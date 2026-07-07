Mondial 2026 : Suisse et Colombie s’affrontent en huitièmes à Vancouver avec des ambitions de quart
La Suisse et la Colombie se retrouvent le 7 juillet 2026 au BC Place de Vancouver pour un match des huitièmes de finale du Mondial 2026, coup d’envoi prévu à 21h00 GMT+1. Cette rencontre cruciale oppose deux équipes ambitieuses qui visent une qualification en quarts de finale, un jalon historique pour chacune depuis plusieurs décennies.
La Suisse a dominé son groupe avec 4 victoires et 2 matches nuls, inscrivant 14 buts et encaissant seulement 2. Sous la direction de Murat Yakin, l’équipe s’appuie sur un collectif solide, une défense rigoureuse et une transition offensive rapide. Granit Xhaka, milieu expérimenté, et Breel Embolo, meilleur buteur des éliminatoires, incarnent le cœur de cette équipe.
La Colombie, absente du dernier mondial, a assuré sa qualification en terminant troisième des éliminatoires sud-américaines. Le sélectionneur Néstor Lorenzo mise sur un jeu offensif piloté par James Rodríguez, capitaine et meneur de jeu, ainsi que sur la vivacité de Luis Díaz en attaque. Cette confrontation offre à la Colombie une opportunité de retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 2014.
Le match s’annonce disputé entre une Suisse disciplinée et cohérente défensivement et une Colombie offensive et créative. Aucun des deux sélectionneurs n’a signalé d’absence majeure, permettant à chaque équipe de présenter son meilleur onze.
Zoom sur Suisse
La formation suisse est alignée en 4-2-3-1 sous la houlette du sélectionneur Murat Yakin. Gregor Kobel occupe le poste de gardien. La défense repose sur Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria et Ricardo Rodríguez. Au milieu, Remo Freuler et Granit Xhaka stabilisent le cœur du jeu, tandis que Fabian Rieder, Ardon Jashari et Dan Ndoye assurent la création offensive en soutien à l’attaquant Breel Embolo. Ce dispositif permet à la Suisse d’équilibrer rigueur défensive et projection rapide vers l’avant, exploitant les qualités stratégiques de Xhaka et la puissance d’Embolo en pointe.
Zoom sur Colombie
La Colombie évolue en 4-3-3 dirigée par Néstor Lorenzo. Le gardien Camilo Vargas est en place derrière une ligne défensive composée de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Au milieu, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma et Jhon Arias créent un bloc compact qui soutient l’offensive. L’animation devant repose sur James Rodríguez, meneur de jeu, positionné derrière Luis Javier Suárez et Luis Díaz. Ce schéma favorise la créativité et la vitesse des attaquants, mettant l’accent sur la capacité à déstabiliser les défenses adverses par des combinaisons rapides et des contre-attaques éclair.
- 20'Carton jaune - R. HalhalMaroc, 20e
- 22'↑↓Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 22e
- 40'Carton jaune - A. HakimiMaroc, 40e
- 40'Carton jaune - R. LaryeaCanada, 40e
- 43'Carton jaune - J. DavidCanada, 43e
- 45'Carton jaune - A. OunahiMaroc, 45e
- 45+6'Carton jaune - B. El KhannoussMaroc, 45+6e
- 49'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 49e
- 50'⚽But - A. Ounahi (passe A. Hakimi)Maroc, 50e
- 63'↑↓Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat)Maroc, 63e
- 63'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 63e
- 63'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 63e
- 67'Carton jaune - C. LarinCanada, 67e
- 78'↑↓Remplacement - A. Ahmed (remplace P. David)Canada, 78e
- 79'↑↓Remplacement - R. Laryea (remplace J. Shaffelburg)Canada, 79e
- 82'⚽But - A. Ounahi (passe B. Diaz)Maroc, 82e
- 87'↑↓Remplacement - I. Diop (remplace M. Saadane)Maroc, 87e
- 87'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 87e
- 87'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace J. Nelson)Canada, 87e
- 87'↑↓Remplacement - N. Sigur (remplace J. Osorio)Canada, 87e
