les dix dernières minutes et en prolongation, en vain.

Suisse
Termine aux tirs au but Vancouver Stadium
Colombie
07/07/2026 21:00 Huitièmes de finale 90 min 0-0 Tirs au but 4-3
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - A. Jashari (remplace D. Sow)Suisse, 46e
  2. 51'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 51e
  3. 59'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 59e
  4. 60'Carton jaune - L. SuarezColombie, 60e
  5. 66'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero)Colombie, 66e
  6. 66'Remplacement - J. Arias (remplace J. Campaz)Colombie, 66e
  7. 71'Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 71e
  8. 82'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 82e
  9. 82'Remplacement - J. Lerma (remplace R. Rios)Colombie, 82e
  10. 87'Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 87e
  11. 87'Remplacement - D. Zakaria (remplace S. Widmer)Suisse, 87e
  12. 90+2'Remplacement - D. Ndoye (remplace R. Vargas)Suisse, 90+2e
  13. 95'Carton jaune - D. SanchezColombie, 95e
  14. 103'Remplacement - F. Rieder (remplace Z. Amdouni)Suisse, 103e
  15. 105'Carton jaune - M. MuheimSuisse, 105e
  16. 119'Remplacement - J. Lucumi (remplace Y. Mina)Colombie, 119e
  17. 120+1'But - J. QuinteroColombie, 120+1e
  18. 120+1'But - G. XhakaSuisse, 120+1e
  19. 120+2'But - Z. AmdouniSuisse, 120+2e
  20. 120+3'But - J. CampazColombie, 120+3e
  21. 120+4'But - C. IttenSuisse, 120+4e
  22. 120+5'But - L. DiazColombie, 120+5e
  23. 120+5'But - R. VargasSuisse, 120+5e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Suisse 2 / Colombie 1
  • Tirs : Suisse 2 / Colombie 5
  • Possession : Suisse 49% / Colombie 51%
  • Corners : Suisse 1 / Colombie 4
  • Fautes : Suisse 6 / Colombie 6
  • Passes : Suisse 248 / Colombie 256
  • Precision des passes : Suisse 88% / Colombie 85%
  • xG : Suisse 0.06 / Colombie 0.25
Joueurs clés
  • Camilo Vargas (Colombie) : note 6.9, 2 arret(s)
  • Gregor Kobel (Suisse) : note 7.2, 1 arret(s)
  • Granit Xhaka (Suisse) : note 7
  • Johan Mojica (Colombie) : note 7
  • Jhon Arias (Colombie) : note 7
Calendrier Huitièmes de finale
Voir le Calendrier Complet
Huitièmes de finale
Canada
Termine NRG Stadium
Maroc
Resume final
Huitièmes de finale
Paraguay
Termine Lincoln Financial Field
France
Resume final
Huitièmes de finale
Brésil
Termine MetLife Stadium
Norvège
Resume final
Huitièmes de finale
Mexique
Reporte Estadio Banorte
Angleterre
Compositions
Huitièmes de finale
Portugal
Termine Dallas Stadium
Espagne
Resume final
Huitièmes de finale
États-Unis
Termine Lumen Field
Belgique
Resume final
Huitièmes de finale
Argentine
Termine Atlanta Stadium
Égypte
Resume final
Huitièmes de finale
Suisse
Termine aux tirs au but Vancouver Stadium
Colombie
Resume final

Articles liés

Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)Mondial 2026 : la Suisse et la Colombie dos à dos à la pause (0-0)Mondial 2026 : la Suisse aligne un 4-2-3-1 fiable face à la Colombie en 4-3-3Mondial 2026 : la Suisse aligne un 4-2-3-1 fiable face à la Colombie en 4-3-3Mondial 2026 : Suisse et Colombie s’affrontent en huitièmes à Vancouver avec des ambitions de quartMondial 2026 : Suisse et Colombie s’affrontent en huitièmes à Vancouver avec des ambitions de quartMondial 2026 : l’Argentine élimine l’Égypte 3-2 en huitièmes de finaleMondial 2026 : l’Argentine élimine l’Égypte 3-2 en huitièmes de finale

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV