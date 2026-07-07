Mondial 2026 : Suisse et Colombie s’affrontent en huitièmes à Vancouver avec des ambitions de quart

La Suisse et la Colombie se retrouvent le 7 juillet 2026 au BC Place de Vancouver pour un match des huitièmes de finale du Mondial 2026, coup d’envoi prévu à 21h00 GMT+1. Cette rencontre cruciale oppose deux équipes ambitieuses qui visent une qualification en quarts de finale, un jalon historique pour chacune depuis plusieurs décennies.

· Mis à jour le 7 juil. 2026

Publié le 7 juil. 2026 à 20:01

Publié le 7 juil. 2026 à 20:01 · Mis à jour le 7 juil. 2026

La Suisse a dominé son groupe avec 4 victoires et 2 matches nuls, inscrivant 14 buts et encaissant seulement 2. Sous la direction de Murat Yakin, l’équipe s’appuie sur un collectif solide, une défense rigoureuse et une transition offensive rapide. Granit Xhaka, milieu expérimenté, et Breel Embolo, meilleur buteur des éliminatoires, incarnent le cœur de cette équipe.

La Colombie, absente du dernier mondial, a assuré sa qualification en terminant troisième des éliminatoires sud-américaines. Le sélectionneur Néstor Lorenzo mise sur un jeu offensif piloté par James Rodríguez, capitaine et meneur de jeu, ainsi que sur la vivacité de Luis Díaz en attaque. Cette confrontation offre à la Colombie une opportunité de retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 2014.

Le match s’annonce disputé entre une Suisse disciplinée et cohérente défensivement et une Colombie offensive et créative. Aucun des deux sélectionneurs n’a signalé d’absence majeure, permettant à chaque équipe de présenter son meilleur onze.

Zoom sur Suisse

La formation suisse est alignée en 4-2-3-1 sous la houlette du sélectionneur Murat Yakin. Gregor Kobel occupe le poste de gardien. La défense repose sur Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Remo Freuler et Granit Xhaka stabilisent le cœur du jeu, tandis que Fabian Rieder, Ardon Jashari et Dan Ndoye assurent la création offensive en soutien à l’attaquant Breel Embolo. Ce dispositif permet à la Suisse d’équilibrer rigueur défensive et projection rapide vers l’avant, exploitant les qualités stratégiques de Xhaka et la puissance d’Embolo en pointe.

Zoom sur Colombie

La Colombie évolue en 4-3-3 dirigée par Néstor Lorenzo. Le gardien Camilo Vargas est en place derrière une ligne défensive composée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Au milieu, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias créent un bloc compact qui soutient l’offensive. L’animation devant repose sur James Rodríguez, meneur de jeu, positionné derrière Luis Javier Suárez et Luis Díaz. Ce schéma favorise la créativité et la vitesse des attaquants, mettant l’accent sur la capacité à déstabiliser les défenses adverses par des combinaisons rapides et des contre-attaques éclair.

Suisse 1re periode 30' 0-0 Vancouver Stadium Colombie Colombie

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