- 90+8'⚽But - S. Rahimi (passe B. Diaz)Maroc, 90+8e
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 15 Moise Bombito Défenseur
- 4 Luc De Fougerolles Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 23 Niko Sigur Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 20 Ali Ahmed Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 18 Owen Goodman
- 1 Dayne St. Clair
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 3 Alfie Jones
- 13 Derek Cornelius
- 21 Jonathan Osorio
- 6 Mathieu Choinière
- 14 Jacob Shaffelburg
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 11 Liam Millar
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 26 Jayden Nelson
- 1 Yassine Bounou Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 25 Redouane Halhal Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 12 Munir El Kajoui
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 19 Youssef Belammari
- 18 Chadi Riad
- 17 Amine Sbai
- 4 Sofyan Amrabat
- 15 Samir El Mourabet
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 20 Ayoub El Kaabi
- 9 Soufiane Rahimi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- Tirs cadres : Canada 2 / Maroc 2
- Tirs : Canada 6 / Maroc 2
- Possession : Canada 39% / Maroc 61%
- Corners : Canada 7 / Maroc 1
- Fautes : Canada 19 / Maroc 8
- Cartons jaunes : Canada 4 / Maroc 4
- Passes : Canada 268 / Maroc 440
- Precision des passes : Canada 75% / Maroc 85%
- xG : Canada 0.56 / Maroc 0.09
- Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Achraf Hakimi (Maroc) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Yassine Bounou (Maroc) : note 7, 2 arret(s)
- Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5
- Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.3
- Issa Diop (Maroc) : note 7.3
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.2
- Redouane Halhal (Maroc) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
- 01/12/2022 Canada 1-2 Maroc (World Cup)
- 19'Carton jaune - B. BarcolaFrance, 19e
- 58'↑↓Remplacement - O. Alderete (remplace J. Canale)Paraguay, 58e
- 61'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace G. Caballero)Paraguay, 61e
- 61'↑↓Remplacement - B. Barcola (remplace D. Doue)France, 61e
- 70'⚽But - K. MbappeFrance, 70e
- 71'↑↓Remplacement - G. Gomez (remplace Mauricio)Paraguay, 71e
- 71'↑↓Remplacement - M. Almiron (remplace G. Avalos)Paraguay, 71e
- 81'Carton jaune - M. KoneFrance, 81e
- 84'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace R. Cherki)France, 84e
- 90+7'Carton jaune - M. OliseFrance, 90+7e
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 2 Gustavo Velázquez Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 3 Omar Alderete Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 8 Diego Gómez Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 23 Matías Galarza Milieu
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 13 José Canale
- 26 Alexandro Maidana
- 11 Mauricio
- 16 Damián Bobadilla
- 20 Braian Ojeda
- 24 Gustavo Caballero
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 3 Lucas Digne Défenseur
- 6 Manu Koné Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 12 Bradley Barcola Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 23 Robin Risser
- 1 Brice Samba
- 2 Malo Gusto
- 15 Ibrahima Konaté
- 19 Theo Hernández
- 21 Lucas Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 8 Aurélien Tchouaméni
- 13 N'Golo Kanté
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 9 Marcus Thuram
- 20 Désiré Doué
- 22 Jean-Philippe Mateta
- Tirs cadres : Paraguay 0 / France 1
- Tirs : Paraguay 3 / France 10
- Possession : Paraguay 22% / France 78%
- Corners : Paraguay 1 / France 10
- Fautes : Paraguay 6 / France 7
- Cartons jaunes : Paraguay 0 / France 1
- Passes : Paraguay 121 / France 427
- Precision des passes : Paraguay 54% / France 91%
- xG : Paraguay 0.07 / France 0.26
- Orlando Gill (Paraguay) : note 6.9, 1 arret(s)
- Andrés Cubas (Paraguay) : note 7.3
