Mondial 2026 : la Belgique mène face aux États-Unis à la pause (2-1)

La Belgique a pris l’avantage à la pause ce mardi face aux États-Unis lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 au Lumen Field. Après une ouverture du score rapide, les Diables Rouges mènent 2-1 grâce à deux buts de Charles De Ketelaere. Malik Tillman a réduit l’écart pour les Américains.

Publié le 7 juil. 2026 à 01:54

Publié le 7 juil. 2026 à 01:54

Le duel s’est animé dès la 9e minute avec un penalty concrétisé par De Ketelaere sur une passe décisive de Nicolas Raskin. La Belgique a imposé son rythme avec une organisation en 4-2-3-1 sous la direction de Rudi Garcia. Un changement tactique est intervenu à la 21e minute avec l’entrée d’Amadou Onana à la place de Hans Vanaken.

Les États-Unis, alignés en 4-3-3 et dirigés par Mauricio Pochettino, ont réagi une dizaine de minutes avant la pause lorsque Malik Tillman a égalisé (31e). Mais la réponse belge ne s’est pas fait attendre puisque De Ketelaere a inscrit son deuxième but à la 33e minute, servi par Leandro Trossard. Sur un plan disciplinaire, Weston McKennie a écopé d’un carton jaune à la 35e minute.

Statistiquement, la Belgique domine légèrement la possession de balle avec 53% contre 47% pour les Américains et totalise 7 tirs (dont 3 cadrés) contre aucun tir cadré pour les États-Unis malgré leur but marqué. Le gardien américain Matthew Freese a dû s’employer à deux reprises pour préserver son équipe.

La Belgique consolide son emprise tactique

Rudi Garcia a privilégié un système en 4-2-3-1 avec une double pivot composée d’Amadou Onana et Nicolas Raskin. La mobilité des milieux Youri Tielemans et Leandro Trossard a permis à Charles De Ketelaere de se montrer décisif, déjà buteur deux fois. La défense à quatre, avec des joueurs comme Timothy Castagne et Maxim De Cuyper, a tenu la ligne malgré la pression américaine.

Réaction américaine en quête d’équilibre

Les États-Unis, eux, misent sur un 4-3-3 équilibré avec un milieu regroupé autour de Weston McKennie et Tyler Adams. Malik Tillman a été l’élément offensif majeur, inscrivant l’unique but de son équipe. Malgré un déficit au nombre de tirs cadrés, les Américains n’ont pas renoncé, cherchant à déstabiliser la défense belge. Le carton jaune reçu par McKennie témoigne de l’engagement des joueurs dans ce duel serré.

États-Unis Termine 1-4 Lumen Field Belgique Belgique Fil du match 9' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin) 21' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken) 31' ⚽ But - M. Tillman 33' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard) 35' Carton jaune - W. McKennie 46' ↑↓ Remplacement - S. Dest (remplace G. Reyna) 57' ⚽ But - H. Vanaken (passe C. De Ketelaere) 59' ↑↓ Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter) 67' ↑↓ Remplacement - D. Lukebakio (remplace J. Doku) 67' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 69' Carton jaune - M. Tillman 72' ↑↓ Remplacement - T. Adams (remplace R. Pepi) 89' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers) 89' ↑↓ Remplacement - N. Raskin (remplace A. Witsel) 90+2' ↑↓ Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright) 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Robinson (remplace M. Arfsten) 90+3' ⚽ But - R. Lukaku (passe H. Vanaken) Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 1 / Belgique 6

: États-Unis 1 / Belgique 6 Tirs : États-Unis 4 / Belgique 13

: États-Unis 4 / Belgique 13 Possession : États-Unis 56% / Belgique 44%

: États-Unis 56% / Belgique 44% Corners : États-Unis 2 / Belgique 5

: États-Unis 2 / Belgique 5 Fautes : États-Unis 6 / Belgique 6

: États-Unis 6 / Belgique 6 Cartons jaunes : États-Unis 2 / Belgique 0

: États-Unis 2 / Belgique 0 Passes : États-Unis 402 / Belgique 317

: États-Unis 402 / Belgique 317 Precision des passes : États-Unis 87% / Belgique 82%

: États-Unis 87% / Belgique 82% xG : États-Unis 0.44 / Belgique 2.04