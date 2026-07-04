Mondial 2026 : le Paraguay et la France dos à dos à la pause (0-0)
Paraguay – France a atteint la pause au Mondial 2026, le Paraguay et la France sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Paraguay a eu le ballon avec 20% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 5 pour la France. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Paraguay et 0 pour la France. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Paraguay et 0.15 pour la France.
Les faits de la première période
- Carton jaune – B. Barcola (France, 19e)
Un équilibre encore fragile
le Paraguay et la France repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Paraguay
Mi-temps Lincoln Financial FieldFrance
Fil du match
- 19'Carton jaune - B. Barcola
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Paraguay 0 / France 0
- Tirs : Paraguay 2 / France 5
- Possession : Paraguay 20% / France 80%
- Corners : Paraguay 0 / France 7
- Fautes : Paraguay 4 / France 6
- Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1
- Passes : Paraguay 75 / France 288
- Precision des passes : Paraguay 57% / France 92%
- xG : Paraguay 0.05 / France 0.15
Calendrier Huitièmes de finale
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Canada
Termine NRG StadiumMaroc
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