- Dayot Upamecano (France) : note 7.3
- Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.2
- Mike Maignan (France) : note 7
- Jules Koundé (France) : note 7
- William Saliba (France) : note 7
- Manu Koné (France) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 02/06/2017 France 5-0 Paraguay (Friendlies)
- 46'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 46e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 46e
- 58'↑↓Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 58e
- 63'↑↓Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes)Norvège, 63e
- 67'↑↓Remplacement - G. Martinelli (remplace Neymar)Brésil, 67e
- 67'↑↓Remplacement - Rayan (remplace Danilo Santos)Brésil, 67e
- 79'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson)Brésil, 79e
- 79'⚽But - E. Haaland (passe A. Schjelderup)Norvège, 79e
- 90'⚽But - E. Haaland (passe A. Schjelderup)Norvège, 90e
- 90+5'↑↓Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 90+5e
- 90+6'Carton jaune - NeymarBrésil, 90+6e
- 90+10'⚽But - NeymarBrésil, 90+10e
- 1 Alisson Gardien
- 13 Danilo Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 26 Rayan Milieu
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 5 Casemiro Milieu
- 22 Gabriel Martinelli Milieu
- 9 Matheus Cunha Attaquant
- 7 Vinícius Júnior Attaquant
- 19 Endrick
- 18 Danilo Santos
- 10 Neymar
- 12 Weverton
- 23 Ederson
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 2 Éderson
- 17 Fabinho
- 11 Raphinha
- 21 Luiz Henrique
- 25 Igor Thiago
- 1 Ørjan Nyland Gardien
- 26 Julian Ryerson Défenseur
- 3 Kristoffer Ajer Défenseur
- 17 Torbjørn Heggem Défenseur
- 5 David Møller Wolfe Défenseur
- 10 Martin Ødegaard Milieu
- 8 Sander Berge Milieu
- 6 Patrick Berg Milieu
- 7 Alexander Sørloth Attaquant
- 9 Erling Haaland Attaquant
- 20 Antonio Nusa Attaquant
- 21 Andreas Schjelderup
- 22 Oscar Bobb
- 14 Fredrik Aursnes
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 2 Morten Thorsby
- 18 Kristian Thorstvedt
- 19 Thelo Aasgaard
- 23 Jens Petter Hauge
- 11 Jørgen Strand Larsen
- Tirs cadres : Brésil 3 / Norvège 5
- Tirs : Brésil 11 / Norvège 9
- Possession : Brésil 33% / Norvège 67%
- Corners : Brésil 5 / Norvège 5
- Fautes : Brésil 6 / Norvège 4
- Passes : Brésil 311 / Norvège 658
- Precision des passes : Brésil 86% / Norvège 91%
- xG : Brésil 1.90 / Norvège 0.73
- Erling Haaland (Norvège) : note 9, 2 but(s)
- Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norvège) : note 8, 4 arret(s)
- Alisson (Brésil) : note 6.6, 3 arret(s)
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.3
- Torbjørn Heggem (Norvège) : note 7.3
- Patrick Berg (Norvège) : note 7.3
- Gabriel Martinelli (Brésil) : note 7.2
- Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
- Lucas Paquetá : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 2 Jorge Sánchez Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 19 Gilberto Mora Milieu
- 6 Erik Lira Milieu
- 7 Luis Romo Milieu
- 25 Roberto Alvarado Attaquant
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 16 Julián Quiñones Attaquant
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 24 Luis Chávez
- 26 Brian Gutiérrez
- 10 Alexis Vega
- 21 César Huerta
- 11 Santiago Giménez
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 26 Jarell Quansah Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 6 Marc Guéhi Défenseur
- 3 Nico O'Reilly Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 4 Declan Rice Milieu
- 7 Bukayo Saka Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 18 Anthony Gordon Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 13 Dean Henderson
- 23 James Trafford
- 5 John Stones
- 12 Trevoh Chalobah
- 15 Dan Burn
- 24 Reece James
- 25 Djed Spence
- 14 Jordan Henderson
- 16 Kobbie Mainoo
- 17 Morgan Rogers
- 21 Eberechi Eze
- 11 Marcus Rashford
- 19 Ollie Watkins
- 20 Noni Madueke
- 22 Ivan Toney
