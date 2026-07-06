Mondial 2026 : États-Unis et Belgique s’affrontent en huitièmes de finale à Seattle

Les États-Unis et la Belgique se retrouvent au Lumen Field de Seattle le 7 juillet 2026 à 1h00 (GMT+1) pour un match décisif des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Cette confrontation oppose deux nations ayant chacune validé leur billet après des succès convaincants en seizièmes de finale et offre au vainqueur une place en quarts de finale face au Portugal ou à l’Espagne.

· Mis à jour le 7 juil. 2026

Publié le 7 juil. 2026 à 00:01

Publié le 7 juil. 2026 à 00:01 · Mis à jour le 7 juil. 2026

Les Américains, entraînés par Mauricio Pochettino, ont dominé la Bosnie-Herzégovine 2-0 lors de leur dernier match, grâce notamment à des buts de Folarin Balogun et Malik Tillman. La sélection belge dirigée par Rudi Garcia, quant à elle, a éliminé le Sénégal après prolongations (3-2), portée par une performance offensive solide avec des réalisations de Romelu Lukaku et Youri Tielemans.

Le style de jeu des États-Unis repose sur une pression offensive dynamique, cherchant à constraster rapidement et exploiter les ballons en transition. De leur côté, les Diables Rouges favorisent un football technique et rapide, misant sur la qualité de leurs joueurs pour déstabiliser leurs adversaires. Chacune des équipes pourra compter sur des cadres clés pour tenter de franchir ce cap.

Cette rencontre marque une étape cruciale pour les deux équipes, toutes désireuses de poursuivre leur parcours ambitieux dans ce tournoi historique disputé conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Les enjeux sportifs sont élevés, puisque le vainqueur s’ouvrira la voie pour viser une demi-finale inédite.

Zoom sur États-Unis

Alignée dans un schéma en 4-3-3, l’équipe américaine présente un onze de départ équilibré combinant jeunesse et expérience sous la houlette de Mauricio Pochettino. Le gardien Matthew Freese est protégé par une défense composée d’Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson. Au milieu, le trio Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman assure à la fois récupération et créativité.

L’attaque repose sur Sergiño Dest, Folarin Balogun et Christian Pulišić, qui apportent vitesse, technique et efficacité. Balogun, buteur en seizièmes, devra cependant faire face à une suspension qui pourrait limiter son temps de jeu ou son influence. Des joueurs comme Giovanni Reyna, Timothy Weah et Brenden Aaronson sont prêts à entrer en jeu pour dynamiser l’offensive américaine depuis le banc.

Zoom sur Belgique

La Belgique évolue en 4-2-3-1 avec Rudi Garcia alignant Thibaut Courtois dans les cages, un secteur défensif avec Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Le double pivot milieu est tenu par Nicolas Raskin et Amadou Onana, solides dans l’entrejeu.

Offensivement, Youri Tielemans, Leandro Trossard et Dodi Lukebakio composent un trio offensif technique et rapide, chargé d’alimenter Charles De Ketelaere en pointe. Romelu Lukaku, bien que remplaçant, reste un atout majeur pour faire basculer le match en sa faveur si besoin. La profondeur de banc belge inclut également Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Jérémy Doku, offrant une palette tactique étendue à leur coach.

États-Unis 1re periode 40' 1-2 Lumen Field Belgique Belgique

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