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 56'↑↓Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)Portugal, 56e
- 71'↑↓Remplacement - Joao Felix (remplace R. Leao)Portugal, 71e
- 71'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 71e
- 75'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres)Espagne, 75e
- 83'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 83e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva)Portugal, 83e
- 85'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 85e
- 85'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 85e
- 89'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 89e
- 90+1'⚽But - M. Merino (passe F. Torres)Espagne, 90+1e
- 90+4'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 90+4e
- 90+7'↑↓Remplacement - M. Oyarzabal (remplace B. Iglesias)Espagne, 90+7e
- 90+8'Carton jaune - F. TorresEspagne, 90+8e
- 1 Diogo Costa Gardien
- 20 João Cancelo Défenseur
- 3 Rúben Dias Défenseur
- 13 Renato Veiga Défenseur
- 25 Nuno Mendes Défenseur
- 23 Vitinha Milieu
- 15 João Neves Milieu
- 18 Pedro Neto Milieu
- 8 Bruno Fernandes Milieu
- 11 João Félix Milieu
- 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
- 2 Nélson Semedo
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 6 Matheus Nunes
- 14 Gonçalo Inácio
- 5 Diogo Dalot
- 4 Tomás Araújo
- 10 Bernardo Silva
- 19 Gonçalo Guedes
- 16 Francisco Trincão
- 24 Samú Costa
- 21 Rúben Neves
- 26 Francisco Conceição
- 9 Gonçalo Ramos
- 17 Rafael Leão
- 23 Unai Simón Gardien
- 12 Pedro Porro Défenseur
- 22 Pau Cubarsí Défenseur
- 14 Aymeric Laporte Défenseur
- 24 Marc Cucurella Défenseur
- 16 Rodri Milieu
- 20 Pedri Milieu
- 19 Lamine Yamal Milieu
- 10 Dani Olmo Milieu
- 15 Alex Baena Milieu
- 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 2 Marc Pubill
- 3 Alejandro Grimaldo
- 8 Fabián Ruiz
- 18 Martín Zubimendi
- 6 Mikel Merino
- 17 Nico Williams
- 9 Pablo Gavi
- 26 Borja Iglesias
- 7 Ferran Torres
- 25 Víctor Muñoz
- 11 Yéremy Pino
- Tirs cadres : Portugal 2 / Espagne 6
- Tirs : Portugal 8 / Espagne 15
- Possession : Portugal 43% / Espagne 57%
- Corners : Portugal 3 / Espagne 7
- Fautes : Portugal 9 / Espagne 12
- Cartons jaunes : Portugal 2 / Espagne 0
- Passes : Portugal 400 / Espagne 529
- Precision des passes : Portugal 83% / Espagne 88%
- xG : Portugal 0.40 / Espagne 1.77
- Mikel Merino (Espagne) : note 7.6, 1 but(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 7.3, 5 arret(s)
- Ferran Torres (Espagne) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Unai Simón (Espagne) : note 7.2, 2 arret(s)
- Rodri (Espagne) : note 7.5
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.2
- Lamine Yamal (Espagne) : note 7.2
- Renato Veiga (Portugal) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 08/06/2025 Portugal 2-2 Espagne (UEFA Nations League)
- 27/09/2022 Portugal 0-1 Espagne (UEFA Nations League)
- 02/06/2022 Espagne 1-1 Portugal (UEFA Nations League)
- 04/06/2021 Espagne 0-0 Portugal (Friendlies)
- 07/10/2020 Portugal 0-0 Espagne (Friendlies)
- 9'⚽But - C. De Ketelaere (passe N. Raskin)Belgique, 9e
- 21'↑↓Remplacement - A. Onana (remplace H. Vanaken)Belgique, 21e
- 31'⚽But - M. TillmanÉtats-Unis, 31e
- 33'⚽But - C. De Ketelaere (passe L. Trossard)Belgique, 33e
- 35'Carton jaune - W. McKennieÉtats-Unis, 35e
- 46'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace G. Reyna)États-Unis, 46e
- 57'⚽But - H. Vanaken (passe C. De Ketelaere)Belgique, 57e
- 59'↑↓Remplacement - C. Pulisic (remplace S. Berhalter)États-Unis, 59e
- 67'↑↓Remplacement - D. Lukebakio (remplace J. Doku)Belgique, 67e
- 67'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 67e
- 69'Carton jaune - M. TillmanÉtats-Unis, 69e
- 72'↑↓Remplacement - T. Adams (remplace R. Pepi)États-Unis, 72e
- 89'↑↓Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 89e
- 89'↑↓Remplacement - N. Raskin (remplace A. Witsel)Belgique, 89e
- 90+2'↑↓Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright)États-Unis, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - A. Robinson (remplace M. Arfsten)États-Unis, 90+2e
- 90+3'⚽But - R. Lukaku (passe H. Vanaken)Belgique, 90+3e
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 5 Antonee Robinson Défenseur
- 8 Weston McKennie Milieu
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 2 Sergiño Dest Attaquant
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 10 Christian Pulišić Attaquant
- 7 Giovanni Reyna
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 6 Auston Trusty
- 23 Joe Scally
- 26 Alex Zendejas
- 18 Maximilian Arfsten
- 21 Timothy Weah
- 11 Brenden Aaronson
- 19 Haji Wright
- 9 Ricardo Pepi
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 25 Nathan Ngoy Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 24 Amadou Onana Milieu
- 23 Nicolas Raskin Milieu
- 14 Dodi Lukebakio Milieu
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 20 Hans Vanaken
- 11 Jérémy Doku
- 13 Mike Penders
- 12 Senne Lammens
- 18 Joaquin Seys
- 3 Arthur Theate
- 16 Koni De Winter
- 2 Zeno Debast
- 15 Thomas Meunier
- 19 Diego Moreira
- 22 Alexis Saelemaekers
- 6 Axel Witsel
- 7 Kevin De Bruyne
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 9 Romelu Lukaku
- Tirs cadres : États-Unis 1 / Belgique 6
- Tirs : États-Unis 4 / Belgique 13
- Possession : États-Unis 56% / Belgique 44%
- Corners : États-Unis 2 / Belgique 5
- Fautes : États-Unis 6 / Belgique 6
- Cartons jaunes : États-Unis 2 / Belgique 0
- Passes : États-Unis 402 / Belgique 317
- Precision des passes : États-Unis 87% / Belgique 82%
- xG : États-Unis 0.44 / Belgique 2.04
- Charles De Ketelaere (Belgique) : note 8.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Malik Tillman (États-Unis) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Hans Vanaken (Belgique) : note 7.5, 1 but(s)
- Nicolas Raskin (Belgique) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Leandro Trossard (Belgique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Matthew Freese (États-Unis) : note 6.3, 3 arret(s)
- Tyler Adams (États-Unis) : note 6.9
- Timothy Castagne (Belgique) : note 6.9
- F. Balogun : États-Unis · Missing Fixture · Red Card
- Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury
- M. McKenzie : États-Unis · Missing Fixture · Bruised Foot
- C. Roldan : États-Unis · Missing Fixture · Muscle Bruise
- 28/03/2026 États-Unis 2-5 Belgique (Friendlies)
- 01/07/2014 Belgique 2-1 États-Unis (World Cup)
- 15'⚽But - Y. Ibrahim (passe M. Attia)Égypte, 15e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace H. Fathy)Égypte, 46e
- 58'VARVAR - M. ZikoÉgypte, 58e
- 66'↑↓Remplacement - N. Tagliafico (remplace N. Gonzalez)Argentine, 66e
- 66'↑↓Remplacement - R. de Paul (remplace L. Martinez)Argentine, 66e
- 67'⚽But - M. Ziko (passe H. Hassan)Égypte, 67e
- 73'↑↓Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel)Argentine, 73e
- 73'↑↓Remplacement - H. Hassan (remplace Trezeguet)Égypte, 73e
- 79'⚽But - C. Romero (passe L. Messi)Argentine, 79e
- 80'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace O. Marmoush)Égypte, 80e
- 83'⚽But - L. Messi (passe G. Montiel)Argentine, 83e
- 90+2'⚽But - E. Fernandez (passe L. Martinez)Argentine, 90+2e
- 90+3'Carton jaune - M. ShobeirÉgypte, 90+3e
- 90+4'Carton jaune - H. FathyÉgypte, 90+4e
- 90+5'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 90+5e
- 90+5'↑↓Remplacement - J. Alvarez (remplace F. Medina)Argentine, 90+5e
- 90+6'↑↓Remplacement - M. Lasheen (remplace Zizo)Égypte, 90+6e
- 90+8'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 90+8e
- 90+9'Carton jaune - H. HassanÉgypte, 90+9e
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 26 Nahuel Molina Défenseur
- 13 Cristian Romero Défenseur
- 6 Lisandro Martínez Défenseur
- 3 Nicolás Tagliafico Défenseur
- 5 Leandro Paredes Milieu
- 7 Rodrigo De Paul Milieu
- 20 Alexis Mac Allister Milieu
- 24 Enzo Fernández Milieu
- 10 Lionel Messi Attaquant
- 9 Julián Alvarez Attaquant
- 15 Nicolás González
- 22 Lautaro Martínez
- 12 Gerónimo Rulli
- 1 Juan Musso
- 2 Marcos Senesi
- 4 Gonzalo Montiel
- 19 Nicolás Otamendi
- 25 Facundo Medina
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 16 Thiago Almada
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 21 José Manuel López
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 2 Yasser Ibrahim Défenseur
- 5 Rami Rabia Défenseur
- 15 Karim Hafez Défenseur
- 12 Haissem Hassan Milieu
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 19 Marwan Attia Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 10 Mohamed Salah Attaquant
- 11 Mostafa Ziko Attaquant
- 14 Hamdy Fathy
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 26 Mohamed Alaa
- 16 Mahdi Soliman
- 24 Tarek Alaa
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 25 Zizo
- 20 Ibrahim Adel
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 21 Mahmoud Saber
- 18 Nabil Donga
- 22 Omar Marmoush
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Argentine 5 / Égypte 2
- Tirs : Argentine 16 / Égypte 4
- Possession : Argentine 65% / Égypte 35%
- Corners : Argentine 5 / Égypte 1
- Fautes : Argentine 11 / Égypte 9
- Passes : Argentine 520 / Égypte 288
- Precision des passes : Argentine 90% / Égypte 84%
- xG : Argentine 2.43 / Égypte 0.89
- Mostafa Ziko (Égypte) : note 7.7, 1 but(s)
- Cristian Romero (Argentine) : note 7.6, 1 but(s)
- Yasser Ibrahim (Égypte) : note 7.6, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 8.2, 4 arret(s)
- Lionel Messi (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Marwan Attia (Égypte) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Haissem Hassan (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Leandro Paredes (Argentine) : note 8.3
- Mohamed Abdelmonem : Égypte · Missing Fixture · Ankle Problems
- Ahmed Abou El Fotouh : Égypte · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
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- 30'LIVEMatch en cours, Suisse 0-0 Colombie. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
- 1 Gregor Kobel Gardien
- 6 Denis Zakaria Défenseur
- 4 Nico Elvedi Défenseur
- 5 Manuel Akanji Défenseur
- 13 Ricardo Rodríguez Défenseur
- 8 Remo Freuler Milieu
- 10 Granit Xhaka Milieu
- 22 Fabian Rieder Milieu
- 14 Ardon Jashari Milieu
- 11 Dan Ndoye Milieu
- 7 Breel Embolo Attaquant
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 2 Miro Muheim
- 3 Silvan Widmer
- 15 Djibril Sow
- 16 Christian Fassnacht
- 17 Rubén Vargas
- 19 Noah Okafor
- 23 Zeki Amdouni
- 26 Cédric Itten
- 12 Camilo Vargas Gardien
- 2 Daniel Muñoz Défenseur
- 23 Davinson Sánchez Défenseur
- 3 Jhon Lucumí Défenseur
- 17 Johan Mojica Défenseur
- 14 Gustavo Puerta Milieu
- 16 Jefferson Lerma Milieu
- 11 Jhon Arias Milieu
- 10 James Rodríguez Attaquant
- 25 Luis Javier Suárez Attaquant
- 7 Luis Díaz Attaquant
- 1 David Ospina
- 24 Álvaro Montero
- 4 Santiago Arias
- 13 Yerry Mina
- 18 Willer Ditta
- 22 Deiver Machado
- 5 Kevin Castaño
- 6 Richard Ríos
- 8 Jorge Carrascal
- 15 Juan Portilla
- 20 Juan Fernando Quintero
- 26 Andrés Gómez
- 21 Jaminton Campaz
- 9 Jhon Córdoba
- 19 Cucho Hernández
- Tirs cadres : Suisse 0 / Colombie 0
- Tirs : Suisse 0 / Colombie 1
- Possession : Suisse 62% / Colombie 38%
- Corners : Suisse 0 / Colombie 1
- Fautes : Suisse 2 / Colombie 2
- Passes : Suisse 93 / Colombie 55
- Precision des passes : Suisse 89% / Colombie 75%
- xG : Suisse 0.00 / Colombie 0.04
- G. Kobel (Suisse) : note 6.95
- J. Lucumí (Colombie) : note 6.87
- N. Elvedi (Suisse) : note 6.8
- C. Vargas (Colombie) : note 6.8
- J. Mojica (Colombie) : note 6.77
- J. Lerma (Colombie) : note 6.74
- R. Freuler (Suisse) : note 6.69
- J. Arias (Colombie) : note 6.62
- J. Córdoba : Colombie · Missing Fixture · Muscle Bruise
- L. Jaquez : Suisse · Missing Fixture · Muscle Bruise
- M. Aebischer : Suisse · Missing Fixture · Injury
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